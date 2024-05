A Xiaomi a “Red Bull Can You Make it?” kalandverseny nemzetközi partnere

forrás: Prím Online, 2024. május 24. 16:05

A Xiaomi bejelentette, hogy a vállalat lesz az idei “Red Bull Can You Make It?” verseny globális partnere. A “Red Bull Can You Make It?” a világ különböző pontjairól érkező, kalandvágyó csapatoknak szervezett, izgalmas, Európát átszelő kalandverseny, mely május 28-án Berlinben ér véget.