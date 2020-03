A koronavírus miatt bajba került a vállalkozásod? Ingyenes webinarral segítenek!

forrás: Prím Online, 2020. március 25. 18:09

Senki nem volt felkészülve az utóbbi hetek történéseire: a koronavírus miatti rendelkezések sokak megélhetését sodorták veszélybe a vendéglátóiparban és azon túl is. Mielőtt azonban cégvezetőként pánikszerű leépítésbe kezdenénk, gondoljuk végig higgadtan a lehetőségeinket! Ebben segít a Pallas Communication ingyenes webinarja vállalkozók és cégvezetők számára. A kreatív ügynökség elsőként egy kérdőív kitöltésére invitálja a vezetőket, hogy közösen mérhessék fel a válság hatásait.

“Azt látjuk, hogy az első reakció a pánik, ami csak elmélyíti a válságot. Már napokkal a kormányintézkedések előtt tömeges elbocsátásokba kezdtek például a vendéglátóiparban, ahol sok alkalmazott eleve négy órára volt bejelentve” - mondja Bökönyi Norbert, a Pallas Communication online marketing szakértője, aki szerint a félelem most még a vírusnál is nagyobb ellenségünk.

Ezek közül a cégek közül sokan még több évig tudták volna finanszírozni az alkalmazottakat, akik nagyban hozzájárultak az eddigi növekedésükhöz is. A leépítésekkel azonban nem csak őket hozták nehéz helyzetbe: a most elbocsátottak más cégeknél sem tudnak majd költeni, így bezárul a kör, és kibontakozik a válság.

"Hiányolom a vezetők részéről az ötletelést, az összefogást, ahogy a társadalmi felelősségvállalást is! Mi úgy gondoljuk, sok cég nem jutott volna eddig az alkalmazottaik nélkül. Arról nem is beszélve, hogy ők is segíthetnek tovább jutni a közös gondolkodásban” - mondja a szakember. Pozitív példaként említi az ételszállításra villámgyorsan átállt éttermeket, vagy épp a fertőtlenítőt gyártó Luis Vuitton luxusmárkát.

Élő adásban dobnak mentőövet a bajbajutottaknak



A Pallas csapata épp ezért döntött úgy, hogy ingyenes webinarral készülnek a vállalkozók, cégvezetők számára, aminek során fontos gyakorlati tanácsokkal segítik őket. Ez az oktatás nem lufi, és sok online kurzussal ellentétben nem “végigszenvedni” fogják a nézők - ígéri Bökönyi Norbert. Ehelyett valóban kézzelfogható ötleteket, felhasználható tudást kapnak a szorult helyzetben.

Hogy még pontosabb képet adhassanak a piac jelenlegi helyzetéről, a Pallas összeállított egy online kérdőívet is. Arra kérik a cégvezetőket és vállalkozókat, töltsék ki, osszák meg tapasztalataikat a koronavírus gazdasági hatásairól! Az így beérkező adatokat kiértékelik és az oktatás során hasznosítják majd.

Ezt a 150-250 főre tervezett online webinart élő adásban, több alkalommal tartják meg, a végén teret adva nézők kérdéseinek. Az anyag nagymértékben épít korábbi történelmi példákra, így a mostaninál (remélhetőleg) jóval hosszabb 2008-2013-as gazdasági válság során felhalmozott tudásanyagra is.

A tematika a következőképp alakul: