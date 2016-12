Itt az idei őrület a biztonságos karácsonyért

forrás: Prím Online, 2016. december 24. 07:22

A Panasonic Smart Home rendszerével ugyanis távolról is mindenen rajta tudjuk tartani a szemünket. Ráadásul a cég az emberek és a családok igényeihez igazítva tervezte meg a rendszert, így elérhető áron egy bárki által könnyen telepíthető, és igény szerint bővíthető eszközparkkal tehetjük intelligensebbé és biztonságosabbá otthonunkat.

A technológiai ipar az otthoni okoseszközök piacán eddig inkább az egyedi termékfejlesztésre összpontosított. A Panasonic azonban felismerve a fogyasztói igényeket egy olyan otthonfigyelő rendszert hozott létre, amely ahelyett, hogy bonyolultabbá tenné az életünket, egyszerűsíti és nyugalmasabbá teszi azt. A telefon- és videotechnológiák felhasználásával készült rendszer egységenként bővíthető, okostelefon vagy tablet segítségével pedig távolról is irányítható. A berendezés agya egy DECT interfésszel ellátott központ, amelyhez 300 méteres körben csatlakozhatnak a vezeték nélküli kiegészítő eszközök (kamerák, érzékelők, csatlakozók). Bár a piacon találhatunk hasonló paraméterekkel rendelkező csomagot, a cég igazi nagy dobása az egyszerű kezelhetőségen túl, hogy a felügyeleti szolgáltatásokért nem kér havidíjat.

Az innovatív rendszer segítségével az intelligens otthon élménye egy jóval szélesebb kör számára elérhetővé válik. Többféle szolgáltatás közül választhatunk, amelyek közös jellemzője, hogy a konfigurációval nem kell bajlódni, így a telepítéshez sem kell szakember, csupán egy megfelelő mobil applikáció. Az Otthoni Felügyelet csomag egy Hub-ot, két kültéri kamerát és egy – szükség szerint bármikor nagyobbra cserélhető – 4 GB-os microSDHC kártyát tartalmaz. Ha a kameraképen mozgás észlelhető, azonnal értesítést kapunk a mobilunkra, a videofelvételt pedig elmenti a rendszer. A kamerák a kétirányú kommunikációt is lehetővé teszik, így távolról is rászólhatunk a bejárati ajtónknál ólálkodó rablóra, vagy megmondhatjuk a futárnak, hogy hova tegye le a csomagot.

Az Otthon Biztonsága alapcsomagban a Hub mellett ablak- és mozgásérzékelőt találunk, amelyek mozgás esetén egy internet kapcsolattal rendelkező vezeték nélküli routeren keresztül riasztást küldenek telefonunkra. Emellett a mozgásérzékelők segítségével a világítást is irányíthatjuk, ha például sötétben érünk haza, előre felkapcsolhatjuk a lámpát, ha pedig nyaralni megyünk, előre beállíthatjuk, hogy milyen időközönként kapcsolódjanak fel és le a villanyok. Választhatunk babafigyelő készletet is, amellyel nemcsak a lakás más pontjáról követhetjük figyelemmel gyermekünket, hanem messzebbről is, sőt a kétirányú kommunikációs lehetőség miatt akár távolról is megnyugtathatjuk egy mesével vagy egy altatódallal.

Egy Hub-hoz maximálisan ötven eszközt csatlakoztathatunk, ebből négy lehet kamera, a többit pedig tetszés szerint összeválogathatjuk a Smart csatlakozódugók, mozgás-, ablak- és ajtóérzékelők, vízszivárgás vagy üvegtörés érzékelők, beltéri riasztók, billentyűzetek, távkapcsolók és tartalék akkumulátorok közül. A széles termékpaletta segítségével, tehát valóban egy, az igényeinkhez teljes