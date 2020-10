Debrecenben is elérhető a Közlekedési Mobiljegy

forrás: Prím Online, 2020. szeptember 30. 13:50

Sikeresen elindítja a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a debreceni Közlekedési Mobiljegy szolgáltatását is, így már 7 megyei jogú városban, valamint a BKK, a GYSEV és a Volánbusz járatain érhető el applikáción keresztül a közösségi közlekedésben résztvevők számára a készpénzmentes, virológiai kockázatot csökkentő megoldás.

A Közlekedési Mobiljegy szolgáltatást Debrecenben 2020. október 1-én vezetik be, amely a városban a helyi járatokhoz (128 db autóbusz, 26 db trolibusz, 28 db villamos) kapcsolódóan biztosítja a menetjegy felhasználását és ellenőrzését. A debreceni menetjegy díjtermék megvásárolható a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és viszonteladói (Simple by OTP, VOXPAY) alkalmazásaiban is.

Az utasnak le kell töltenie mobiltelefonjára a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Közlekedési Mobiljegy, vagy valamelyik viszonteladó applikációját, ki kell választani Debrecen város nevét.

Érvényesítő matrica kerül elhelyezésre minden, a debreceni helyi közösségi személyszállításban résztvevő járművön, amelyet felszálláskor a mobiltelefonnal kötelezően be kell olvastatni, érvényesíteni. Az applikáción keresztül megvásárolt és érvényesített vonaljegy egyszeri utazásra használható fel. Az utazásra jogosító díjtermék érvényességének ellenőrzése a járművezető által szemrevételezéssel, a jegyellenőrök által az ellenőri készülékkel valósul meg.

A vonaljegy ára, valamint érvényességére, felhasználhatóságára és visszaváltására vonatkozó információk a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Üzletszabályzatában és annak részét képező Díjszabásban találhatók.

A mobiljegy megvásárlásához, használatához és érvényességének igazolásához a felhasználó telefonján aktív adatkapcsolat szükséges

„Fontosnak tartjuk a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Közlekedési Mobiljegy szolgáltatásának bevezetését Debrecenben is. Az utasaink számára kényelmes, gyors jegyvásárlási lehetőséget tudunk nyújtani a bevezetésével. Egyelőre csak vonaljegyet lehet így vásárolni. Ez azonban egyfajta „teszt üzem” is lesz, hiszen, ha jól működik, a jövőben az üzemeltetési törvényi keretek változása esetén elgondolkodunk a kiterjesztésében a többi értékszelvény vonatkozásában is.” - nyilatkozta Nagy Attila József a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. vezérigazgatója.

„Reményeink szerint a Közlekedési Mobiljegy szolgáltatást az ország egészében be tudjuk vezetni, ezzel olyan átjárható megoldást kínálunk a felhasználóknak, amivel egy applikácó segítségével szinte az összes közösségi közlekedési eszközt igénybe lehet venni, így hagyományos jegyvásárlás nélkül megoldható az egész ország beutazása. A Közlekedési Mobiljegy fejlesztése során törekszünk arra, hogy olyan innovatív megoldásokat biztosítsunk az utazóközönség számára, amellyel utazási kényelmüket növeljük és egyúttal csökkentjük a készpénz használatot” – nyilatkozta Veres Mihály a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezérigazgatója.