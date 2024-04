Form 4: új, villámgyors 3D nyomtató a Formlabs-tól

Az Epson folytatta azt a törekvését, hogy irodai nyomtatócsaládjában hő nélküli tintasugaras technológiát vezessen be, és bemutatta az AM-C400 és AM-C550 MFP-ket, hogy fejlett megoldásokat nyújtson az A4-es piac számára. Ezek az új termékek az Epson meglévő állófejes tintasugaras nyomtatóinak minden energiatakarékossági és termelékenységi előnyét kínálják, de kisebb, A4-es formátumban.

2024-ben ismét rendkívül színes szakmai programmal és neves előadókkal tűzdelt nappal várja vendégeit a NEXT 3D konferencia. A 3D nyomtatók és 3D szkennerek bevált hazai alkalmazásaira fókuszáló NEXT 3D idén június 4-én kerül megrendezésre. A jegyek értékesítése április 8-án jelentős elővételi kedvezménnyel indult el, így az érdeklődőknek érdemes már most ellátogatni a next3d.hu-ra és lefoglalni helyüket a nemzetközi additív gyártástechnológiai konferenciasorozat hazai állomására.