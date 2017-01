Martin Parr nyerte a Fotózás Művészetéhez Kiemelkedően Hozzájárulók díját

forrás: Prím Online, 2017. január 18. 09:34

A gálával egy időben egy különleges tárlat nyílik a londoni Somerset House-ban, ahol több korai, fekete-fehér Martin Parr képet, valamint ismertebb munkáit, könyveit és filmjeit is bemutatják. A 2017-es Sony World Photography Awards kiállítás részeként megnyíló Parr tárlat szintén április 21-től május 7-ig lesz látogatható. Emellett a fotóművész április 21-én előadást tart a London School of Economics and Political Sciences (LSE) egyetemen, amelyre jegyet a következő weboldalon lehet vásárolni: https://www.worldphoto.org/2017exhibition

Több mint 40 éves pályafutása során Martin Parr szívesen dolgozta fel az elkényelmesedéshez, fogyasztói kultúrához és kommunikációhoz kapcsolódó témákat. A művész egyedi módon láttatja a mindennapok drámáit. Jól elkapott pillanatképein őszintén mutatja be a nemzeti karakterisztikákat és nemzetközi jelenségeket, ezzel új fejezetet nyitva a dokumentumfotózásban.

A fotózás iránti elkötelezettsége és a médiumok határainak feszegetése miatt Parr kiválasztásáról könnyen döntött a World Photography Organisation, annak ellenére, hogy a fotóművész nemrég azt nyilatkozta: „Ha tudnám, hogyan kell remek képet készíteni, abbahagynám.”

„Martin Parr munkája a fotográfia minden eddigi korlátját túllépi és rámutat arra, milyen hatalmas kommunikációs erővel bír ez a médium. Művészként Parr egy olyan egyedi vizuális nyelvet hozott létre, amely mélységesen komoly, mindemellett az ehhez társuló humor biztosítja, hogy munkáit világszerte megértsék” – mondta Scott Grey, a World Photography Organization ügyvezető igazgatója.

„Becsületesség és tisztelet a fotográfia, mint médium iránt – ez az, ami összekapcsolja a Fotózás Művészetéhez Kiemelkedően Hozzájárulók eddigi díjazottait. Martin Parr is ezekről tett tanúbizonyságot teljes karrierje során, ezért büszkék vagyunk rá, hogy ő lehet a Sony World Photography Awards 10. évfordulójának kitüntetettje.”

„Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy én kaphattam a Fotózás Művészetéhez Kiemelkedően Hozzájárulók címet, különösen a korábban díjazott művészek, mint például William Klein vagy William Eggleston munkáit ismerve. Bizalommal tölt el, hogy a World Photography Organisation és a Sony évről-évre közösen támogatják a kortárs fotóművészet minden aspektusát nemcsak a kiállításon, de a díjátadón keresztül is” – mondta Martin Parr.

A Fotózás Művészetéhez Kiemelkedően Hozzájárulók korábbi díjazottjai közé tartozik Mary Ellen Mark, Eve Arnold, Bruce Davidson és Elliott Erwitt is.

Martin Parr 1952-ben született az angliai Epsomban, akit tinédzserkorában a nagyapja inspirálta arra, hogy fotóssá váljon. Korai munkáit a fekete-fehér képek jellemzik, azonban alkotásai az 1980-as években váltak ikonikussá, köszönhetően a képein megjelenő erős színeknek. Parr számos elismerést kapott már olyan fotográfusoktól, mint például Stephan Shore, William Eggleston, Peter Fraser és Joel Meyerowitz.

Martin Parr célja, hogy új látásmódban mutasson meg hagyományos dolgokat, emiatt gyakran vádolták azzal, hogy kigúnyolja fényképeinek alanyait. A „The Last Resort” című, 1985-ben készített műve hozta el az igazi áttörést a karrierjében, amellyel azóta is inspirációként szolgál a feltörekvő fotógenerációnak. Parr a fényképészettel foglalkozó könyvek lelkes gyűjtője, de ő maga is számos kötetet írt.

Martin Parr 1988 óta a Magnum Photos tagja, amelynek elnöki pozícióját 2014 óta foglalja el.

A Sony World Photography Awards 2017 és a Martin Parr Kiállítás



Zelda Cheatle kurátor vezetésével az előkelő londoni, Somerset House-ban három termet szentelnek Martin Parr fotóinak, könyveinek és filmjeinek a 2017-es Sony World Photography Awards kiállítás részeként.

A termekben először Parr ritkán látható Abandoned Morris Minors válogatásának képeit találhatjuk, amelyeket Írország nyugati partjain készített 1980 és 1983 között. A sorozatot először bemutató kiállítás eredeti poszterei is megtekinthetőek lesznek a kiállításon, ahol Parr kedvenc, a globális turizmusra fókuszáló képeit is kihelyezik a termek falaira.

„A legtöbben arról ismerik Martin Parrt, hogy előszeretettel használ nappali fény mellett vakut, valamint hogy szívesen kapja lencsevégre az angol embereket az egyhangú mindennapokban, munkájuk, pihenésük és játékuk közben is, és mindezt egy újrafogalmazott észlelés és társadalomkritika keverékébe alakítja át.

Mivel Parr műveit korai munkássága óta ismerem, törekedtem arra, hogy bemutathassam a kevéssé ismert – finom, fekete-fehér képeit Írország nyugati partjairól. Az elhagyatott Morris Minors-ról készített fotói az ír tájak iránt érzett szeretetét ábrázolják. Nem mutatnak semmiféle gúnyolódást, de határozottan tetten érhető egy bizonyos karakterisztikus humor, és - ha mondhatok ilyet Martinról -, némi költészet is.

Mindaz, ahogy Martin szembeszállt a turizmus óriási iparágával, korai munkássága tökéletes kiegészítésének bizonyult. A turizmus egy szükséges gonosz, ami bár országok gazdaságát élteti, félő, hogy saját farkába harapó kígyóként felemészti magát. Ez a fajta kétoldalúság ritkán látható egyszerre és ez az, amit becsülök Parr művészetében. Noha munkásságának ezen aspektusai még nem különösebben ismertek, ettől függetlenül elismerésre méltóak” – fejtette ki a művek összeállítása kapcsán Zelda Cheatle kurátor.

A Sony World Photography Awards a világ legnagyobb fotográfia versenye, amelynek 2017-es shortlistjét február 28-án hozzák nyilvánosságra.