Állami támogatásra alkalmas képzést indít a Green Fox Academy

forrás: Prím Online, 2020. április 8. 09:17

A gazdaságvédelmi akcióterv részeként a kormány többek között a válság miatt állás nélkül maradt munkavállalók átképzésének támogatását jelentette be. A tájékoztatásban kiemelte az informatikusképzéseket, melyek a felgyorsult digitális átállás miatt különösen fontos szerepet játszhatnak a gazdaság beindításában. A Green Fox Academy egyike az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. portálján szereplő ajánlott átképzési lehetőségeknek, és már előkészítette az államilag támogatott online kurzusok elindítását.

Dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter ma jelentette be, hogy a kormány 95 százalékos tandíjtérítést nyújt azon munkavállalók online átképzésének támogatására, akik a válság miatt elvesztették a munkahelyüket, továbbá kamatmentes felnőttképzési diákhitel konstrukció bevezetéséről is döntött. Az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) Vállalkozói információ néven indított portálján már a különböző átképzési programokat nyújtó iskolák listája is megtalálható, köztük a programozóképzéseket nyújtó Green Fox Academy kurzusaival.

A Green Fox Academy még március 30-án indította el #Stayathome Coding Camp néven ingyenes, 3 hetes, online kurzusát azok számára, akik a járvány miatt kialakult válságban nem tudják folytatni a munkájukat, vagy az otthoni munkavégzés mellett belefér a hétköznapjaikba pár óra tanulás. A programozóiskola célja a kurzus indításával az volt, hogy segítse a nehéz helyzetbe kerülőket, és szélesebb közönség számára is lehetőséget adjon a programozás alapjainak megismerésére: a kurzusokra már eddig több mint 6000 jelentkezés érkezett.

A Green Fox Academy üdvözli a kormány kezdeményezését, hiszen az állami támogatás bejelentése összhangban van a céljaival, és lehetőséget ad arra is, hogy a karrierváltásra készítő online képzésre jelentkezők mellett a kedvcsináló #Stayathome Coding Camp résztvevői is tovább folytassák tanulmányaikat. Az online kurzus előnye amellett, hogy szélesebb közönség számára teszi lehetővé a képzésbe való bekapcsolódást, hogy az eddig csak Budapesten folyó képzést a vidéken élők előtt is kinyitja.

A Green Fox Academy már kidolgozta az online képzések indításának kereteit, a pontos tananyagot és feltételeket a kormányzati intézkedések bejelentését követően, azzal összhangban teszi elérhetővé. Az állami támogatás felhasználását biztosító képzéshez kapcsolódóan ugyanakkor már megnyílt az előjelentkezés az iskola weboldalán.