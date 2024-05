A Sandberg komolyan gondolja a gaminget!

forrás: Prím Online, 2024. május 30. 09:49

Manapság a perifériamárkák jelentős része igen nagy hangsúlyt fektet az esport felszerelések fejlesztésére. Így tesz a Sandberg is, arra törekedve, hogy az EsportsEquipment sorozat a remek árú és magas minőségű gaming termékeiről legyen ismert. A vállalat erre a filozófiára erősít rá Stealth Gamer billentyűzetével és legújabb BossBlaster gaming headsetével is.

A gamer szoba elcsendesedett

Itt egy gaming billentyűzet, aminek nincs olyan hangja, mint a jégesőnek. Precíz és gyors gépelési élményt kapsz anélkül, hogy akkora zajt csapna, mint sok más gaming billentyűzet. A klaviatúra egy kiváló minőségű membránt használ, ami garantálja a 8 milliós leütési élettartamot minden egyes gombnál.

A Sandberg Stealth gamer billentyűzet egy kiváló gaming megoldás, ami egyszerűen csak működik. Csupán csatlakoztatnod kell a számítógéped USB-portjába és máris használatba veheted. Vezetékes mivoltából fakadóan ráadásul elemet sem kell benne cserélned.

A billentyűzet skandináv kiosztást használ, azonban minden gomb megtalálható rajta, ami a magyar kiosztáshoz is kell, így annak virtuális átállításával gond nélkül gépelhetsz rajta úgy, mint egy magyar billentyűzeten. USB-kábele 1,5 méter hosszú, ráadásul 4 zónás háttérvilágítással érkezik, aminél két külön világítási módot is beállíthatsz.

Egy igazán komoly headset gamereknek

Az új BossBlaster gaming headset nemcsak remekül néz ki, de a hangminősége is lenyűgöző. A BossBlaster LED-világítást is kapott és nagy fülkagylókat használ füleid teljes lefedéséhez. Mindemellett még egy mikrofon is helyet kapott rajta.

A BossBlaster 50 mm-es átmérőjű drivereket használ, melyek frekvenciatartománya 20 Hz-től 20 KHz-ig terjed. A csatlakozáshoz egy 2 m hosszú USB-kábellel érkezik, működtetéséhez pedig nincs szükség külön hangkártyára és illesztőprogramra. Mikrofonja egy 6 mm-es átmérőjű kondenzátor kapszulát használ, ami omnidirekcionális (mindenirányú) poláris mintával rendelkezik, frekvenciatartománya pedig 75 Hz-től 16 KHz-ig terjed.

Anders Partida Petersen, a Sandberg A/S márkaigazgatója megjegyezte: „Kiváló minőségű gaming termékeink alacsony árú értékesítési stratégiáját a vásárlóink pozitívan fogadták. A „titkunk” az, hogy a fő teljesítményre – a kiváló hangzásra – összpontosítunk. A LED-világítást nem tudod programozni és fejlett hangszínszabályzónk sincs. Mindettől függetlenül kiváló hangzást, remek minőséget és 5 év garanciát kapsz hihetetlenül alacsony áron.”

A Sandberg Stealth gamer billentyűzet és BossBlaster gaming headset hamarosan elérhető lesz a hivatalos viszonteladók kínálatában.