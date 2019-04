NMHH Médiatanács: Több mint 246 millió forint támogatás animációs sorozatok folytatására

A Pécsi Tudományegyetem öt hallgatója nyerte meg az Epson pályázatán meghirdetett hat ipari robot egyikét. Az ipari és tudományos területről érkező zsűriben helyet foglalt a Magyar Tudományos Akadémia egyik Kutatóintézetének tudományos munkatársa is.

A piaci szereplőkkel való konzultáció után a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) véglegesítette és közzétette honlapján az országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózatok üzemeltetésére kiírt pályázati dokumentációt. A kiírásban a tervezethez képest nem történt lényegi változtatás. A pályázók április 30-án adhatják be jelentkezésüket.

A korábbi évekhez hasonlóan a Siemens idén is meghirdette regionális újságírói pályázatát, a Siemens Press Awardot. A jelentkezéseket idén a tavaszi időszakban várják, az eredeti, március végi határidőt most április 10-ig meghosszabbították. Ennek megfelelően a beadható pályamunkákra vonatkozó feltétel is módosult: a pályázaton a 2018. augusztus 1. és 2019. április 10. között megjelent publikációk vehetnek részt.