Limitált szériás karórával rukkolt elő a Casio

forrás: Prím Online, 2024. június 20. 20:36

Mindez nem a véletlen műve, hiszen a G-Shock MR-G szériája 100%-ban a Japánban található jamagatai CASIO gyárban készül, a legapróbb alkatrésztől kezdve ott gyártanak hozzá mindent, végső soron ott is szerelik össze. A MRG-B2000B-1A4 karóra különlegessége, hogy az Akazonae szamuráj harcosok világát eleveníti fel, akik az 1500-as években szolgáltak a Sengoku-periódus alatt Japánban. Az „Akazonae” jelentése „Vörös karok”, mivel ezek a harcosok elsősorban vörös páncélzatukról voltak ismertek. A japán óramesterek által kimunkált újdonság számlapja tehát szamuráj harcosok előtt hajt fejet. Vizuális értelemben megtestesíti a japán erőt és esztétikát.

A karóra tokja, csakúgy, mint a szíj nemesacélból készült. Ezeket a felületeket DLC-vel, azaz gyémántszerű szénbevonattal látták el, ennek köszönhetően kiváló karcállósággal rendelkeznek. A számlap védelméről pedig zafír kristályüveg gondoskodik. Az óratok a méretét tekintve illeszkedik a sztenderd MR-G kialakításhoz (54.7 x 49.8 x16.9mm). Nem mondható kifejezetten nehéznek, mivel 150 grammot nyom. Vagyis mindennapi viseletre alkalmas.

A japán fejlesztésű és gyártású Tough Solar kvarc szerkezetét fényenergia működteti. Ez azt jelenti, hogy a számlap alatt található napelemek elnyelik a fényt (legyen szó napfényről, vagy mesterséges fényről) és elektromos energiává alakítják át. A fel nem használt energiát újratölthető akkumulátorban tárolja el a szerkezet. „Ez a karóra akár öt hónapig képes működni anélkül, hogy bármennyi fény érné. Vagyis egy teljesen sötét fiókban tárolva sem adná fel” – tette hozzá Nagy Sándor.

Tudását tekintve méltó helye van az órának az MR-G kollekcióban. Ez a karóra ugyanis 200 méterig vízálló, tehát úszni, zuhanyozni és fürödni lehet vele. A Bluetooth-kapcsolat révén okostelefonokhoz is csatlakoztatható, így onnan folyamatosan pontosítja magát. Mindemellett világidő kijelzéssel, stopperrel, ébresztéssel, és öröknaptár funkcióval is rendelkezik. Fokozott ütés-és rezgésállósága pedig az acéltok ellenére is teljesen megbízhatóan védi meg az órát a legextrémebb helyzetekben is. A Multi-band 6 rádióvezérlés révén a karóra éjszakánként rendszeresen az atomórákhoz frissíti magát. Jóval nagyobb járáspontossággal rendelkezik tehát más karórákhoz képest.

A MRG-B2000B-1A4 tehát újra elérhető Magyarországon, és nem csak a gyűjtők érdeklődését vívja majd ki. Ajánlott fogyasztói ára: 1.149.990Ft.