Ezekből a nyomtatókból 100 millió darabot adott el az Epson

2024. november 24. 12:02

Az Epson nagy kapacitású tintatartályos nyomtatóit a feltörekvő gazdaságok igényeire reagálva fejlesztették ki, a hagyományos tervezési és értékesítési módszereken túlmutató innováció által vezérelve. Bevezetésük óta az Epson átalakította a nyomtatók üzleti modelljét, és vezető szerepet tölt be a nagy kapacitású tintatartályos nyomtatók piacán.

Napjainkban a nagy kapacitású tintatartályos nyomtatók az irodai és otthoni tintasugaras nyomtatók piacán szállított egységek körülbelül 45%-át teszik ki.

Az Epson továbbra is tartja első számú globális piaci részesedését a nagy kapacitású tintatartályos nyomtatók terén, köszönhetően széleskörű termékpalettájának és márkája ismertségének.

Ez a siker annak köszönhető, hogy az ügyfelek széles körben elismerik az Epson nagy kapacitású tintatartályos nyomtatóinak jellemzőit. Az ügyfelek nemcsak az alacsonyabb nyomtatási költségeket és a ritkább tintapatroncserét értékelik, hanem az elmúlt években megnövekedett környezettudatosság miatt azt is értékelik, hogy ezek a nyomtatók kevesebb hulladékot termelnek, és kevesebb erőforrást használnak fel fogyóeszközökre és egyéb cikkekre.

Yoichi Yamada, az Epson ügyvezető igazgatója és operatív igazgatója (P Office & Home Operations Divízió) elmondta: „Először is, szeretnénk kifejezni mélységes hálánkat mindazoknak, akik megvásárolták nagy kapacitású tintatartályos nyomtatóinkat. A nagy kapacitású tintatartályos nyomtatók tervezés és értékesítés szempontjából jelentősen eltérnek a hagyományos tintapatronos modellektől, ezért megalkotásuk során számos kihívással kellett szembenéznünk. Azonban annak érdekében, hogy a vásárlók habozás nélkül nyomtathassanak, minden érintett fél összefogott, és úgy határoztak, hogy piacra dobják a terméket. Mára a nagy kapacitású tintatartályos nyomtatók értékei – alacsony nyomtatási költségek, a tintacserével járó minimális gond és a környezetre gyakorolt alacsony hatás – oda vezettek, hogy világszerte széles körben elterjedtek, és az üzleti életben és a gyermekek tanulásában egyaránt használják őket. A jövőben is törekedni fogunk arra, hogy a nyomtatáson keresztül továbbra is azt az egyedülálló értéket nyújtsuk, amelyet csak az Epson tud nyújtani.”

Az IDC* kutatása szerint a 2010 és 2024 között szállított nagy kapacitású tintatartályos termékek számát tekintve a világpiacon az első helyen áll*. (*Forrás: IDC's Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2024Q2, Márkánkénti részesedés)* Felhívjuk figyelmét, hogy a termékek neve és elérhetősége országonként és régiónként eltérő lehet.