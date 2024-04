Sony: Masszív basszus, határtalan élmény

forrás: Prím Online, 2024. április 12. 15:12

Az új termékcsalád az ULT TOWER 10, ULT FIELD 7, ULT FIELD 1 vezeték nélküli hangszórókból és az ULT WEAR vezeték nélküli fejhallgatókból áll.

A sorozat minden modellje tartalmazza az ULT gombot, amely a zene egy vagy két különböző hangmóddal történő feljavításával biztosítja.

ULT TOWER 10 – az élő hangzás ereje az otthonokban

A buli központjává varázsolja az otthont masszív basszussal, 360°-os Party Sounddal, 360°-os Party Lighttal, karaokéval és a mellékelt vezeték nélküli mikrofonnak köszönhetően. A hangszórót akár a TV-hez is lehet csatlakoztatni, hogy felerősítse a hangzást a fontos mozzanatoknál.

Az ULT TOWER 10 fő jellemzői:

● ULT POWER SOUND – Annak érdekében, hogy még erőteljesebb legyen a basszus, megnöveli az összes mélyfrekvenciát. 2 különböző típusú basszus fókuszú hangzási mód választható. Meg kell nyomni az ULT gombot a mély basszuserősítéshez, az ULT1 mélyfrekvenciás hangzáshoz, amely megremegteti a szívet. Az ULT2 erőteljes basszust biztosít, hogy mindenki érezze az ütemet és táncra perdüljön.

● Hangmező-optimalizálás – Érzékeli a környezeti zajokat, és automatikusan megváltoztatja a hangbeállítást, hogy tiszta zenét szolgáltasson akkor is, ha más zavaró hangok veszik körül.

● 360° Party Sound és 360° Party Light – 360°-os parti hangzás, amely a szoba minden sarkába erőteljes hangzást közvetít. Az ULT TOWER 10 vibráló világításával a buli minden sarkát feldobja. Még a zenével is szinkronizálódik, hogy igazi fesztiválhangulatot teremtsen.

● Karaoke, gitár és TV hangerősítő – A mellékelt vezeték nélküli mikrofonnak köszönhetően bármikor bekapcsolódhatunk a zenébe. Emellett a hangzás teljes körű vezérlése a felső panelen található Echo és Key Control gombokkal biztosított. Csatlakoztatható egy másik mikrofon egy duetthez, vagy egy gitár, az ULT TOWER 10-et erősítőként használva. A TV Sound Booster felerősíti a tévé hangját.

● Party Connect – Akár 100 kompatibilis hangszóró összekapcsolása a zene és a világítás szinkronizálásához a Party Connect segítségével – tökéletes partihangulat bárhol, erőteljes hangzással.

ULT FIELD 7 – A buli bárhová elmegy

Az ütős basszus és a kifejező világítás bárhol feldobja az ember napját. Az ULT FIELD 7 víz- és porálló kialakításának köszönhetően bárhová vihető, ráadásul a hosszú akkumulátor-üzemidőnek köszönhetően tovább tarthat a buli. Akár mikrofon is csatlakoztatható a karaokéhoz.

ULT FIELD 7 fő jellemzői:

● ULT POWER SOUND – ULT1 a mélyebb, alacsonyabb frekvenciájú basszusokhoz, vagy ULT2 az erőteljes, ütős basszusokhoz.

● Hangmező optimalizálás – Érzékeli a zajt és automatikusan beállítja a hangbeállítást, hogy optimális zenei élményt nyújtson, bármilyen forgalmas is legyen a helyszín.

● Hosszabb ideig tartó buli – Hosszabb ideig tartó parti az akár 30 órás üzemidőnek köszönhetően. Ráadásul a gyorstöltéssel 10 perc alatt 3 órányi lejátszási idő érhető el. Az IP67 víz- és porálló minősítésnek köszönhetően a parti akár a szabadban is tartható. Sós víznek is ellenáll, ami azt jelenti, hogy a tengerparton is élvezhető a zene.

● Bárhová hordozható – Az ULT FIELD 7 a kényelmes hordozófogantyúkkal könnyen mozgatható, és úgy tervezték, hogy vízszintesen vagy függőlegesen elhelyezve is tökéletesen működjön.

● Karaoke és gitár bemenet és világítás – Tökéletes partner az énekléshez, és még Echo és Key Control vezérlőket is tartalmaz a hátlapon. Gitár is csatlakoztatható, az ULT FIELD 7 erősítővé válik. A szórakozás még jobban fokozható, a környezeti világítás parti fényeket hoz létre, amely tökéletes a bulikhoz és a mindennapi használathoz.

