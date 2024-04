Sony World Photography Awards 2024 – kihirdették a nyerteseket

forrás: Prím Online, 2024. április 19. 20:08

A nívós Év fotósa címet Juliette Pavy kapta a Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women című képsorozatáért. Pavy 25 000 USD pénzdíjat és egy Sony digitális képalkotó készletet nyert, valamint legújabb munkáit is bemutathatja majd a jövő évi Sony World Photography Awards kiállításon.

Pavy-t a Professzionális kategória nyertesei közül választották, akiket ma hirdettek ki a dobogósokkal együtt. Az idei Professzionális díjazottak olyan égető jelenségeket dokumentáltak, mint a klímaváltozás, a természet és ember kapcsolata, vagy akár egyének és közösségek testközeli ábrázolása, mindezt a világ minden táján kiemelkedő fotográfiai technikával.

Az idei Outstanding Contribution to Photography kitüntetést Sebastião Salgado nemzetközileg elismert fotográfus kapta, akinek jellegzetes fekete-fehér munkái már vagy ötven éve nyerik el az emberek tetszését. Salgado-t a fotográfia művészeti fejlődéséhez való maradandó hozzájárulásáért ismerték el.

A gálaünnepségen elismerésben részesültek továbbá a Nyílt, a Diák és az Ifjúsági versenyek győztesei, valamint az idei Sustainability Prize nyertese. A Nyílt kategóriában indulók pályafutásuk különböző szakaszában lévő fotósok voltak, és csupán egyetlen képet küldhettek be Míg a Diák és Ifjúsági verseny a következő generáció munkáját emeli ki. A tavaly alapított Sustainability Prize olyan fotósokat díjaz, akik a bolygónkon végbemenő pozitív változásokat emelik ki.

A Sony World Photography Awards 2024 kiállítást április 19-től május 6-ig lehet megtekinteni Londonban a Somerset House-ban. A kiállítás London tavasszal várható legizgalmasabb kulturális programjai között szerepel. Az érdeklődök több száz grafikát és fotót láthatnak a győztes és shortlistre került munkák közül, valamint az Outstanding Contribution to Photography díjazott Sebastião Salgado több munkája is megtekinthető.

Juliette Pavy, France, Photographer of the Year, Professional competition, Documentary Projects, Sony World Photography Awards 2024

AZ ÉV FOTÓSA

Juliette Pavy francia származású fotós Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women című munkája egy dokumentumfilm-projekt, amely a dán hatóságok által szervezett nem önkéntes születésszabályozási kampány súlyos és tartós hatásait vizsgálta, Grönland 1960-as, 70-es éveiben. Ez a sorozat a spiralkampagnen-t vizsgálja, amely során több ezer inuit nőnek – némelyiknek már 12 éves korában – beleegyezése nélkül ültettek be méhébe eszközöket. A projekt a programot a kezdetektől egészen napjainkig nyomonköveti, beleértve a dán kormány folyamatban lévő vizsgálatát is.

Pavy projektje az áldozatok nézőpontjából, valamint a traumatizált közösség fontos és szívszorító vélekedéseiből készült. A sorozat különböző fotográfiai formátumokat használ; a Nuuk városáról és klinikai tereiről készült felvételektől kezdve a röntgenfelvételeken és az érintett fiatal nőkről készült archív fotókon át, az áldozatok képeit is láthatjuk a program alatt és után, a Grönlandon dolgozó orvosok közelmúltbeli portréi mellett a spiralkampagnen napjainkban is zajló dán parlament vizsgálatig.

Monica Allende, a 2024-es Profi kategória zsűrijének elnöke így kommentálta Pavy győztes projektjét: “A Sony World Photography Awards zsűrije elismerően nyilatkozott Juliette Pavy empatikus ábrázolásáról, amely egyszerre méltóságteljes és intim módon örökíti meg alanyait, kiemelve ezzel kivételes tehetségét. Pavy elkötelezettsége a kirekesztett közösségek által tapasztalt rideg valóság feltárása iránt, valamint meggyőző narratív megközelítése nemcsak a Sony World Photography Awards rangos elismerését érdemelte ki, hanem a zsűri hitét is alátámasztja a benne rejlő lehetőségekben és a pályafutása támogatásának fontosságát.”

Juliette Pavy, France, Photographer of the Year, Professional competition, Documentary Projects, Sony World Photography Awards 2024

PROFESSZIONÁLIS KATEGÓRIA NYERTESEI

A Professzionális verseny nyertes fotográfusait egy szakmai zsűri választotta ki 5-10 képből álló kiemelkedő sorozat beküldése alapján, amelyeket mesteri technikával és erős kifejezésmóddal alkottak meg.

