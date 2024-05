Adatvédelem a felhasználók igényeire szabva – így segít a Samsung Knox

forrás: Prím Online, 2024. május 21. 20:39

Naponta akár több százszor is kezükbe vehetjük mobiltelefonunkat, így az eszközök olyannyira mindennapjaink részévé váltak, hogy még otthonunkat is ritkán hagyjuk el nélkülük. Hozzánk tartoznak, és az olyan robbanásszerű, új technológiák, mint az AI vagy a generatív mesterséges intelligencia rendkívül izgalmas lehetőséget kínálnak a készülékek felhasználására – kiszélesítve a lehetőségek tárházát.

A Galaxy készülékek Biztonsági és Adatvédelmi felülete, a Samsung Find alkalmazás és a Fejlett intelligencia beállítások szabad kezet adnak az irányításban a felhasználóknak.

A technológia folyamatosan fejlődik, a magánélethez való jog azonban változatlan. A legújabb fejlesztések új adatfeldolgozási módokat hoznak a mindennapokba. A Samsung hisz abban, hogy a mobilélmény lényegét az átláthatóság, a választás és az irányítás lehetősége adja, ezért a vállalat átláthatóságra törekvésében fontos szempont, hogy a felhasználók személyes adatairól átfogó képet nyújtson.

A felhasználók biztonsága és privát adatai egyre jelentősebb tényezőkké válnak a digitalizált világban, ezért a vállalat számára kiemelten fontos, hogy a felhasználók teljes mértékben irányíthassák készülékeiket. A Samsung ezért olyan megoldásokat kínál, amelyek mindenkinek teljes körű ellenőrzési és döntési szabadságot adnak adatai felhasználása felett.

Biztonsági és Adatvédelmi felület

Ez az elv a Biztonsági és Adatvédelmi felület sarokköve. A felületen a felhasználók teljeskörűen átláthatják és kezelhetik adataikat, beleértve a láthatóság mértékét és a felhasználás módját. Egy egyszerű és könnyen használható felületen áttekinthetik, aktiválhatják és frissíthetik az alkalmazásengedélyeket, vezérlő menüpontokat és adatmegosztási funkciókat, ezáltal dönthetnek az adatfelhasználásról, és igényeik szerint testre szabhatják az élményt.

A felületen láthatják az esetleges veszélynek kitett adatokat, intuitív módon megmutatva a biztonsági elemek védettségét.

Beállítások > Biztonság és adatvédelem

A menüben a felhasználók gyorsan és egyszerűen, egyetlen gombnyomással módosíthatnak a beállításokon az esetlegesen felmerülő veszélyek hatékony elhárítása érdekében. A menüpontok az online védelmet leghatékonyabban szolgáló funkciók – a Zárolt képernyő, a Fiók biztonsága, az Elveszett eszköz védelme a Mobil megkeresésével, az Alkalmazásbiztonság vagy a Frissítések – szerint vannak sorba állítva. Ez a lista a menüpont tetején azonnal hozzáférhető, az intuitív piros, sárga és zöld figyelmeztetések feltűnően értesítenek biztonsági állapotról, és egyértelműen jelzik az adatvédelmi veszélyeket.

A Samsung leveszi a terhet a felhasználók válláról. Az alkalmazások az aktív használatot követően, még hónapokig nyomon követhetik a felhasználói szokásokat és adatokat, azonban a Galaxy készülékek maguktól visszavonhatják azokat az alkalmazásengedélyeket, amelyeket a felhasználók már nem futtatnak, akik a felületen – döntésük szerint – visszaállíthatják ezeket az engedélyezéseket.

Minderre az Engedélykezelő és az Engedély használata menüpontokban van lehetőségük. A felhasználók az Engedélykezelőben láthatják, mely alkalmazások férhetnek hozzá az adataihoz – legyen szó a helymeghatározásról, a kameráról vagy a mikrofonról – vagy például csak akkor férhetnek-e hozzá, amikor fut az alkalmazás. Az Engedély használata segítségével könnyen megtekinthetik az alkalmazások által – az elmúlt 24 órában vagy hét napban – használt engedélyeket. Az egyszerű kezelés érdekében a felület közvetlen intézkedésre szólíthatja fel a felhasználót, így az adatkezelést érintő döntések intuitívabbá és átláthatóbbá válhatnak.

A Biztonsági és Adatvédelmi felület könnyen hozzáférhető. A felhasználó a Beállításokon belül a Biztonság és adatvédelem menüpontban vizsgálhatja felül és módosíthatja az engedélyeket.

