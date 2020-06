2021-től új feltételek szerint minősíti a weboldalakat a Google

forrás: Prím Online, 2020. június 11. 11:55

Bejelentés most – start 2021-ben



Elsősorban a koronavírus járvány miatt döntött úgy a Google, hogy felhívja a figyelmet a jövőbeni algoritmusfrissítésre és annak hasznosságára. Így bőven lesz idő áttervezni a weboldalak szerkezetét, hogy előnyös legyen a látogatottság szempontjából. Mindezek mellett többször is hangsúlyozták, hogy egy kreatív és igényes honlapnak nemcsak alapvető információt, hanem „élményt” is kell nyújtania. Teljes útmutató a kulcsszo.hu oldalon olvashatunk.

Page Experience – hogyan készülhetünk fel erre?



A Google egyszerűen csak Oldal-élménynek nevezi ezt a mutatót. Amely azt jelzi, hogy a felhasználók hogyan érzékelik a weboldalakkal való együttműködés élményét. Ezen tényezők optimalizálása az internetet - minden böngészőben és minden felületen - hatékonnyá teszi, és segít a webhelyeknek a felhasználói igények felé történő fejlődésében. Ezáltal az interneten megvalósuló üzletek eredményesebbek és hitelesebbek lehetnek. Más szóval élve, azt keresik, mennyire használható az adott site. A Google tehát azt a webhelyet akarja kiemelni, amelyet a felhasználók a legjobban kedvelnek, vagyis látogatnak.

A múltban a webhelynek a felhasználói élmény és a sebesség tökéletesítése nem volt hatékony. Nem volt igazán jó betekintése arról, hogy mi gyorsítja a webhelyet. Az évek folyamán a Google felfedezte a megfelelő mutatók szükségességét, és visszajelzést kapott olyan ügyfelektől, akiknek szükségük volt a megfelelő, biztonságos és a villámgyors weboldalakra. Ezeknek a paramétereknek a bejelentésével – és rangsorolási tényezőként történő megoldásával – a keresőóriás mérhetővé teheti az oldalélményt, és elég hasznosnak tartja a webhelyek megítélését.

A Core Web Vital egy olyan valós, felhasználó-központú mutatókészlet, amely a felhasználói élmény legfontosabb eszközeit vizsgálja. Figyelik a web használhatóságának dimenzióit, például a betöltési időt és az interaktivitást. Ezeket felhasználva az új algoritmus tartalmazza a következő rangsorolásokat:

biztonságos weboldal,

mobil kompatibilis weboldal,

zavaró pop-up ablakok,

weboldal titkosítást (https)

A legtöbb algoritmusfrissítéshez hasonlóan, – amelyet a Google végez – , az idő múlásával előreláthatólag több változatot fog tartalmazni. Ami azonban különleges ebben a frissítésben, az előzetes értesítés, ami igen hasznos. Nagyon jó lehetőség, hogy a weblap tulajdonosok időben felkészülhetnek a változásra és még idén kijavíthatják a használhatósággal kapcsolatos hibákat.

Nagyon fontos továbbá, hogy a Google rangsorolásában a jövőben is a tartalom lesz a legfontosabb, akárcsak jelenleg. Abban az esetben is, ha adott site oldal-élménye negatív.

Az ügyfeleknek a minőségi tartalomgyártást kell hosszabb távon szem előtt tartaniuk.

Leginkább a következőre kell majd odafigyelnünk:

(a) megérteni, hogy az oldalélmény hogyan befolyásolja a rangsorolást,

(b) az oldalélmény tapasztalatainak jeleire és

(c) az oldalélmény optimalizálására.

Ebből is látszik, hogy a weboldalnak hatékonyabbnak kell lennie ezekkel az ismérvekkel.

Mindezek mellett jelenleg egyre népszerűbb a mobilon történő oldalkeresések száma is. Sokan használjuk üzleti célra és szórakozásra is okostelefonunkat. Természetesen a weboldalak mobilra való optimalizálása manapság szinte már alap. Ezért is fontos, hogy adott site betöltése gyorsan történjen és vonzza az oldalra látogatókat, tehát az információ áramlás folyamata hamar megtörténjen és ezáltal az oldallal kapcsolatos visszajelzések is. Ebben tökéletesen közreműködik és hosszabb távon eredményes a Google új „fejlesztése”.