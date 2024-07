Megcélozzuk a csillagokat: itt a HMD Skyline, a márka első flagship készüléke

forrás: Prím Online, 2024. július 18. 17:39

Ezért a Human Mobile Devices a Z generáció szupersztár fotósára, Rosanna Elettrára bízta az új HMD Skyline tesztelését. Rosanna végigkövetett egy csapat Z generációs divatrajongót egy átbulizott éjszakán, és közben lenyűgöző képeket készített (és szerkesztett meg) teljes egészében a HMD Skyline-on.

Ezzel direkt sem tudsz rossz fotót csinálni

Az Skyline-t kifejezetten a progresszív, Z generációs közönségnek tervezték, és a kamerát is ennek megfelelően rakták össze: az 50MP-es előlapi kamera olyan autofókusz funkcióval érkezik, ami kifejezetten a szemek mozgását követi, hogy többé ne kelljen elmosódott szelfikkel kínlódnod – a 4K-s szelfivideókkal pedig minden eddiginél jobb minőségben jelentkezhetsz be a barátaidnál.

Sőt, ha távolabbról fotóznál, a Skyline-nal már csak a gombokat sem kell használnod: a beépített selfie gesture funkcióval csak a telefonra kell nézned, és felmutatnod a már jól ismert béke, like vagy szívecske jelet, és már kész is a kép.

A 108MP-es hibrid, optikai képstabilizátorral ellátott tripla hátlapi kamera is pont ugyanilyen izgalmas: a portré móddal bármikor lenyűgöző, 50mm-es felvételeket készíthetsz – ráadásul természetes bokeh effektussal a tökéletes kompozícióért. De kristálytiszta közeli képeket is lőhetsz a négyszeres zoom funkcióval, a Night Mode 3.0 pedig úgy egyensúlyozza az expozíciót, hogy minden részletre kiterjedő elemzéseket tudjatok másnap csinálni az előző átbulizott éjszakáról.

Ha pedig végre kiszabadultok a természetbe, lenyűgöző táj- vagy akár csoportképeket készíthettek a 0,5-ös ultra-wide móddal – és ott van még az AI Capture Fusion is, ami a zoomot alkalmazó képek maximális részletességéért felel. Szóval bőven lesz mivel dolgozni.

Szereld szét és javítsd meg – neked is menni fog

A sérült kijelzőkkel kapcsolatos fejfájásnak hivatalosan is vége: a HMD Skyline az első Gen2 javíthatósággal érkező okostelefon. Röviden: telefont otthon még soha nem lehetett ilyen könnyedén megjavítani – a HMD Skyline innovatív felépítésének köszönhetően a telefont már 65%-kal kevesebb lépésből áll megjavítani, mint a Nokia G22-t.

Az új dizájn lehetővé teszi a meghajlott töltőportok, karcos hátsó borítók és kimerült akkumulátorok javítását is. Igény pedig bőven van az otthoni szerelgetésre, a Z generáció 45%-a szívesebben vásárol olyan eszközt, amiről tudják, hogy megjavíthatják ők maguk is.

A nyarat is pörgesd, ne csak a telefonodat

És a jó hírek csak folytatódnak. Miközben a digitális detox mozgalom folyamatosan növekszik, különösen a Z generáció körében, a HMD Skyline augusztusban egy egyedi fejlesztésű, beépített detox móddal érkezik, ami testreszabott alkalmazás- és kontaktblokkolást tesz lehetővé, hogy úgy tudd kiszűrni a digitális ingereket, ahogyan te szeretnéd.

De pöröghetnek a reelsek is

A HMD Skyline akkumulátora akár 48 órát2 is kibír egyetlen szusszal, és vezeték nélkül is tölthető bármilyen Qi2-töltővel. Ráadásul hosszú távon is jól bírja a strapát: a HMD tesztje szerint 800 teljes töltési ciklus után is megőrzi eredeti kapacitásának legalább 80%-át.

A 144 Hz-es pOLED-kijelzővel és a sztereó hangszórókkal pedig minden adott ahhoz, a rövid reels videóktól kezdve a csúcskategóriás játékokig minden megkapja a megérdemelt látványt és gördülékenységet.

Ár és elérhetőség

A HMD Skyline pink és fekete színekben lesz elérhető Magyarországon, 12/256 GB változatban, 219 990 Ft ajánlott fogyasztói áron, 2024. augusztus 16-tól. Augusztus 16. és szeptember 15. között minden vásárló igényelhet egy exkluzív, Edition one pulóvert és sapkát tartalmazó promóciós csomagot.