● Party Connect – Akár 100 kompatibilis hangszóró összekapcsolása a zene és a fények szinkronizálásához a Party Connect segítségével.

ULT FIELD 1 – Nagy hang. Kis méret

Kedvenc dalok hallgatása bárhol, a kompakt csomagba épített, továbbfejlesztett basszussal az ULT FIELD 1 készülékkel. A könnyű használatot biztosító többirányú pánttal kiegészítve bárhová magával vihető a vízálló, porálló és ütésálló hangszóró, valamint a hosszú akkumulátor-üzemidőnek köszönhetően hosszabb ideig élvezhető a hangzás.

ULT FIELD 1 fő jellemzői:

● ULT POWER SOUND – ULT POWER SOUND a fokozott basszusért.

● Bárhol, bárhogyan – az ULT FIELD 1 a minden körülmények között tökéletes partner. Hordozhatóságra tervezték, akár 12 órás üzemidővel, így tovább élvezhető a zene. Ráadásul a többirányú pántnak, az IP67 víz- és porálló minősítésnek, az ütésálló kialakításnak és a sós víznek való ellenállásnak köszönhetően bárhová vihető a hangszóró, akár beltéren, akár kültéren.

● A stílusoknak megfelelő színek – a fekete, fehér, szürkészöld és narancssárga színek közül lehet választani az egyéni a stílusoknak megfelelően.

● Választható elrendezés – Az ULT FIELD 1 úgy lett kialakítva, hogy a legjobb helykihasználás érdekében a kár állítva akár fektetve is használható, így bárhová könnyen elhelyezhető.

● Használhatóság – Könnyen használható és csatlakoztatható beépített mikrofonnal a kihangosított hívásokhoz, Echo Cancelling technológiával a tisztább hívások érdekében.

ULT WEAR – Erőteljes, egyedi hangzás.

Kivételes basszus és továbbfejlesztett zajszűrés, az új ULT WEAR fejhallgatóval bárhová elvihető a kedvenc fesztivál- vagy klubhangulat.

ULT WEAR fő jellemzői:

● ULT POWER SOUND – ULT gomb az erőteljes hangzáshoz. Az ULT1 mély, alacsony frekvenciájú basszust, az ULT2 pedig erőteljes basszust biztosít.

● Erőre tervezték – Sony Integrated Processor V1-gyel rendelkezik. Ugyanaz a processzor, amely a Sony díjnyertes 1000X sorozatú fejhallgatóiban is megtalálható, és az ULT POWER SOUND sorozathoz tervezett meghajtóegység, amely rendíthetetlen energiát, hatalmas rezonáló basszust és kristálytiszta részleteket produkál.

● Zajcsökkentés – A kettős zajérzékelő technológiával és az integrált V1 processzorral az ULT WEAR a zajcsökkentést a következő szintre emeli. Most már valóban kizárható a világ, és élvezhető az egyszemélyes parti.

● Kényelmes kialakítás – A fejhallgató kényelmes, puha fülpárnákkal és nagyobb térrel a fülek körül, mégis erőteljes, kiváló minőségű hangzást biztosít. Az ULT WEAR összecsukható kialakítású, és hordtáskával érkezik.

● Mindennapi használat – Az ULT WEAR a funkcionalitást és a formát is képviseli. Egy érzékelő szünetelteti a zenét, amikor leveszik, és újraindítja, amikor felveszik. A Bluetooth egyszerre két eszközzel is párosítható.

A fenntarthatóságot szem előtt tartva

Az ULT Power Sound sorozatot nemcsak erőteljes hangzásra tervezték, hanem a környezetvédelemre is. A termékekben újrahasznosított műanyagot használnak. Ez tükrözi a Sony elkötelezettségét a termékek és gyakorlatok környezeti hatásainak csökkentése iránt.

Árazás és elérhetőség

● Az ULT TOWER 10 fekete színben 2024 áprilisától kapható, ára kb. 1200 € / £1,000.

● Az ULT FIELD 7 fekete színben 2024 áprilisától kapható, ára kb. 450 € / 400 £.

● Az ULT FIELD 1 fekete, szürkészöld, fehér és narancssárga színben kapható 2024 áprilisától, kb. 140 € / £120 áron.

● Az ULT WEAR fejhallgató fekete, szürkészöld és fehér színben kapható 2024 áprilisától, kb. 200 € / £180 áron.