Minden kategória győztese digitális képalkotó felszerelést kap a Sony-tól. Az idei nyertesek:

ÉPÍTÉSZET ÉS LAKBERENDEZÉS

GYŐZTES: Siobhán Doran (Írország) a Sala Mayor (Living Room) című képsorozatáért

Dobogósok: második helyezett Karol Pałka (Lengyelország); harmadik helyezett Yaser Mohamad Khani (Irán)

KREATÍV

GYŐZTES: Sujata Setia (Egyesült Királyság) A Thousand Cuts című képsorozatáért

Dobogósok: második helyezett Mackenzie Calle (USA); harmadik helyezett Tine Poppe (Norvégia)

DOKUMENTUMFILM PROJEKTEK

GYŐZTES: Juliette Pavy (Franciaország) Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women című képsorozataiért

Dobogósok: második helyezett Brent Stirton (Dél-Afrika); harmadik helyezett Davide Monteleone (Olaszország)

KÖRNYEZET

Győztes: Mahé Elipe (Franciaország) Echoes of the Hive című képsorozatáért

Dobogósok: második helyezett Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni (Olaszorzság); harmadik helyezett Maurizio Di Pietro (Olaszország)

TÁJKÉP

GYŐZTES: Eddo Hartmann (Hollandia) The Sacrifice Zone című képsorozatáért

Dobogósok: második helyezett Jim Fenwick (Egyesült Királyság); harmadik helyezett Fan Li (Kína)

PORTFÓLIÓ

GYŐZTES: Jorge Mónaco (Argentína) Portraits and Landscapes című képsorozatáért

Dobogósok: második helyezett Aly Hazzaa (Egyiptom); harmadik helyezett Angelika Kollin (Észtország)

PORTRÉ

GYŐZTES: Valery Poshtarov (Bulgária) Father and Son című képsorozatáért

Dobogósok: második helyezett Adali Schell (USA); harmadik helyezett Drew Gardner (Egyesült Királyság)

SPORT

GYŐZTES: Thomas Meurot (Franciaország) Kald Sòl (Cold Sun) című képsorozatáért

Dobogósok: második helyezett Angelika Jakob (Németország); harmadik helyezett Tommaso Pardini (Olaszország)

CSENDÉLET

GYŐZTES: Federico Scarchilli (Olaszország) Flora című képsorozatáért

Dobogósok: második helyezett Peter Franck (Németország); harmadik helyezett Beth Galton (Egyesült Államok)

TERMÉSZET ÉS VADVILÁG

GYŐZTES: Eva Berler (Görögország) Suspended Worlds című képsorozatáért

Dobogósok: második helyezett Haider Khan (India); harmadik helyezett Jasper Doest (Hollandia)

SUSTAINABILITY PRIZE

Kathleen Orlinsky (USA) lett az idei Sustainability Prize nyertese, America's First Wilderness című sorozatáért 5000 USD értékű pénzdíjat nyert.

Orlinsky sorozata az Új-Mexikó délkeleti részén található Gila Wilderness táját, élővilágát és lakóit vizsgálja, feltárva azokat a természetvédelmi erőfeszítéseket, amelyek az érintetlen környezet fenntartására és a terület biodiverzitásának megőrzésére irányultak. Orlinsky projektje azt vizsgálja, hogy a vadonban élő emberek milyen módon élnek békésen együtt az őket körülvevő természettel, és hogyan segítik elő ennek a területnek a megőrzését.

Kathleen Orlinsky, United States, Winner, Sustainability Prize, Professional competition, Wildlife & Nature, Sony World Photography Awards 2024

A győzelemmel kapcsolatban Orlinsky a következőket mondta: "Nagy öröm és megtiszteltetés számomra a díj, és különösen izgatott vagyok, hogy most, a klímaválság idején felhívhatom a figyelmet a sürgető környezetvédelmi és természetvédelmi kérdésekre".

A Sustainability Prize az egész évben tartó globális "Creators for the Planet" program része, amelyet a Crea hozott létre az ENSZ és a Sony Pictures közreműködésével. Olyan történeteket, embereket és szervezeteket ismernek el, akik tetteikben legalább az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak egyikét szem előtt tartják.

AZ ÉV FOTOGRÁFUSA – NYÍLT KATEGÓRIA

A Nyílt verseny egy kép egyedülálló hatására épült. A győztes fotókat a figyelemre méltó képi narratívák és a mesteri technikai megvalósítás alapján választják ki. A 10 kategóriagyőztes közül Liam Man (Egyesült Királyság) lett az idei év Open Photographer of the Year cím nyertese, aki 5000 USD értékű pénzdíjat és Sony digitális képalkotó készletet nyert a nemzetközi elismerés mellett.

