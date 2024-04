Egyszerű Airpods-tisztítás és új vezetékes headset gamereknek

forrás: Prím Online, 2024. április 28. 15:43

Neked is fejtörést okoz, hogy mivel tudnád Apple Airpods fülhallgatódat megfelelően és károkozás nélkül tisztítani? Vagy épp teljesen másban vagy, és azon agyalsz, hogy milyen gaming headsettel tudnál megszabadulni a késleltetéstől? Akkor érdemes továbbolvasnod, mert a Sandberg most mindkét problémára elhozta a megoldást!

Átfogó tisztítókészlet

A vezeték nélküli fülhallgatók, mint például az Apple Airpods, használata során sokaknak okozhat nehézséget azok megfelelő tisztítása. Előfordulhat az is, hogy a felhasználók megfelelő tisztítóeszközök hiányában csak nagyobb kárt okoznak eszközeikben. A Sandberg erre kínál megoldást legújabb tisztítókészletével, amit kifejezetten az Apple Airpods terméksorozathoz terveztek, és mindent tartalmaz, ami a fülhallgatók és azok tokjainak biztonságos, valamint hatékony tisztításához szükséges.

A készlet egy kis hegyes tollból, két különböző keféből, valamint a tollhoz tartozó védőtokból áll. Ezenkívül jár mellé egy ragadós, rugalmas anyag is, ami bármilyen formára kinyújtható és alakítható, hogy a nehezen hozzáférhető területeken is használható legyen és képes legyen összegyűjteni a szennyeződést. Ebből adódva még az Aripods-tokok és a mobiltelefonok csatlakozóinak tisztítására is használható a készlet.

Martin Hollerup, a Sandberg A/S vezérigazgatója magyarázattal szolgált az új termék gondolatának megszületéséről: „Próbáltam Sandberg fülhallgatóimat konyharuhával, fogpiszkálóval, hústűvel, fogkefével és minden más egyébbel tisztítani. Eléggé nehézkes volt, nyilván ezek nem túl jó megoldások. Ez a valódi oka annak, hogy most egy jó és hatékony megoldást kínálunk. Nem én vagyok az egyetlen, akinek tisztításra váró fülhallgatói vannak.”

Vezetékes headset gamereknek

A Sandberg tavaly ősszel mutatta be HeroBlaster vezeték nélküli gaming headsetét. Remek ár-érték arányának és kiváló teljesítményének köszönhetően a termék nagy sikert aratott, ezért a vállalat most bejelenti a HeroBlaster vezetékes változatát is.

Az USB-s változat bevezetésének két oka volt:

• A gamerek nem szeretik a késleltetést. A hangzás fontos a játékokban, ezért annak pontosnak kell lennie. A Bluetooth-technológia enyhe késleltetést okoz, amit csak vezetékek használatával lehet teljesen megszüntetni.

• A vezetékes megoldást kedvezőbb áron lehet értékesíteni, mint a vezeték nélküli változatot.

A headset természetesen ugyanazt a hangzást nyújtja, mint a vezeték nélküli változat, ráadásul külsőleg sem változott meg, így lecsatlakoztatható mikrofonja és RGB-világítása továbbra is megmaradt. A két méter hosszú, nejlonszövetes USB-kábelen egy vezérlőegység is helyet kapott, ahol a HeroBlaster hangerejét, némítását és a mikrofon némítását lehet vezérelni.

A headset nem mellesleg két 50 mm-es átmérőjű drivert használ, melyek frekvenciatartománya 20 Hz-től 20 kHz-ig terjed. A lecsatlakoztatható mikrofon érzékenysége -40 dB (± 3 dB), frekvenciatartománya pedig 100 Hz-től 10 kHz-ig terjed.

„Különösen a többszemélyes játékokban jelenthet előnyt, ha egy lövés pontosan akkor hallható, amikor az megtörténik. Amikor úgy döntöttünk, hogy egy új USB-headsetet készítünk, nyilvánvalóvá vált, hogy a HeroBlaster vezetékes változatát is le kell gyártanunk, mivel a HeroBlaster nagyon rövid idő alatt rendkívül népszerűvé vált” – mondta Erling Hoff Petersen, a Sandberg A/S értékesítési igazgatója.

A Sandberg HeroBlaster headset már megvásárolható, az Airpods-tisztítókészlet pedig hamarosan elérhető lesz a hivatalos viszonteladók kínálatában.