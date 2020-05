A német kormány pénzügyi támogatást nyújt a magyar hallgatók számára

A Huawei Technologies Fogyasztói Üzletága bemutatta Freebuds 3i fülhallgatót. A fülekbe ergonómiailag jól illeszkedő új kialakítással és a Teljes Aktív Zajszűrés technológiával érkező készülék kiváló hangélményt nyújt és egyszerűen kapcsolódik más okoseszközökhöz. A felhasználók bármerre is járnak, tökéletes tisztasággal telefonálhatnak, vagy hallgathatnak zenét a Freebuds 3i-vel.

A Huawei Technologies Fogyasztói Üzletága új, gyerekbarát, belépőszintű tabletet mutatott be. Az ultrakönnyű, ergonomikus megjelenésű MatePad T 8”-os kijelzővel és erőteljes teljesítménnyel érkezik: nyolcmagos processzor és az erős, 5100mAh-s akkumulátor gondoskodik arról, hogy a készülék a felhasználók megbízható társa legyen a hétköznapokban. A tablet Gyereksarok funkciója pedig szemvédelemmel, gyerekfelügyelettel és egyéb beépített megoldásokkal nyújt védelmet a legkisebbek számára is. A MatePad T 8, valamint a gyártó legújabb csúcstabletje, a MatePad Pro júniustól lesz elérhető a hazai boltok polcain 44.990 és 49.990, illetve 246.990 forintos ajánlott bruttó fogyasztói áron.

Elkezdőik a nyitás a kijárási korlátozásokat követően és ezzel együtt a munkavállalók irodai jelenléte is megnő. – kezdte Sándor Zsolt András a Gill & Murry adatvédelmi szakértője – A legtöbb szervezet valamilyen váltott időszakos irodai jelenlétet vezet be, hogy egyszerre csak a munkavállaló 30%-50%-a tartózkodjon az irodában. Több feladatot is jelent a irodai munkarendbe történő visszatérés. Az időbeosztás nyilvántartása és adminisztrációja, amennyiben eltér a normál ügymenettől érinti a személyes adatkezelést. Felül kell vizsgálni az adatkezelési folyamatot és kapcsolódó tájékoztatást. Amennyiben az adatok nem képzik a bérszámfejtés alapját akkor ezt az adatot csak a szükséges ideig szabad tárolni – jellemzően egy hónapig amíg az adott időszakban ellenőrizhető, hogy ki hány százalékát töltötte home office-ban és hány százalékát az irodában a munkaidejéből.