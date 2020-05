Szülői felelősség és tanári elvárások az online oktatásban

forrás: Prím Online, 2020. május 22. 14:32

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat mint a Safer Internet Program (SIP) hazai konzorciumvezetője, fontosnak tartja a gyerekek online biztonságát. Most különösen így van ez, amikor a koronavírus járvány miatt az iskoláknak át kellett állniuk az otthoni oktatásra.

Sok családban már az is nehézséget okoz, ha a gyereknek délelőtt online kell lenni, vagy időre kell elkészíteni és feltölteni a feladatot. Az online oktatás egy teljesen rendellenes jelenséget eredményezett szülők és nagyszülők váltak egyik napról a másikra oktatókká, tanárokká, informatikusokká, nyelvtanárokká Emellett rengeteg a határidős feltöltendő feladat, aminek sok esetben nem csak a megoldásához, de a feltöltéséhez is kell egy informatikához picit is értő segítség.

A gyerekek elfáradtak, a szülők leterheltek, a tanárok pedig egyre több feladattal várják minden nap a gyerekeket. Még néhány hét van hátra a tanévből, mire mindenki alkalmazkodik a helyzethez, kezdődik a nyári szünet.

Mi az a maximum, amit az iskola, a tanár elvárhat a gyerektől, és mi az a minimum, amit a szülőnek teljesítenie kell ahhoz, hogy gyereke a megfelelő körülmények között online tanulhasson?

A kérdésekre Bereczki Fodor Enikő, Tószegi Attila és Csizmazia Darab István keresik a válaszokat!

A beszélgetés a Saferinternet Magyarország és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Facebook oldalain követhető.