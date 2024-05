Így hasznosíthatod újra régi laptopodat a gyerek számára

forrás: Prím Online, 2024. május 21. 17:41

Egyúttal a pénztárcádat kímélve adhatsz egy kezdő számítógépet a gyermekednek, vagy másnak a családban/baráti körben, mondjuk a házi feladatok elkészítéséhez. A Kingston Technology tippjeiből kiderül, hogyan keltheted új életre az elajándékozásra szánt gépedet.

A telefonokhoz hasonlóan a laptopokat is hajlamosak vagyunk néhány évente lecserélni, ez azonban meglehetősen költséges és korántsem fenntartható. Évente mintegy 40 millió tonna elektronikai hulladék keletkezik világszerte, ami azt jelenti, hogy másodpercenként 800 laptopot dobunk ki. Ezzel az e-hulladék a leggyorsabban növekvő hulladéktípus, amely az összes mérgező hulladék 70 százalékát teszi ki. Régi, már nem használt, esetleg meghibásodott laptopot tehát egyre kevesebben őrizgetünk otthon, holott ezeket egy kis plusz befektetéssel és néhány alkatrész kicserélésével vagy bővítésével újra formába hozhatnánk, és elajándékozhatnánk vagy akár el is adhatnánk. Egy kisebb fejlesztést követően a régi számítógépek továbbra is hatékonyak lehetnek az alacsony intenzitású tevékenységekhez, mint például a webböngészés, szövegszerkesztés, prezentációk, e-mailek, így azok az iskolai feladatok elvégzéséhez is tökéletesen megfelelhetnek.

Győződj meg róla, hogy működik

Mielőtt a régi laptop elajándékozása mellett döntesz, ellenőrizd, hogy megfelelően működik-e. Ha bármilyen problémát észlelsz, például lemerült az akkumulátor vagy meghibásodott az alaplap, akkor nem valószínű, hogy működni fog szakszerű javítás nélkül. Egyes cégek így is hajlandóak lehetnek megvásárolni az eszközt, de ha gyermeked vagy másvalaki számára szeretnéd újra használhatóvá tenni, akkor érdemes elvinni egy szakszervizbe megjavíttatni, és megbizonyosodni róla, hogy minden hardverprobléma megoldódott.

Mentsd el az adataidat

Mielőtt odaadnád valakinek a régi laptopodat, fontos, hogy visszaállítsd a gyári beállításokat. Ezt megelőzően azonban ellenőrizd, hogy vannak-e rajta fontos fájlok vagy dokumentumok, amelyeket el szeretnél menteni, és ha igen, készíts róluk biztonsági mentést. Munkahelyi dokumentumok vagy érzékeny fájlok, például képek és videók is lehetnek rajta, ezért mindig duplán ellenőrizd ezeket. Másold át a szükséges fájlokat az új számítógépedre, amit egyszerűen megtehetsz egy USB-kulccsal vagy külső meghajtóval, illetve használhatsz hozzá felhőalapú tárolórendszereket, például OneDrive-ot, Google Drive-ot vagy DropBoxot is.

Végezd el a gyári visszaállítást

Miután letöltötted az összes fontos fájlt, jöhet a gyári visszaállítás. Ez visszaállítja az eszközt az eredeti állapotába, eltávolítja a felesleges programokat, beállításokat, fájlokat és fiókokat, amivel megkönnyíti a biztonságos használatot.

Frissítsd a hardvereket

Ezt követően előfordulhat, hogy a laptop nem működik olyan jól, mint újkorában. Ilyenkor érdemes megfontolni a memória és/vagy a tárhely frissítését, illetve bővítését, ami növeli a számítógép teljesítményét, ezáltal új életet lehelhetünk belé. Egy lassú számítógép, amely nem tud egyszerre több feladatot végrehajtani, több memória hozzáadásával képes felgyorsulni. A merevlemez-meghajtó SSD-re cserélésével is azonnali sebességnövekedés érhető el, mivel ezek a merevlemez nélküli meghajtók majdnem tízszer gyorsabbak a HDD-knél, és egyúttal megbízhatóbbak is. Emellett a tárolókapacitás bővítésével több tárhely jut a fájlok és alkalmazások számára.

Telepíts rá új programokat

A gyári visszaállítás és a frissítés után úgy fog működni a gép, mintha csak új lenne. Letölthetsz rá minden olyan programot, amelyre a gyereknek szüksége lehet, és akár egy belépő szintű gaming laptoppá is átalakíthatod a számára.

Adj hozzá szülői felügyeletet

A gyerekek online védelme ugyanolyan fontos, mint a számítógéphez való hozzáférés biztosítása számukra. Az internet olykor ijesztő hely lehet, ezért életkor függvényében tanácsos szülői felügyelettel is ellátni az eszközt. A legtöbb laptop rendelkezik olyan biztonsági beállításokkal, amelyek hozzáadásával megakadályozhatod, hogy gyermeked hozzáférjen bizonyos webhelyekhez, vagy korlátozhatod a képernyőidejét. A számítógépek többségén lehetőség van gyermekfiók létrehozására is, amellyel szintén elkerülhető, hogy a gyerek kiskorúak számára nem megfelelő tartalmakkal találkozzon az interneten. Ezzel a beállítással teljes biztonsággal adhatod tovább az eszközt a következő generációnak.

Ha van tehát egy feleslegesnek vélt laptopod elfekvőben, hasznosabb is lehet, mint gondolnád. Csupán néhány lépéssel egy régi laptopot is olyan jól működő eszközzé varázsolhatsz, amely biztonságos és használatra kész a gyerekek számára.