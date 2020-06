Itthon is beköszönt az autósmozik aranykora?

forrás: Prím Online, 2020. június 11. 17:31

A járvány utáni új óvatosság kora Budapesten is meghonosíthatja a szélvédő mögötti mozizás műfaját. Magyarországon eddig jellemzően csak a nyaralóhelyeken rendeztek alkalmi vetítéseket, de a változás biztos jele, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz idén eddig beérkezett engedélykérelmek száma már most meghaladja a tavaly összesen beadottakét.

A koronavírus-járvány utáni kultúra egyik új terméke lehet az autósmozik hazai elterjedése. Magyarországon eddig jellemzően csak alkalmi vetítéseket tartottak a nyári szezon népesebb üdülőhelyein. A távolságtartás és az érintésmentesség új kultúrájában azonban itthon is megszaporodtak azok a helyszínek, amelyek nemcsak egy-egy hétvégére, hanem az egész nyári szezonra terveznek – legalábbis ezt tanúsítják a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz beérkező engedélykérelmek. Míg 2019-ben csak egy budapesti és 13 vidéki rádióengedély-kérelem érkezett a hatósághoz, idén már öt fővárosi és 12 vidéki engedélyt adtak ki, további kettő pedig már folyamatban van.

Mivel a vetítéseken a filmek hangsávja az autórádiókon szólal meg, ezért minden autósmozinak szüksége van egy URH-FM frekvenciára, amelyen sugározhat, így minden autósmozis vetítést a rádiófrekvenciák kiosztásáért felelős NMHH-val kell engedélyeztetni. Az engedélykérelmet bárki benyújthatja az NMHH honlapjáról letölthető kérelemminta alapján, a kitöltött űrlapot postán, faxon vagy az NMHH elektronikus adatkapuján regisztrálva is eljuttathatja a hatósághoz. (A személyes ügyfélszolgálat jelenleg még szünetel.)

Maga az engedélyeztetés illetékmentes, de a működő autósmozik üzemeltetőinek frekvenciahasználati díjat kell fizetni. Ennek mértékét NMHH rendelet szabályozza, így az NMHH ennek alapján számítja ki a pontos díjat, figyelembe véve az adóantenna magasságát és a kisugárzott teljesítményt. Mivel az autósmozik kis területet lefedő, így többnyire 10 méternél alacsonyabb antennákkal, 1 watt körüli kisugárzott teljesítménnyel működnek, az összeg legtöbbször az ezer forintot sem haladja meg. (Nagyobb területet lefedő egyedi kérelmek esetén, mint például az augusztus 20-i körmenet vagy egy Forma 1-futam szervezésére szolgáló műsorszóró frekvenciáknál ugyanez a díj ennek körülbelül a tízszerese.) Azt is érdemes tudni, hogy a rádióengedélyezéskor magát a frekvenciát a hatóság jelöli ki. A szakembereknek ugyanis az interferencia elkerülése érdekében a nemzetközi megállapodásokra és a jövőbeni fejlesztésekre elkülönített frekvenciák tisztán tartására is figyelniük kell. Az autósmozi előnye, hogy a kis hatótávolság miatt akár Budapesten belül, egymástól távolabbi kerületekben is zavarmentesen használható egyszerre ugyanaz a frekvencia.

Erre pedig szükség is lehet, mert bár egyelőre a számok nem mutatnak látványos emelkedést, az eloszlás beszédes: az autósmozi már nemcsak a nyári strandolás esti levezetése lehet, hanem a fővárosi mindennapokba is beépülhet. Tovább árnyalja a képet, hogy az eddigi, elsősorban alkalmi vetítéseket kérelmező trendekkel ellentétben idén már hat mozi tervezi, hogy hónapokon át, minden hétvégén vetít majd. A korábban engedélyezett helyszínek közül is volt olyan, aki a heti két vetítést háromra növelte, és többen érdeklődtek az autósmozi-létesítés feltételeiről is.

Arra lehet számítani tehát, hogy az itthon eddig különlegességnek számító műfaj gyökeret verhet, hiszen ez a sajátos, hibrid megoldás egy biztonságos, zárt térben működtethető közösségi élményt, kimozdulási lehetőséget teremt. Az ötvenes-hatvanas évek Amerikájában fénykorát élő szabadtéri, gépkocsiból nézett és autósrádión hallgatott filmekre szóló jegyeladások idén tavasszal világszerte új lendületet kaptak, bár ez az Egyesült Államok mellett azokban az országokban volt látványos, ahol már korábban meghonosodott a műfaj, például Németországban és Dél-Koreában.