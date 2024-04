Álljunk meg egy parkolásra – így parkolunk a fizető övezetekben

forrás: Prím Online, 2024. április 26. 13:10

A fizetőparkolás intézményét sok autós a sofőrök ellenségeként éli meg, miközben annak egyik fontos célja éppen a forgalomszabályozás és a városi parkolókapacitás hatékonyabb kihasználása, különösen a sűrűn lakott területeken. A Yettel mobilparkolás szolgáltatásának elemzésével érdekes megállapítások derültek ki a hazai autósok szokásairól, most pedig szervizcsomagot és üzemanyag utalványt is érhet a mobilparkolás használata.

A parkolás szabályozásának története egészen az 1970-es évekre nyúlik vissza. Budapest bevárosában a forgalmi dugók enyhítése érdekében parkolási korlátozásokat vezettek be, majd néhány évvel később a belvárosban sziget-szerűen megjelentek az első hivatalos fizetős parkolók is. A 80-as években a járművek számának és általában a forgalom növekedésével a parkolási zónák tovább bővültek, egyben szigorúbb szabályokat vezettek be. A 2000-es években már országosan elterjedté vált a fizetőparkolás, majd 2009-ben bevezették a mobilparkolás lehetőségét, így a zsebünkben csörgő aprópénzek és megsaccolt, előre fizetett parkolás helyett már mobiltelefonnal indítsunk parkolást, annak díja csak a valós parkolási időt fedje le, és költségét akár csak később, a telefonszámlával egyben fizessük ki.

A Yettel a rendszer indulása óta biztosítja a mobil alapú parkolás lehetőségét, ami 2023-ban jelentősen megújult: a parkolás funkció a szolgáltató központi alkalmazásába költözött és már nem csupán az app megnyitásával, hanem az okostelefon kezdőképernyőjére helyezett úgynevezett widgetből is kezelhetőek a fizetőparkolások. Ez a megoldás a parkolás sikeres indításán és leállításán túl a „Hol a jármű?" funkcióval a leparkolt autó megtalálásban is segítséget nyújt. A mobilalapú parkolási megoldásokról elmondható tehát, hogy a klasszikus aprópénzes-parkolóórás megoldásoknál nagyobb rugalmasságot, kényelmet és kiszámíthatóbb költségeket kínálnak a sofőröknek, a Yettel app esetében akár lezárt képernyőn keresztül is. A mobilfizetési tranzakciók száma évről-évre mintegy 10%-kal növekszik, az említett előnyökön túl a „vedd meg most, fizesd később" lehetőség miatt is.

1 év alatt közel 12 évet parkolni? 2023-as parkolási adatok számokban

A Yettel szakemberei elemezték a mobilparkolási szolgáltatás 2023-as forgalmát, amiből érdekes megállapítások derültek ki: a teljes év alatt a szolgáltatáson keresztül több mint több millió indított parkolással összesen félmilliárdot is meghaladó percet parkoltak az autósok, ami összeadva közel 12 évnyi időt tenne ki. Országosan a parkolások átlagos hossza 84 perc volt, Budapesten a leghosszabb parkolásokat a 12. kerületben indították, 117 perces átlagot elérve, míg a fővároson kívül egy dömösi zóna volt a parkolási hossz-bajnok, vélhetően a kiránduló autósok jóvoltából, átlag 271 perces parkolásokkal. A legintenzívebb parkolózóna Budapesten az 5. kerülethez köthető, a fővároson kívül pedig Győrött parkoltak a legtöbbször az autósok 2023-ban, fej-fej mellett helyszínenként több mint 300 ezer parkolást indítva. A szolgáltatást legaktívabban használó ügyfél 2023-ban 1274 alkalommal indított parkolást, összesen több mint 1,2 millió forintot fordítva a szabályos várakozásra.

Érdekesség, hogy heti elemzésben a legtöbb mobilparkolás egy decemberi héten zajlott, azaz a 2023-as év legintenzívebb parkolós hete a december 11-17 közötti fizetős napok voltak, feltehetően a „rohangálós" karácsonyi beszerzőkörutakhoz kapcsolódóan.

3 mobilparkolással akár 1 milliós szervizcsomagot és negyedmilliós üzemanyag utalványt nyerni?

A Yettel közelmúltban megújult mobilparkolási szolgáltatása gyors és kényelmesmegoldás, rugalmasan igazítható a parkolás valódi időtartamához, sőt, akár figyelmeztet, ha elfelejtettük leállítani aktív parkolásunkat és transzparensen láthatóak a múltbéli tranzakciók is. A Yettel most egy játékra hívja az alkalmazását használó autósokat: 2024. május 31-ig aki legalább 3 alkalommal indít parkolást a Yettel appon keresztül, részt vesz a sorsoláson, ahol egy 1 millió forintos szervizcsomag és 250 000 Ft értékű üzemanyag-utalvány a fődíj, valamint további 4 db 250 000 Ft-os üzemanyag utalvány és 50 db Celly autós mobiltartó talál gazdára.