Philips bemutatja az új Evnia gaming monitort

forrás: Prím Online, 2024. május 26. 16:59

Immerzív képi élmény és kiemelkedő gaming magas képkockasebességgel

A Philips Evnia 27M2N5500 Fast IPS-panelével olyan gaming előnyt nyújt, amely a gyors reakciókészség és a ragyogás egyensúlyának köszönhetően zökkenőmentes játékot és magával ragadó képi megjelenítést biztosít. A VESA DisplayHDR 400 tanúsítvánnyal rendelkező, 1,07 milliárd színt támogató, és magas pixelsűrűségű panel lenyűgöző fényerőt, kontrasztot és színeket kínál, mélyebb, gazdagabb feketékkel és az élénk árnyalatok teljesebb palettájával.

Fenntartható dizájn, versenyképes specifikációk: A Philips Evnia 27M2N5500

Az erőteljes színek és a vizuálisan magával ragadó élmény mellett a Philips Evnia 27M2N5500 a villámgyors, gyakorlatilag mozgási elmosódás és szellemképek nélküli gaminghez 180 Hz-es képfrissítéssel és alacsony bemeneti késleltetéssel is rendelkezik. A játékélmény fokozása érdekében ez a monitor számos új funkciót is kínál: Az éles és gyors, mozgási elmosódástól mentes gaming képi megjelenés érdekében Smart MBR Sync ötvözi a 0,5 ms MPRT válaszidőt és a változó képfrissítési sebesség (Adaptive-Sync) támogatást. A ShadowBoost funkció az OSD-ben feljavítja a sötét jeleneteket, így még több részlet válik élvezhetővé túlexponálás nélkül. A különböző jelenetekben a pontosabb célzás érdekében pedig a Philips Evnia 27M2N5500 Smart Crosshair funkcióval rendelkezik.

Díjnyertes és fenntartható dizájn a csúcsteljesítményért

Ez a monitor zöld lélekkel rendelkezik, és így a fenntarthatóságra törekszik: a Philips gaming monitor portfóliójában először az állvány lábai 35%-ban újrahasznosított műanyagból, a monitor kerete pedig 85%-ban fogyasztás utáni újrahasznosított műanyagból készültek.

„Az Evnia-val egyértelműen a nagyobb fenntarthatóság felé teszünk egy fontos lépést” – nyilatkozta Xeni Bairaktari, Head of Global Marketing and Deputy Director Marketing EU, Philips Monitors and IT Accessories. „Egyik alapértékünk, hogy pozitív és nagy hatású úttörők legyünk az iparágban, és nem futunk el azon feladat elől, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk a környezet védelmére. Büszkék vagyunk erre az új dizájnra és megközelítésre, és reméljük, hogy valódi változást inspirálhatunk a gaming iparban.”

A magával ragadó játék és a csúcsteljesítmény szem előtt tartásával megalkotott Philips Evnia 27M2N5500 kifejezetten a hosszú játékmenetekhez és a mindennapi használathoz igazított funkciókkal rendelkezik, mindezt egy olyan monitoron belül, amelynek kivételes dizájnja elnyerte a 2023 Red Dot és 2023 iF Design Award díjat. Számos olyan funkciót tartalmaz, amelyek célja a felhasználói jólét fokozása és a teljesebb, kellemesebb élmény biztosítása. Az ergonomikus beállítások széles skáláját (magasságállítás, forgatás, billentés és döntés) lehetővé tevő SmartErgoBase lábazaton kívül ez a monitor a hosszú játékmenetekre optimalizált SmartImage játékmódokkal, új OSD-funkciókkal és a gyors OSD-hozzáférést biztosító EasySelect menükapcsoló billentyűvel, valamint a szemet a hosszú ideig tartó kékfény kitettségtől védő LowBlue móddal is rendelkezik.

A Philips Evnia 27M2N5500 ára és elérhetősége

A Philips Evnia 27M2N5500 gaming monitor funkciói széles felhozatalával tökéletes választás mindazoknak, akik a lehető legjobban szeretnék támogatni a teljesítményüket, vagy egy olyan gyors és vizuálisan magával ragadó monitorral szeretnék frissíteni felszerelésüket, amely minden tevékenységet a következő szintre emel.

A Philips Evnia 27M2N5500 monitor 2024 májusától elérhető 249 EUR ajánlott fogyasztói áron.