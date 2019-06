Új SUSE Linux Enterprise: híd a régi és az új technológiák között

forrás: Prím Online, 2019. június 28. 12:38

A SUSE a nyílt forráskódú világ egyik legfontosabb eseményén mutatta be a SUSE Linux Enterprise legfrissebb kiadását, amellyel a szervezetek még egyszerűbben kihasználhatják a legújabb technológiák előnyeit, beleértve a mikroszolgáltatásokat, valamint a felhőalapú, illetve konténerizált alkalmazásokat.

Kedden ért véget Sanghajban az open source világ egyik legrangosabb konferenciája, a KubeCon + CloudNativeCon + Open Source Summit China, ahol a legnagyobb vállalatok számoltak be arról, hogyan használják sikeresen a nyílt forráskódú megoldásokat olyan technológiák kiaknázására, mint a blockchain, a mesterséges intelligencia vagy az IoT. A SUSE az esemény platina fokozatú szponzoraként erre a rendezvényre időzítette a SUSE Linux Enterprise legfrissebb változatának bemutatását. A további támogatók között olyan nevek szerepeltek, mint például az Alibaba Cloud, az AWS, az Intel, a Google Cloud, az Oracle, a VMware és a Yahoo.

A szakmai találkozóra idén is több ezren látogattak el, és első kézből ismerkedhettek meg számos különféle iparágban tevékenykedő cég nyílt forráskódon alapuló üzleti projektjeivel. Linux megoldásokat használnak például a tőzsdék, a bankok és a befektetési alapok az összetett kereskedelmi stratégiák támogatására, akik Linux alapokon futtatnak bonyolult számításokat és deep learning megoldásokat. De a közösségi, open source fejlesztések az okosvárosok infrastruktúrájának tervezését is hatékonyabbá teszik. Emellett egyre több óriásvállalat, köztük az Alibaba alkalmaz nyílt forráskódú blockchain fejlesztéseket például a termékek követésénél, biztonsági projekteknél vagy éppen a szállítmányozás valós idejű ellenőrzésénél. A Yahoo Japan! pedig Kubernetes-alapokon működteti összesen 130 millió japán felhasználót kiszolgáló fizetési és e-commerce rendszereit.

A konferencia sokszínűségének jegyében az eseményen bemutatott SUSE Linux Enterprise Server is számos fontos újdonságot tartogat és támogat. A SUSE a tavaly kiadott SUSE Linux Enterprise 15 verzióval egy „multimodális” operációs rendszert vezetett be, amely áthidalja a szakadékot a hagyományos és az új típusú, szoftveresen vezérelt infrastruktúra között. Ezáltal lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hatékonyan üzemeltessék régóta alkalmazott rendszereiket, miközben kihasználhatják az új technológiák előnyeit is.

A most megjelent SUSE Linux Enterprise 15 SP1 kiadás ezt a multimodális irányvonalat viszi tovább. Segítségével a szervezetek még egyszerűbben üzembe helyezhetik, illetve mozgathatják kritikus fontosságú szolgáltatásaikat a helyszínen működő adatközpontok és a felhő között. A megoldás révén a vállalatok zökkenőmentesen használhatják és kezelhetik a mikroszolgáltatásokat, valamint a felhőalapú, illetve konténerizált alkalmazásokat egyaránt.

Az új SUSE Linux Enterprise legfontosabb újdonságai: