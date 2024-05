Ezért egyre erősebb a felújított mobilok piaca

forrás: Prím Online, 2024. május 18. 15:27

2024 elején újra növekedési pályára állt az okostelefon-piac: az IDC* szerint 7,8 százalékkal, a Counterpoint** szerint 6 százalékkal nőttek az idei első negyedévben a globális készülékeladások az előző év azonos időszakához képest. A piackutatók prognózisai alapján ez idő alatt 289,4 millió-296,9 millió darab új készülék talált gazdára világszerte. Az IDC elemzői arra számítanak, hogy az elmúlt két évben az ellátási problémák majd a bizonytalan gazdasági helyzet nyomán bukdácsoló okostelefon-piac újra magára talál, míg a Counterpoint szakértői hangsúlyozták, hogy a közép- és kelet-európai régió különösen nagy növekedést produkált az egy évvel korábbi állapotához képest.

Tízből hét rejoyos telefon magyar eladótól érkezik

Utóbbi a felújított készülékek régiós piacát kedvezően érinti, hiszen azt jelzi, hogy a következő években is kellő utánpótlás állhat rendelkezésre. Ez azért fontos, mert száz itthon eladott készülékre már most is több mint hetven magyar eladótól beszerzett készülék jut a Rejoynál.

Az itthon a Rejoyon keresztül eladott felújított készülékek jelentős hányada magánszemélyektől, és nem céges flottákból származnak – a társaság tapasztalatai szerint a magánszemélyek jobban óvják a készülékeiket, így azoknál a szervizelés és felújítás költsége is alacsonyabb.

Az IDC használt és felújított mobiltelefonokra vonatkozó év eleji kutatása*** szerint közel 10 százalékkal gyarapodott e készülékek piaca, míg a Rejoynál a 2022 őszi induláshoz képest közel duplájára, 96%-kal bővült az értékesített darabszám.

2023-ban világszerte több mint 282 millió másodpiaci készülék talált gazdára, de az elemzőcég a következő három évre is erős növekedést prognosztizál, melynek nyomán 2027-ben már több mint 431 millió használt és felújított készüléket adnak majd el.

Hosszabbodik a telefonok életciklusa

Napjainkban a Rejoynál eladásra kerülő felújított készülékek mintegy háromnegyede iPhone, de ez nem az Apple telefonjainak státusztelefon jellegének, hanem a jellemzően öt évnél is hosszabb szoftveres frissítési ciklusnak köszönhető. Az utóbbi években kiadott készülékek számítási teljesítménye már eleve olyan magas, hogy a hardver elavulása miatt egy átlagfelhasználó nem is kényszerül telefoncserére.

Pozitív fejlemény, hogy a szoftveres támogatását a Samsung is bővíti, az idén piacra került Galaxy S24-sorozat készülékeihez már hét év szoftveres támogatást biztosít, ami a Rejoy szerint segíthet erősíteni a márka másodpiaci szerepét.

Egy másik fontos idei változás, hogy az Apple idén ősztől lehetővé teszi majd**** az iPhone-komponensek újrafelhasználását a független szervizek számára, leszámítva az ellopott vagy elveszített telefonok alkatrészeit.

Így fejlődik a Rejoy szervize

Korábban nem volt jellemző a hazai piacon, hogy garanciával kínáljanak másodpiaci okostelefonokat, a garanciavállalással viszont a Rejoy megerősítette a felújított készülékek iránti bizalmat, amelynek másfél évvel a cég magyar piacra lépését követően jelentősen nőtt a felsőkategóriás modellekből felújított példányt választók aránya - tízből három ügyfél rendel ilyet a piactérről.

A több mint százfős szerviz a tavalyi év második felében egy több mint kétezer négyzetméteres laborba költözött, ahol már arra is mód van, hogy ne csak a piactéren való értékesítésre beküldött készülékeket, hanem a beszerelésre váró mobilalkatrészeket is külön csapat tesztelje. Mivel évente tucatnyi új készülékmodell érkezik, az itt dolgozók folyamatos belső képzése is elengedhetetlen még úgy is, hogy egy-egy csapat egy adott folyamatra specializálódik.

E fejlesztéseknek köszönhető, hogy a Rejoy a hazai induláskor bevezetett 12 hónap helyett most már 24 hónap garanciát biztosít a piacterén keresztül eladott készülékekre, mivel a fellépő hibák aránya nem, vagy alig magasabb csupán az új készülékek átlagánál.

“Az elmúlt években komoly befektetésre vállalkoztunk, időt, energiát és pénzt nem sajnálva kiépítettünk egy Közép-Kelet Európában egyedülálló szervizt, komoly szakmai képzéssel és folyamatokkal annak érdekében, hogy egy egyszerre megbízható és megfizethető alternatívát teremtsünk mindenkinek, aki új telefon vagy tablet beszerzésén gondolkodik” – mondta el Blaumann Bence, a Rejoy.hu ügyvezetője.

