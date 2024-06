Teljesítmény, sebesség és tartósság egy dinamikus autóversenyt idéző bemutatóban

forrás: Prím Online, 2024. június 5. 14:36

A memóriatermékek és -technológiai megoldások terén globális piacvezető Kingston Technology Company, Inc. leányvállalata, a Kingston Technology Europe Co LLP bejelentette, hogy a COMPUTEX 2024 kiállításra az autóversenyek által ihletett „Kingston: Racing Beyond Limits” bemutatóteremmel tér vissza.