Tippek a hosszabb üzemidőhöz a HONOR-tól

forrás: Prím Online, 2024. április 26. 16:19

Szabályozzuk a fényerőt – Akkumulátorunkat – és persze szemünket is – jobban kímélhetjük, ha megfelelően állítjuk be a telefon fényerejét. Nagyobb napfényben segíti a láthatóságot a magasabb fokozat, de sötétben ez felesleges. A HONOR készülékei szerencsére a napszak változásával együtt automatikusan kalibrálják a fényerőt, de mi magunk is szabályozhatjuk, hogy ne merítsük telefonunkat.

Kalibráljuk a kijelző záróképernyőjét – A záróképernyő hasznos információkat tud megjeleníteni: például az időt vagy a beérkezett üzeneteket, értesítéseket. Sőt, látványos képeket, animációkat is megjeleníthetünk, ezek azonban van, hogy feleslegesek. Ha egész nap zsebünkben, táskánkban van a telefon, és csak ritkán tekintünk rá, célszerű lehet kikapcsolni egyes funkciókat, majd beállítani őket ismét, ha szükségünk van rájuk.

Állítsuk be az automatikus lezárást – Könnyen előfordulhat, hogy böngészés, üzenetváltás után letesszük a telefonunkat, de nem zárjuk le. A biztonsági okok mellett az energiatakarékosság szempontjából is hasznos lehet rövidre állítani az automatikus képernyőzárat, egyrészt hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá telefonunkhoz, másrészt az akkumulátor se merüljön annyira gyorsan.

Kapcsoljuk ki a Wi-Fi-t, Bluetooth-t vagy mobiladatokat – még ha nem is használjuk okostelefonunkat, az folyamatosan jeleket küld és fogad. Előfordulhat, hogy nincs szükségünk erre – nem várunk hívást, üzenetet –, vagy épp olyan helyen vagyunk, ahol mindennek nincs jelentősége. Ilyenkor (például egy moziban vagy egy színházi előadás előtt) célszerű kikapcsolni a Wi-Fi-t, a mobiladatokat vagy a Bluetooth-t, illetve esetleg repülő üzemmódra állítani a készüléket, ezzel is minimalizálva a fogyasztást.

Álljunk energiatakarékos módra – A HONOR készülékei számos hasznos energiatakarékossági funkcióval bírnak, amiket a beállításoknál érhetünk el. Ezek korlátozhatják a hálózati kapcsolatokat, a szinkronizálást, a helymeghatározást, vagy csökkenthetik a képfrissítési rátát. Egy hasznos ábrán keresztül láthatjuk a fogyasztást és azt, hogy mely alkalmazások mennyi energiát követelnek meg – és le is állíthatjuk ezeket.