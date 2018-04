Belépőjegyek biztonságos újraértékesítését biztosítja két magyar cég

forrás: Prím Online, 2018. április 21. 08:31

Sokan még mindig a közösségi médián keresztül próbálnak túladni a feleslegessé váló tikettjeiken, azonban ez az ellenőrizetlen módszer visszaélésekre ad lehetőséget. A TIXA online jegyáruház és a Tickething netes jegypiactér együttműködése megreformálja az online jegyértékesítést.

Magyarországon is népszerű az online jegyvásárlás: egyre többen vásárolják meg koncert-, fesztivál-, színház- és egyéb belépőiket az interneten. A TIXA, az egyik vezető hazai webes jegyáruház idén például 400.000 jegy értékesítésére számít, míg 2014-ben, a cég indulásának évében, ez a szám még „csak” 27.000 volt.

Mindenkivel előfordult már, hogy jó előre megvette belépőjegyét egy eseményre az interneten, de aztán végül mégsem tudott elmenni a rendezvényre. E problémára kínál megoldást a Tickething, amely Magyarországon elsőként indított ellenőrzött és biztonságos lehetőséget a jegyek másodlagos értékesítésére. A 2016-ban indult szolgáltatásnak Magyarországon már 20.000 regisztrált felhasználója van, bizonyítva, hogy komoly igény mutatkozik a biztonságos másodlagos jegyértékesítés iránt. A GB & Partners kockázati tőkealap-kezelő cégnek, illetve további pénzügyi és szakmai befektetőknek köszönhetően a magyar cég szolgáltatása már Európa számos országában elérhető. Az oldal jelenleg 40.000 európai eseményre kínál jegyértékesítési lehetőséget, de a nemzetközi terjeszkedéssel – amelyet az MFB csoporthoz tartozó Hiventures tavaly októberi 150 millió forintos befektetése is segíti – ez a szám dinamikusan bővül.

Harc a jegyüzérek és csalások ellen

A TIXA és a Tickething a visszaélések kiküszöbölése és a biztonságos jegy-újraértékesítés érdekében kötött partneri együttműködést. A felek egyedülálló rendszert alakítottak ki a TIXA-n vásárolt jegyek újraértékesítésére: amennyiben valaki feleslegessé vált belépőjét a Tickethingen keresztül eladja, akkor a TIXA az eredeti jegyet érvényteleníti, és teljesen új jegyet állít ki az új vevőnek.

„A TIXA-val való együttműködésünknek két fontos előnye van. Egyrészt azok, akik magánszemélytől veszik meg jegyüket, teljesen új, személyre szóló jegyet kapnak, az eladó eredeti jegyét a TIXA érvényteleníti, így a visszaélés lehetősége teljesen kizárt. Másrészt az új rendszer a jegyértékesítőknek is kedvez, hiszen a Tickething az eladást követő első munkanapon már továbbítani fogja ez eladónak a jegyek árát, nem kell visszatartania azt az eseményt követő első munkanapig” – fogalmazott Töreky Bence, a Tickething ügyvezetője.

Varga Balázs, a TIXA alapítója hozzátette, hogy az együttműködés azért fontos számukra, mert ezzel még magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthatnak ügyfeleiknek.

„A helyszínek és a szervezők szempontjából is lényeges, hogy minél kisebb legyen a „no show arány”, azaz a nem megjelentek száma. Tapasztalataink szerint műfajonként és árkategóriánként is erősen változik e mutató, de még a 20-30.000 Ft-os kategóriában is bőven van rá példa. A Tickething egyszerűen kezelhető, mobilról is jól használható és biztonságos megoldást kínál ezekre az esetekre, amivel a rajongótól a produkcióig mindenki jól jár. Fontos szempont az is, hogy egy ilyen megoldás hidat teremt az elsődleges és a másodlagos piac között, büszkék vagyunk arra, hogy közösen tudunk példát mutatni a hazai piacnak" – fűzte hozzá Varga.