A felhasználók kipróbálhatják a készülék adatvédelmét megerősítő funkciókat, például a Vágólap-hozzáférés gombbal. A Beállításokon belül az Adatvédelem menüpontban aktiválhatják a „Jelzés a vágólap elérésekor” kapcsolót, ezt követően pedig minden alkalommal értesítést kapnak, miután az alkalmazás a vágólapról beilleszt egy elemet, így nincs több rejtett tevékenység.

A Galaxy készülékek történetében az adatvédelmi felületek és funkciók még soha nem voltak ennyire könnyen átláthatóak és értelmezhetőek. A vállalat a felhasználók kezébe adja az irányítást.

Mobil megkeresése / Samsung Find

Mindennapos eset, hogy egy felhasználó elhagyja készülékét vagy egy illetéktelen személy eltulajdonítja azt. A Mobil megkeresése és a Samsung Find funkcióknak köszönhetően azonban többé nem kell aggódniuk amiatt, hogy a készüléken tárolt személyes adatok rossz kezekbe kerülnek.

A Mobil megkeresése engedélyezését követően a Samsung Find lehetővé teszi a készülékadatok helymeghatározását, zárolását vagy törlését is, így korlátozva a hozzáférést. A funkcióval az eszköz akkor is megtalálható, ha az nem csatlakozik mobilhálózathoz, azonban bekapcsolt állapotban kell lennie. A Samsung Find – a Galaxy telefonokon túl – a Galaxy Buds fülhallgatókra, Galaxy tabletekre, Galaxy okosórákra és egyéb Samsung készülékekre is kiterjed.

A rendelkezésre álló további lehetőségekkel még könnyebben megtalálhatóak az elkallódott készülékek. A felhasználók a Samsung Find alkalmazásban meghívhatják családjaikat, hogy lássák a tartózkodási helyet, vagy csengőhangokat aktiválhatnak a megosztott eszköz egyszerűbb megtalálásáért. Tovább növelhetik a megtalálás esélyét, amennyiben távolról bekapcsolják a készülék energiatakarékos üzemmódját, mivel ekkor hosszabb lesz az akkumulátor üzemideje.

Beállítások > Biztonság és adatvédelem > Elveszett eszköz védelme

A Galaxy készülékek esetében teljes mértékben a felhasználók kezében az irányítás – még akkor is, ha az eszköz nincs a közvetlen közelben.

Fejlett intelligencia beállítások

A Samsung nemzetközi élvonalbeli gyártóként arra törekszik, hogy a készülékélményt egyedi AI funkciókkal fokozza, miközben a mesterséges intelligencia korszakában is az adatvédelmet helyezi előtérbe. Számos Galaxy AI funkció készüléken belüli adatfeldolgozást alkalmaz, vagyis a bizalmas információk a felhasználók birtokában maradnak. A felhőben vagy külső szervereken történő feldolgozást igénylő funkciók esetében a vállalat szigorú irányelvekkel biztosítja az adatvédelmet.

A mesterséges intelligenciával támogatott élmények korában nem minden felhasználó kíván élni a felhőalapú AI lehetőségével. Egyesek továbbra is szívesebben tárolják adataikat eszközeiken. A Samsung ezért – a forradalmi újítások fejlesztése mellett legalább ugyanennyire – fontosnak tartja, hogy a felhasználók maguk dönthessenek saját élményeikről.

A Fejlett intelligencia beállítások választási lehetőséget kínálnak.* A Galaxy AI támogatott készülékeken elérhető beállításokkal eldönthetik, hogy adataikkal mennyiben járulnak hozzá az AI élményhez, valamint engedélyezik-e az online feldolgozást a teljes AI-alapú szolgáltatáshoz.

A Beállítások menüponton belül, a Speciális funkciók kiválasztását követően, a Fejlett intelligencia lehetőséggel érhetők el ezek a beállítások, itt kiválasztható a „Csak az eszközön történő adatfeldolgozás” lehetőség.

Beállítások > Speciális funkciók > Fejlett intelligencia

A Samsung továbbra is elkötelezett amellett, hogy átláthatóságot, választási és ellenőrzési lehetőséget biztosítson a felhasználóknak eszközeik felett ebben az újdonságokkal teli világában. Az ő döntésükön múlik az adatok felhasználása ebben az egyszerűen átlátható és megérthető környezetben.

*Elérhetősége a modelltől, az operációs rendszertől és a piactól függően eltérő lehet.