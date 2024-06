Kétméteres tévét venne a magyar, ha nem számítana az ár

forrás: Prím Online, 2024. június 21. 09:54

Kitört a fociláz, a nagy sportesemények környékén pedig jellemzően fellendül a kereslet a televíziók iránt is. De milyen tévét vásárolnának a magyarok, ha nem lennének anyagi korlátaik, és ehhez képest milyen készülékkel rendelkeznek most? Az LG Magyarország friss országosan reprezentatív felmérést* készített a magyarok tévévásárlási és -használati szokásairól, amelyből az is kiderül, hogy milyen szempontok alapján döntünk a vásárláskor, és mire használjuk a készülékeinket.