Megjelentek az első HMD okostelefonok

forrás: Prím Online, 2024. április 25. 13:15

• A Human Mobile Devices (HMD) bemutatja az első saját gyártású HMD-kollekcióját: itt a HMD Pulse, a HMD Pulse+ és a HMD Pulse Pro

• Prémium megjelenés, izgalmas színek, merész forma – esztétikus, modern kialakítással robbannak be a HMD első telefonjai

• Az európaiak fele hajlandó lenne többet fizetni egy fenntartható telefonért, és inkább megjavítaná meglévő készülékét, minthogy újat vegyen helyette – a HMD Pulse telefonokat ezért akár otthon is könnyen megjavíthatod

• A HMD számításai szerint 2024-ben négyből három Európában értékesített készülék javítható lesz, felülmúlva a 2023-as arányokat (egy a háromból)

Inkább javítanánk, mint cserélnénk

A piacelemző CCS friss európai kutatása alapján egyre fontosabb számunkra a javíthatóság: az emberek 55%-a inkább megjavítaná a meglévő telefonját, minthogy új készüléket vegyen, sőt, a megkérdezettek 47%-a hajlandó lenne kicsivel többet is fizetni egy fenntartható készülékért. ​Az Egyesült Királyságban megkérdezett Z generációsok 41%-a pedig nagyobb valószínűséggel vásárolna meg egy olyan telefont, amiről tudja, hogy akár otthon is megjavíthatja.

Az új HMD Pulse szériát ezért úgy terveztük, hogy bárki könnyedén megjavíthatja őket. Az “első generációs javíthatóságnak” köszönhetően többé nem kell szervizbe rohannod az összekarcolt kijelző, az elhajlott töltőbemenet és az elfáradt akksi miatt – csak egy iFixit szerelőkészletre, egy interneten elérhető, rövid útmutatóra és egy kis önbizalomra lesz szükséged a megjavításukhoz. Hidd el, menni fog!

HMD Pulse Pro

HMD Pulse Pro: az új szelfis bestie

A kategóriájában egyedülálló, 50 megapixeles szelfikamerával érkező HMD Pulse Pro mellett minden nyári szelfid mestermű lesz. Ráadásul az árkategóriában szintén egyedülálló módon mostantól a kezeddel is irányíthatod a kamerát: csak dobj fel egy peace vagy egy like jelet, és már kattan is a kép – sőt, akár ketten, közösen is összehozhattok egy szívet, hogy még egyszerűbbek legyenek a csapatfotók.

Az AI Super Portrait móddal pedig végre az átbulizott éjszakáidat is kristálytisztán nézheted vissza – nem kell többé másnap vaksötét, elmosódott képeken kutatnod, hogy most vajon éppen kit (vagy mit) ábrázolnak az éjszaka leple alatt készült tartalmak.

A gleccserzöld, mélytenger és alkonylila színekben érkező HMD Pulse Pro mellé ráadásul a különleges designhoz passzoló, hasonlóan ízléses kiegészítők is járnak: a gleccserzöld színű Pulse Prohoz külön megvásárolható lesz egy hasonló színű töltő is, hogy ne rontson bele az összképbe egy unalmas, fehér kábel.

HMD Pulse+

HMD Pulse Plus és HMD Pulse: topkategóriás tulajdonságok, középkategóriás áron

A HMD Pulse Pro kistestvérei, a HMD Pulse+ és a HMD Pulse akár 59 órás akkumulátor-üzemidőt és könnyű javíthatóságot kínálnak, és szintén három különböző, izgalmas színben érkeznek.3

A HMD Pulse+-ot 50MP-es főkamerával és mélységérzékelővel láttuk el, míg a HMD Pulse tökéletes egyensúlyt alkot a megfizethetőség, a teljesítmény és a javíthatóság között. Aggodalomra pedig ezzel a 13MP-es kamerával és AI HDR-rel felturbózott készülékkel sem lesz ok: a többek között első telefonnak is kiváló HMD Pulse bőven tartogat magában lehetőségeket.

Gazdálkodj felelősen a képernyő előtt töltött időddel, és figyelj arra, hogy ne csak jelen legyél, hanem meg is éld a pillanatokat. Összegyűjtöttünk nektek néhány digitális detox tippet, amikről itt olvashatsz bővebben.

HMD Pulse

Ár és elérhetőség

• A HMD Pulse égkék és pink színekben lesz elérhető Magyarországon 4/64 GB DualSim változatban, 49 990 Ft ajánlott fogyasztói áron, május közepétől.

• A HMD Pulse+ gleccserzöld és éjkék színekben lesz elérhető Magyarországon 4/128 GB DualSim változatban, 59 990 Ft ajánlott fogyasztói áron, május közepétől.

• A HMD Pulse Pro gleccserzöld, mélytenger és alkonyatlila színekben lesz elérhető Magyarországon 8/256 GB DualSim változatban, 74 990 Ft ajánlott fogyasztói áron, május közepétől.

• Az otthoni szerelőkészletek és cserealkatrészek elérhetőek az iFixit weboldalán.

Lars Silberbauer, a Human Mobile Devices marketingigazgatója elmondta: “Szinte szó szerint rajta tartjuk az ujjunkat a piac pulzusán, látjuk, hogy mire vágynak a felhasználóink, ezért az otthoni javíthatóság a Pulse széria egyik alapja, hogy a jövő mobilhasználói közül egyre többen lássák, hogy nem kell azonnal a szervizbe rohanni, és ha a telefonod a partner ebben, te is képes vagy megjavítani.”

Kyle Wiens, az iFixit vezérigazgatója elmondta: "A HMD most jelentette be negyedik könnyen javítható készülékét, a HMD Pulse Pro-t. A javíthatóság melletti elkötelezettségük biztató változást jelent a telefonpiac számára, és jól bizonyítja, hogy a HMD-ben megvan az az innovatív szemlélet, ami a javíthatóságban való előrelépéshez szükséges. Örömmel működünk velük együtt, és támogatjuk azokat a törekvéseiket, amiken keresztül a javítható telefonokra a jövőben csoda helyett már alapvetésként gondolunk majd."

Ben Wood, a CCS Insight vezető elemzője elmondta: „A CCS Insight a mobiltelefonok javítása iránti érdeklődés jelentős növekedését tapasztalta az elmúlt évben mind az EU-ban, mind az Egyesült Államokban. Az EU-ban megkérdezettek mintegy 55%-a még a garanciaidőn túl is inkább megjavítaná meglévő készülékét, minthogy új készülékre cserélné azt. Az Egyesült Államokban szintén nagy az érdeklődés: 49%-os arány. Sőt, az uniós fogyasztók 47%-a és az amerikai fogyasztók 48%-a hajlandó lenne valamivel többet fizetni a környezetbarát termékekért, ami még tovább hangsúlyozza a javíthatóbb készülékek iránti igényt.”

Wood így folytatta: „A HMD már évek óta úttörő szerepet játszik a javítható okostelefonok terén, és különösen bíztató, hogy vadonatúj a HMD Pulse széria minden eddiginél könnyebben javítható, akár otthon is – ez a designdöntés jól illeszkedik a kutatásaink során tapasztalt fogyasztói trendekhez.”