Magenta 1 koncert a Telekomtól

forrás: Prím Online, 2017. január 5. 15:20

A Magyar Telekom a Magenta 1 névre keresztelt integrált kedvezménycsomagját 2015 augusztusában vezette be, amely előfizetőinek a száma azóta meghaladta a 100 ezret. Ezzel a csomaggal az ügyfelek egy kézből kapják kedvező áron mindazon szolgáltatásokat, amelyekre az egy háztartásban élőknek szükségük lehet, így a mobil, TV, otthoni internet és vezetékes telefont is. A Telekom időről időre exkluzív ajánlatokkal köszöni meg a Magenta 1-es ügyfélkör számára, hogy ezt a kedvezménycsomagot választották: tavaly nyáron a vállalat három hónapon keresztül korlátlan mobilinternet használatot biztosított számukra, 2016. szeptembertől pedig az adott helyen elérhető maximális le- és feltöltési sebességgel mobilnetezhetnek a Telekom hálózatán a Magenta 1 előfizetéssel rendelkezők, valamint a velük egy mobil folyószámlán lévő családtagjaik, bárhol is tartózkodjanak az ország területén.

A Magenta 1 koncert egyik különlegessége, hogy elhangzik majd Rúzsa Magdi és Presser Gábor előadásában Presser és Novák Péter legújabb száma, a „Dobj egy papírrepülőt!” is. A számhoz készített videóklipet alig több mint egy hete, 2016. december 28-án mutatták be a Telekom Facebook-oldalán. A klip a Telekom 2016. évi karácsonyi kampányának központi gondolatára épült, amely a kapcsolatok fontosságára, megerősítésére hívta fel a figyelmet. Többek között arra, hogy az ünnepi időszak jó alkalom lehet az emberek közötti távolságok áthidalására, a kapcsolatok (újra) felvételére.

A Telekom a Magenta 1 koncertre elektronikus üzenetekben (eDM és SMS) hívja meg az érintett ügyfeleket 2017. január 5-én, akiknek részvételi szándékukat legkésőbb 2017. január 11-ig kell jelezniük az üzenetben megkapott módon és regisztrációs felületen. A koncertekre kizárólag az első 10 ezer, teljes körűen kitöltött regisztrációval rendelkező Magenta 1 ügyfél kap egyedi, páros koncert jegyet.*

A vidékről érkezők utazását szeretné megkönnyíteni a vállalat, így a koncertre szóló – belföldi másodosztályú - vonatút 50 százalékát a Telekom megtéríti.

* Az előadásra kizárólag azon Magyar Telekom Magenta1 kedvezménycsomaggal rendelkező ügyfelek regisztrációját fogadja el a vállalat, akik 2017. február 28-ig legalább egy éve Magenta1 ügyfelek, melyet a Telekom a rendszereikben ellenőriz. A nem teljes körűen kitöltött regisztrációt nem fogadja el a vállalat.