A Sony 4 győzelmet ünnepel a 2024-es TIPA Awardson

A Sony büszkén jelenti be, hogy a nagyhírű Technical Image Press Association ismét négy TIPA-díjjal ismerte el a Sony teljesítményét és innovációját. Idén a Sony többek között a "LEGJOBB PROFESSZIONÁLISABB HYBRID KAMERA" elismerést kapta az Alpha 9 III és a "LEGJOBB APS-C EXPERT KAMERA" címet az Alpha 6700 számára.

LEGJOBB APS-C EXPERT KAMERA: Sony Alpha 6700

A Sony Alpha 6700 olyan tartalomkészítők számára készült, akik az állókép- és videokészítés eszközeinek igen széles skáláját igénylik. A készülék a Sony Cinema Line sorozatú modelljeiből átvett funkciók széles skáláját tartalmazza. Az akciók rögzítését megkönnyíti a valós idejű követés mind videó, mind állókép módban. A 11 fps sebességű állóképek, valamint a mesterséges intelligencia által működtetett, -3EV-ig terjedő MI által támogatott autofókusznak köszönhetően gyenge fényviszonyok során is kiválóteljesítményt nyújt. A különleges videofunkciók közé tartozik a továbbfejlesztett mesterséges intelligencia által vezérelt automatikus képalkotás a témakövetéshez. Vlogoláskor, a time lapse beállítások széles választéka, valamint a streaming, a megosztás és a Creative Cloud is csatlakoztatható USB-n és WiFi-n keresztül. A készülék egy egyedülálló formátumot is kínál, a HEIF, vagyis a High Efficiency Image File (nagy hatékonyságú képfájl) nevű formátumot, amely kevesebb helyet használ, miközben megőrzi a képminőséget. Ez különösen hasznos a nagy képkockasebességű videókhoz és több kép tárolásához a sorozat, HDR és hasonló nagy adatmennyiségű üzemmódokban.

LEGJOBB PROFESSZIONÁLIS HIBRID KAMERA: Sony Alpha 9 III

A globális zárrendszerek a "gördülő zárakkal" történő rögzítés helyett a képkocka összes pixelét egyszerre rögzítik, és az Alpha 9 III az első teljes képkockás hibrid, azaz videó/állóképes kamera. Az elképesztő előnyök közé tartozik az 1/80 000 mp maximális zársebesség, az akár 120 képkocka/másodperc képkocka sebesség teljes AF/AE követéssel JPEG és RAW formátumban, valamint a vaku szinkronizálás minden zársebességnél, és az új Pre-Capture funkció, amely a zár feloldása előtt történt pillanatokat rögzíti. A videósok, különösen a társadalom- és sportfotósok számára a globális zár kiküszöböli az olyan hibákat, mint a pásztázási remegés, a fényvillanás és a képernyőszakadás, amely a videofelvétel közben felvillanó vaku miatt keletkeznek. A TIPA szerkesztői úgy látják, hogy a globális zártechnológia a hibrid fényképezőgépek új fajtáját eredményezi, amely megváltoztatja a fényképezőgépek rögzítési lehetőségeit, és új eszközöket és technikákat hoz a profik felszerelésébe.

LEGJOBB TELEFOTÓ PRIME OBJEKTÍV: Sony FE 300mm F2.8 GM OSS

Állandóság alacsonyabb zársebességeknél; sokoldalúság minden fókuszálási módban; könnyű a hosszú munkanapokhoz; gyorsaság - ezeket a tulajdonságokat keresik a profik egy teleobjektívben, amikor sportról, különleges eseményekről és vadon élő állatokról tudósítanak. A TIPA szerkesztői egyetértettek abban, hogy ez a GM-osztályú objektív mindenben megfelel, ráadásul egy 11 lamellás rekeszmembránnal is rendelkezik, ami izgalmas élményt nyújt és jellegzetes bokeh-effektusokat eredményez. A lenyűgöző felbontást és élességet még telekonverterek használata mellett is biztosítja, a precíz képkészítést pedig gyors, megbízható és csendes működés fokozza, három optikai stabilizáló, közte a pásztázáshoz és a gyors témák rögzítéséhez szükséges móddal. Az objektív valóban könnyű, súlya 1,45 kg, mérete pedig 0,26 m (10,4 hüvelyk), ami kiegyensúlyozott és zökkenőmentes működést eredményez kézből vagy állványon történő munkavégzéskor videók vagy állóképek készítése esetén.

LEGJOBB MAKRÓ ZOOM OBJEKTÍV: Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II

Ennek a klasszikus fókusztávolságnak a jelentős frissítése a legújabb fókuszálási lehetőségeket és követési technológiát egy rövidebb és könnyebb testben kínálja. Ez az első zoomobjektív a kategóriájában, amely a teljes zoomtartományban félmakró képességet kínál, amely a 2x-es telekonverterrel együtt használva teljes makróra nő. A közeli fókuszálási képességet egy lebegő fókuszáló elemmel javította a Sony, amely 70 mm-nél 10,2 hüvelyk (@26 cm) minimális fókusztávolságot tesz lehetővé, ami a lekerekített 9 lamellás rekeszmembránnal együtt gyönyörű bokeh-effektusokat eredményez. A videósok számára a Sony mozis részlegének új funkciói közé tartozik a Direct Manual Focus funkció, amely gyors fókuszgyűrűbeállításokat tesz lehetővé AF üzemmódokban. Négy XD lineáris motor, kettő az objektív minden egyes fókuszálásához támogatja a fókuszkövetést zoomolás közben a rögzített élesség érdekében, ami az állóképek készítésénél is előnyös. A Sony OSS (Optical Steady Shot) a fényképezőgépváz stabilizáló rendszerével együttműködve segít a kihívást jelentő fényviszonyok esetén.