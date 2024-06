Nem csak régi mobilt keresnek a magyarok a Rejoy.hu-nál

forrás: Prím Online, 2024. június 20. 10:01

A nyaralási szezon és az iskolai tanév vége közeledtével itthon is átalakultak az felújított eszközök piacának trendjei a Rejoynál. A legújabb Apple-készülék, a tavaly szeptemberben debütált iPhone 15 nem csupán elérhetőa cég kínálatában, de májusra pedig már a harmadik legnépszerűbb készülék volt a magyar vásárlók körében. Ezzel szemben eladásra főleg három-öt éves iPhone-okat, illetve két-öt éves, Androidot futtató Samsung készülékeket küldenek be az ügyfelek, tavasz óta pedig a csupán kétéves Samsung Galaxy S22 Ultra csúcsmodellből is nagy számban érkeznek eladó példányok.