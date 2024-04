Már egy évtizede társ a mindennapokban: 10 éves a Simple alkalmazás

forrás: Prím Online, 2024. április 15. 13:02

Ma már nagyon távolinak tűnik, hogy ne a különböző okos, online megoldásokkal és alkalmazásokkal rendezze valaki a mindennapi ügyeit. Ez azonban nem volt mindig így, elég mindössze tíz évet visszaugrani, amikor még okostelefon is csak a magyarok harmadának volt a zsebében. Ebben az időben még az elektronikus fizetés is gyerekcipőben járt és a kibocsátott fizikai bankkártyák közül is csupán egymillió volt képes NFC fizetés lebonyolítására. 2013-ban a kiskereskedelmi forgalomnak még csak 3,1 százalékát adták az e-commerce (online) fizetési megoldások, és ezen belül is csak 4 százalék volt a mobiltelefonnal végrehajtott vásárlások száma. Éppen ezért a Simple app 2014. április 15-ei megjelenése forradalminak számított a mobilfizetési szegmensben. Az applikáció már az első évben öt különböző natív szolgáltatást kínált, köztük olyan innovációkat, mint a Mobilpincér, a QR-kódos fizetés italautomatáknál, a mozi- és rendezvényjegy-vásárlás, vagy éppen az ételrendelés.

Az igazi áttörést azonban az olyan későbbi, mai napig meghatározó fejlesztések hozták meg, mint a közterületi parkolójegy (Parkolás) és az autópálya-matrica (e-Matrica) értékesítés, valamint az érintéses mobilfizetés (NFC) Androidos készülékeken, amely már 2017 óta – Magyarországon az elsők között – elérhető volt az alkalmazásban. A Simple kártyának köszönhetően vált itthon elsőként elérhetővé a bankfüggetlen NFC-s fizetési lehetőség. 2017-ben a Simple-fiók révén integrálva lett a Simple app és a SimplePay, így együttesen alkotnak egy komplett fizetési ökoszisztémát, aminek segítségével a SimplePay mára Magyarország vezető online fizetési szolgáltatójává vált. A Simple-fiókba mentett kártyaadatokkal gördülékennyé válik a SimplePay online fizetési megoldást használó felületeken is a fizetés.

Az évek során több mint 3,2 millió felhasználó regisztrált Simple-fiókot, akik jelentős része a mai napig aktívan használja az ökoszisztéma – köztük a SimplePay Online fizetés és Simple app – által kínált szolgáltatásokat. Az évek során már több mint 24 millió parkolójegyet, 4,3 millió e-matricát és 10 millió mobiljegyet váltottak az alkalmazáson keresztül. Az érintéses mobilfizetések darabszáma 2017-2023 között 80 millió volt, amely 420 milliárd forintos forgalmat generált. Összességében már több mint 130 millió alkalommal indítottak in-app és NFC tranzakciót a Simple ügyfelek az alkalmazás indulása óta.

„Az alkalmazást 2017-ben és 2023-ban is megújítottuk, így a Simple jelenleg már a 3. generációs verziónál jár, és a magyar piacon egyedülálló módon 16 különféle szolgáltatást nyújt a felhasználóknak: a közlekedési mobiljegyek, e-matricák vásárlásától kezdve, az autós- és mobiltelefon-biztosítások megkötésén át, egészen a csekkfizetésig. Az OTP Mobilnál az elkövetkezendő időszakban is azon dolgozunk, hogy a folyamatos fejlesztésekkel és innovációkkal minél kényelmesebbé tegyük az online fizetést, ügyintézést. Fontos, hogy a Simple app egy komplett ökoszisztéma egyik eleme, a SimplePay megoldásaival együtt alkot egy egészet” – mondta Szabó Gergő, az OTP Mobil Marketing és Simple termékfejlesztési vezetője.

Az OTP Mobil számításai alapján 2023-ban az online autópálya-matrica értékesítés mintegy 18 százaléka, a közterületi parkolójegy értékesítés 17 százaléka, valamint a QR-kód alapú csekkbefizetések 17 százaléka történt a Simple appon keresztül Magyarországon.

________________________

*https://www.portfolio.hu/bank/20220117/kiderult-kik-a-magyarok-kedvenc-fintechcegei-521500