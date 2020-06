A Continental hatékony hajtószíjakkal látja el a Goldwind szélturbinákat

forrás: Prím Online, 2020. június 6. 16:27

A Continental technológiai vállalat látja el hajtószíjakkal a kínai Xinjiang Goldwind Science and Technology gyártóvállalat által előállított szélturbinákat. Az egyedülálló és szabadalmaztatott konstrukcióban a németországi Dannenbergben gyártott szíjak lehetővé teszik, hogy a rotorlapátokon fogaskerekek vagy hidraulika nélkül lehessen állítani. A Continental tervezői két, már kipróbált és bevált fogasszíj-technológia optimális kombinációjának segítségével fejlesztették ki a szíjakat. 2018-ban a Continental közel két millió eurót fektetett be alsó-szászországi helyszínén, hogy meg tudjon felelni a kínai vállalat évi több mint 100 kilométernyi hajtószíjat kitevő szükségletének.

A fogasszíjak hatékony alternatívát kínálnak a bonyolult erőátviteli rendszerekkel szemben

A Goldwind egyike azon kevés gyártóknak a piacon, amelyek fogaskerekek nélküli meghajtással állítják lapátjaikat, ami egyre fontosabb tényezővé válik a változó szélerősségekre való rugalmas reakció szempontjából. „A Goldwind fogasszíjakra támaszkodik” – mondja Rolf Marwede, a Continental dannenbergi lokációjának igazgatója. „Ennek számos előnye van, például a rendszer így kevésbé komplex, aminek következménye, hogy kevésbé hajlamos a turbina gondolájában előforduló vibrálásra és meghibásodásokra. Szíjaink emellett rendkívül kopásállók és tartósak.”

A Continental által szállított szíjak nem igényelnek kenést, karbantartásuk kimondottan egyszerű, valamint jelentősen ellenállnak a korróziónak is. Különösen a tengeri szélerőművek esetében ez az utolsó tényező komoly előnyt jelent a folyamatosan sós tengeri levegőnek kitett hagyományos fém kialakításokkal szemben. „A fogaskerekes megoldásokhoz képest egy egyszerűbb, hajtószíjakat alkalmazó kivitel költséghatékonyabb és hatásosabb is hosszú távon” – mondja Marwede. Hiba esetén a rendszer nagyon gyorsan javítható is, mivel csak az övet kell cserélni, nem pedig a teljes erőátviteli rendszert.

Két termékcsoport legjobb tulajdonságainak ötvözete

A Goldwind számára fontos volt, hogy kidolgozzon egy alacsony karbantartási igénnyel rendelkező, egyszerűbb alternatívát a hagyományos erőátviteli rendszerekre. A Continental Synchrodrive technológiáján alapuló szíjas megoldás tökéletesen megfelelt ezeknek a kívánalmaknak. A szíj, melynek belseje horganyzott acélzsinórokat tartalmaz, poliuretánnal van bevonva, amely a fogakat és az öv hátulját egyaránt lefedi, így kiemelkedő kapcsolatot teremt a feszítő elemmel. A poliuretán emellett kimondottan kopásálló is.

Az acélzsinórok és azok sodrásainak két ellentétes ütközési iránya semleges futási tulajdonságokat eredményez, aminek köszönhetően a szíjak rendkívül rugalmassá válnak. Nem ritka az, hogy körülbelül 12 millió fordított hajlítási ciklus menjen végbe. Viszont a Goldwind által használt szíjakat igazán egyedivé a Continental northeimi helyszínén gyártott speciális anyag teszi. A hajtószíjak specialistája a Syncrochain technológiában szerzett szaktudását kamatoztatja ehhez az alkalmazáshoz.

“Az anyag jobban ellenáll az elhasználódásnak és elnyeli a zajt, valamint sokkal stabilabb szerkezetet biztosít a fogasszíj számára. Ennek köszönhetően még tovább növelhető a szíj teljesítménye” – magyarázza Marwede. Az anyag megerősíti a fogakat és javítja a bejáratási viselkedést, ami tovább emeli a hatékonyságot. „Végső soron két termékcsoport ötvözésével fejlesztettük ki az ideális megoldást a Goldwind alkalmazásához.”

A Dannenbergi Kompetencia Központ kapacitása elegendő a jövőbeni termékbővítéshez

A Continental a Goldwind szíjait a dannenbergi telephelyén gyártja, amely egy a poliuretán szíjak létrehozására fókuszáló kompetencia központként működik a vállalaton belül. A technológiai vállalat kimondottan erre a célra hozta létre az új üzemet. A 2017-ben újonnan épített csarnok, ahol a központ a tevékenységeit végzi, további termékbővítéshez is rendelkezik helykapacitással. „Ezen az egy helyszínen nem csak a Synchrodrive és Syncrochain öveket gyártjuk, hanem a két terméktípust egymással is ötvözni tudjuk – mint ahogyan azt a Goldwind alkalmazása esetében is tettük. Ilyesmire korábban még nem került sor, így tehát mindez rendkívül hatékony partnerekké tesz minket” – foglalta össze Marwede.

A szél egy tiszta alternatíva és ideális kiegészítője más energiaforrásoknak

A Continental a Goldwinddel kötött partnerkapcsolatát jelentős alapkőnek tekinti, mely segítségével tovább fejlesztheti a fenntarthatóságra és erőforrások megőrzésére irányuló erőfeszítéseit. A hajtószíjak mellett a vállalat a szélturbina-gyártónak szerelőelemeket, szélellenállást csökkentő fóliákat, valamint hidraulikus vezetékeket is szállít.

A szél egy kimeríthetetlen erőforrás. A szélturbinák tisztának számítanak, és az általuk generált szélenergia ideális kiegészítője lehet más energiaforrásoknak. 2019 végéig összesen körülbelül 650 gigawatt összteljesítményű szélerőmű épült világszerte. Csak összehasonlításképpen: 40 gigawatt elég lenne ahhoz, hogy minden háztartást ellásson elektromossággal Németországban. A több mint 200 gigawatt összteljesítményű telepítésével Kína számít messze a világ legnagyobb szélenergia-piacának.