Sírnak a színészek a Toxikoma forgatásán

„Annyira élethű a környezet és annyira jól játszanak a színészek, hogy könnybe lábadt a szemem, miközben a jelenetek felvételét néztem” – mesélte Szabó Győző, az életének legnehezebb éveit feldolgozó Toxikoma című könyvből készült film forgatásán, ahová Csernus doktor is kilátogatott. A szívszorító történetet jövő ősszel láthatjuk majd a mozikban.

Már javában folyik a Szabó Győző drogvallomását feldolgozó Toxikoma című könyv filmes adaptációjának forgatása, melyben Herendi Gábor rendező a legkeményebb drogozós jeleneteket vette előre. A filmben Győzőt Molnár Áron alakítja, akinek nagy kihívást jelentettek ezek a jelenetek. „Győző nagyon sokat segít, hogy hitelesen tudjam őt alakítani, Herendi Gábor pedig tűpontos, érzékeny instrukcióival támogat, hogy a maximumot nyújthassam” – meséli a „noÁr" művésznéven aktivistaént is ismert ifjú színész. Herendi Gábor szerint „telitalálat” volt Áron kiválasztása, akit tulajdonképpen – a filmet executive producerként is jegyző - Szabó Győző ajánlott, de a többi szerepre is hosszas válogatás után találták meg a megfelelő színészeket. „Nem feltétlenül sztárparádéban gondolkodtunk, hanem ígéretes fiatal tehetségeket kerestünk a szerepekre” – meséli Herendi.

Így lett, hogy Csernus doktort Bányai Kelemen Barna, Kaszás Attila-díjas színész alakítja. Éva nővért, a női főszereplőt Török-Illyés Orsolya, a hazai színjátszás egyik legnagyobb tehetsége, kinek nevét férje, Hajdu Szabolcs rendező filmjeiből ismerhettük meg. Szabó Győző akkori feleségét pedig Csuja Fanni alakítja. “Az összes szereplő remek színész, és rendívül lelkesek, hisz’ nem mindennap adatik meg, hogy egy kortárs pályatárs életének szereplőit kell megformálni. A minap épp a pszichiátriai jelenetek felvétele során beszélgettem Csernus dokival, hogy szerintem van esélyünk ezzel a filmmel egy olyan új színészgenerációt bemutatni a nagyközönségnek, ahogy azt anno a Valami Amerika tette. Komolyan benne van az esélye ” – mesélte Illés Gabriella producer, aki elmondta azt is, hogy rendkívüli pillanatokat láthatunk majd a vásznon. “A történetünk mélyen szívbe markoló. A három főszereplőnk már az első forgatási napjaikon könnyekre fakadtak a kamerák előtt” – tette hozzá a producer. A producer a csodálatos képi világot is kiemelte, a film operatőre a Kincsemet, A Viszkist vagy a Liza, a rókatündért is jegyző Szatmári Péter.

A képen Csernus Imre, Bányai Kelemen Barna, Illés Gabriella, Molnár Áron, Szabó Győző, Herendi Gábor és Szatmári Péter látható