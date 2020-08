Így lesz biztonságos és kényelmes a vezetés mesterséges intelligenciával

forrás: Prím Online, 2020. augusztus 12. 10:57

Nincs ez másként az autóinkkal sem, a mesterséges intelligencia elterjedésével a jövőben egyre inkább össze lesznek kapcsolva egymással az emberek és a közlekedési eszközök. Néhány éven belül pedig az AI-rendszerek és az 5G hálózatokon kommunikáló IoT-eszközök az autók szerves részét képezik majd, melynek köszönhetően az utazás minden korábbinál kényelmesebb, szórakoztatóbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb lesz. A flottakezelésben piacvezető LeasePlan bemutatja azt a három fő területet, ahol az AI-megoldások már most új szintre emelik a vezetési élményt.

Biztonság

Az utóbbi években a közúti halálesetek száma nem csökkent, ezért a közlekedés biztonságának fejlesztése kiemelten fontossá vált. A balesetek több mint 90 százaléka a vezető hibájából történik, például a rossz helyzetfelismerés, a veszélyre való helytelen reagálás vagy a közlekedési szabályok megsértése miatt. A probléma megoldása érdekében az új uniós jogszabályok 2022-től kötelezővé teszik a fejlett vezetéstámogató rendszerek (Advanced Driver-Assistance Systems, ADAS) használatát. Ezek a fejlesztések többnyire valamilyen AI-megoldást alkalmaznak, amely nyomon követi, elemzi és felismeri a potenciálisan kockázatos vezetési magatartásokat. A csúcstechnológiás érzékelőknek köszönhetően az AI-funkciók az emberi agynál gyorsabban tudják eldönteni, hogy milyen típusú biztonsági beavatkozás szükséges ilyen esetekben. Ha a rendszer olyan rizikós szituációkat azonosít, mint például az álmosság, a figyelemhiány vagy a sávelhagyás, akkor valós időben, riasztással figyelmezteti a járművezetőt a lehetséges veszélyekre.

Kényelem

A biztonságos vezetés elősegítése mellett az AI-alapú vezetőtámogató szolgáltatások és digitális személyi asszisztensek komfortosabb vezetési élményt nyújtanak az autóhasználók számára. A beépített, fejlett technológiai funkciók egy része látszólag kismértékű újításnak tűnik, ám óriási különbséget jelent a vezető kényelme szempontjából. Ilyenek például a navigációs rendszerek, amelyek többek között valós idejű időjárási és forgalmi adatokkal segítik a sofőröket, hogy a lehető legkönnyebben jussanak el a kívánt célállomásra. Az intelligens sebességtámogató rendszer jelzi, hogy mikor érdemes gyorsítani, illetve fékezni, amivel gazdaságosabbá teszi az üzemanyag-felhasználást. Az AI-technológia ezenfelül nemcsak személyre szabott beállításokat ment például az ülések és a tükrök pozíciójára vonatkozóan, hanem automatikusan be is állítja azokat a megfelelő helyzetbe, amikor a sofőr a kormány mögé ül. Az AI-alapú okostelefon-alkalmazások pedig azt is lehetővé teszik, hogy a vezető távolról, előre beállítsa az autó utasterének hőmérsékletét, ami különösen jól jöhet egy hideg téli reggelen vagy egy forró nyári délutánon.

Kiszámíthatóság

A harmadik terület az autózásban, ahol az AI technológiai előrelépést hoz, az a prediktív karbantartás által biztosított kiszámíthatóság. A hagyományos diagnosztikai rendszerek csak akkor jelzik az autók műszaki problémáit, ha azok már bekövetkeztek, ezzel szemben a mesterséges intelligencia lehetővé teszi a jármű fizikai állapotával kapcsolatos információk összegyűjtését, elemzését és összehasonlítását a korábbi adatokkal, így a meghibásodások idő előtt megjósolhatók és beazonosíthatók. A prediktív karbantartás révén az autóhasználók időt és pénzt takaríthatnak meg, az okos funkció pedig a biztonságot is fokozza, hiszen a potenciálisan veszélyt jelentő hibák időben kijavíthatók, akár az autógyártók által végzett szoftverfrissítésekkel.

Biztonságban tudott adatok

Az AI egyelőre a másodpilóta szerepét tölti be az autóiparban, és támogatja a járművezetőket a biztonság, a kényelem és az előreláthatóság növelésével. A mesterséges intelligencia rohamtempójú fejlődésével párhuzamosan az okosautók egyre több adatot gyűjtenek saját műszaki állapotukról és a sofőrök vezetési szokásairól, ami egyúttal adatbiztonsági kérdéseket is felvet. Ezek az adatok ugyanis egyszerre szolgálhatják a vezetők személyes igényeit, a fejlettebb, környezettudatosabb járművek gyártását, a karbantartási problémák előre jelezhetőségét, a hatékonyabb forgalomirányítást, és jelenthetnek kontrollvesztést a személyes adatok felett. A LeasePlan éves, adatvédelem fókuszú Mobility Monitor riportja szerint a járműhasználók több mint fele aggódik amiatt, hogy ki és milyen adatokat gyűjt az autója fedélzeti számítógépéből, illetve, hogy a piaci szereplők mire használják fel azokat. Többségük azonban anonimitásukat megőrizve hajlandó lenne megosztani ezeket az adatokat, ha az a jobb vezetési élményt szolgálja. A LeasePlan szerint rendkívül fontos, hogy az autóipar foglalkozzon az adatbiztonság kérdésével, hiszen, ha az autógyártóknak és más adatfelhasználóknak sikerül eloszlatniuk az adatvédelemmel kapcsolatos aggályokat és anonim módon kezelni a gyűjtött adatokat, akkor az elkövetkező években még számos olyan AI-innovációval találkozhatunk majd a gépjárművekben, amelyekkel igazi élménnyé válik a közlekedés.