Liam Man a Moonrise Sprites over Storr című fotójával nyert, amely a skóciai Skye-szigeten található Old Man of Storr jól ismert sziklaalakzatát ábrázolja, amely drónfényben és a narancssárga holdfényben úszott. A kép késő este, erős hóvihar idején készült, és kiemeli a hatalmas hegyvidéki tájat és a lenyűgöző téli égboltot.

A győzelméről Man így nyilatkozott: "Minden évben megcsodálom a győztes fotókat, és elképzelem, hogy a munkámat is kiállítják közöttük. Az, hogy a Sony World Photography Awards-on a Nyílt kategória győztese lettem, egy valóra vált álom, borzasztóan hálás vagyok örülök, na meg szóhoz sem tudok igazából jutni!"

AZ ÉV DIÁK FOTOGRÁFUSA

Az idei Diák kategóriában induló fotográfus hallgatókat arra kérték, hogy küldjenek be egy 5-10 képből álló sorozatot a Home cím alatt, kiemelve a helyhez és a közösséghez köthető személyes élményeiket, valamint az identitás és a hovatartozás kérdésköréhez tartozó meglátásaikat.

Kayin Luys (Belgium), a LUCA School of Arts Sint Lukas Brussels diákja nyerte el a Student Photographer of the Year címet, és 30 000 euró értékű Sony digitális képalkotó készletettel gazdagította egyetemét. Luys Don't Trust Pretty Girls című sorozata egy intim portré az anyósáról, amely rávilágít arra, hogy miként ismerte meg párja családját, és hogyan vált részévé mindennapi életüknek.

A győzelemmel kapcsolatban Luys így nyilatkozott: "A fotózás útján tudom környezetemet a legjobban megismerni. Munkáimban a személyes történeteimhez nyúlok, és azokból merítek ihletet. Megható és megtisztelő számomra, hogy ezek a kisebb-nagyobb történetek a Sony World Photography Awardsnak köszönhetően szélesebb közönséghez jutnak el, és további elismerést kapnak.”

AZ ÉV IFJÚSÁGI FOTOGRÁFUSA

Idén az Ifjúsági kategória jelöltjeit arra kérték, hogy a Through Your Eyes témakörben alkossanak, és osszák meg az őket körülvevő világról megörökített egyedi képeiket. A 19 éves és annál fiatalabb, a shortlistre került 10 fotós közül kiválasztott Daniel Murray (Egyesült Királyság, 15 éves) nyerte a the Youth Photographer of the Year díjat, aki a Sony digitális képalkotó készletet nyert és világszintű figyelemhez jutott.

Murray fotója egy magányos szörföst ábrázol egy üres cornwalli tengerparton a nyári szezon végén. A fénykép az angol tengerpartot és annak békés atmoszféráját jeleníti meg. Lágy tónusain keresztül a nyár meleg fényeinek játékával él.

Murray így nyilatkozott a győzelemről: "Nagyon boldog és büszke vagyok magamra, hiszen fiatal fotósként ez nagyszerű eredmény. Ez arra ösztönöz, hogy tovább folytassam és fejlődjek mint fotós. Köszönöm a Sony World Photography Awardsnak ezt a lehetőséget!”

OUTSTANDING CONTRIBUTION TO PHOTOGRAPHY

Az Outstanding Contribution to Photography díját idén a nagyra becsült fotográfus, Sebastião Salgado kapta. Sebastião Salgado, aki napjaink egyik legkiválóbb fotóművésze, több mint 50 éves pályafutása során készített figyelemre méltó fekete-fehér képekeivel nemzetközi elismerést szerzett.

A fotós több mint 40 képe lesz látható a Sony World Photography Awards 2024 kiállításon a Somerset House-ban. A fotográfus által készített válogatás kiemeli pályafutásának elmúlt öt évtizedének legfontosabb témáit és mérföldköveit, és olyan ikonikus korai projektjei közül mutat be munkákat, mint a Gold (1986) és a Workers (1993), valamint olyan újabb munkákat, mint a Genesis (2011) és az Amazônia (2019).

EDGAR MARTINS | EGYÉNI KIÁLLÍTÁS

Az idei év összesített és kategóriagyőzteseinek munkái mellett a Sony World Photography Awards kiállításon a 2023-as Photographer of the Year, Edgar Martins (Portugália) egyéni kiállítása is látható.

Az elismert fotográfus Anton’s hand is made of Guilt. No muscle or bone. He has a Gung-ho Finger and a Grief-stricken Thumb. című sorozatának több képét láthatják majd az érdeklődök. A 2023-as győztes Our War című projektjére építve ez a bemutató Martins egy hosszú távú munkáját mutatja be, amely közeli barátja, Anton Hammerl fotóriporter elvesztésének állít emléket, aki 2011-ben a líbiai polgárháborúban esett el.