Mennyit is keres valójában egy IT-szakember?

forrás: Prím Online, 2020. október 30. 19:18

Közel ezer IT-szakember bevonásával készített felmérést a No Fluff Jobs állásportál , akik azzal forradalmasítják az IT-toborzást, hogy hirdetőiknek kötelezővé tették a fizetési sáv megadását. A portál online kérdőíves kutatásának célja az volt, hogy világos képet kapjunk arról, milyen céges juttatások és előnyök fontosak valójában az informatikusok számára, de az is kiderült, pontosan mennyit keres átlagosan egy szakember.

A felmérés egyértelműen rámutatott, hogy a hazai IT-szféra Budapesten centralizálódik: a megkérdezett informatikusok közel 81%-a dolgozik a fővárosban. A fennmaradó 19% jelentős része Szegedre, Debrecenbe, Miskolcra és Székesfehérvárra összepontosul. A munkavállalók 86,5%-a alkalmazotti státuszban dolgozik, 10%-uk vállalkozói szerződésben foglaltak szerint, és meglepő eredmény, hogy az egyre fontosabbá váló projektalapú foglalkoztatás mindössze a kitöltők 1%-át érinti. A válaszadók többsége 15-15%-ban full-stack fejlesztéssel, valamint backenddel foglalkozik, a harmadik leggyakoribb terület a válaszadók között a product és project management 12,5%-kal. Érdekesség, hogy a megkérdezett informatikusok csupán 1%-ának szakterülete a mesterséges intelligencia.

Tényleg annyira jól keresnek az IT-sok?

A kérdőívet kitöltők több mint fele senior volt, harmaduk medior, a legkisebb csoportot juniorok és gyakornokok tették ki. Az informatikus szakma régóta az egyik legjövedelmezőbb hivatásként van számontartva, melyet a kutatás eredményei is alátámasztanak.

A szenior tudású IT-specialisták 40%-a nyilatkozott úgy, hogy keresetük a nettó 600 és 899 ezres fizetési sávban mozog. 20%-uk 900 ezer és 1,2 millió forint közötti összeget vihet haza havonta, 9%-uk havi fizetése pedig az 1,2 milliót is meghaladja. A mediorok 66%-a, míg a juniorok 55%-a nettó 300 és 599 ezer forint között keres, utóbbi csoport 44%-a 100 és 299 ezer forint között jelölte meg a fizetését.

Milyen valós igényeket támasztanak a munkavállalók?

A pénz azonban nem minden, és ez különösen igaz az IT-szférára, ahol a cégek kínálta előnyök között leggyakrabban a rugalmas munkaidő, a home office lehetősége és a modern irodai környezet szerepel. A home office a koronavírus-járvány kitörése előtt is kiemelt igény volt a munkavállalók részéről, de 2020-ban ez még inkább felértékelődött. Az informatikusok munkahelyükkel szemben támasztott igényei a szenioritás függvényében meglehetősen eltérőek. Míg a pályakezdők számára fontos tényező a képzések lehetősége, a pihenőszoba megléte, az ingyen kávé és üdítő, addig a medior és senior szakemberek számára a rugalmas munkaidő, a lapos szervezeti hierarchia, a magán egészségbiztosítás, a céges autó és parkolási támogatás válik egyre inkább meghatározóvá.

„Az IT-s jelöltnek a legfontosabb, hogy magas fizetést kapjon, és legyen lehetősége egy csocsószobában levezetni a napi fáradalmakat – gyakran hallom ezt az általánosító, és kissé már kőkorszaki véleményt vállalati oldalról, amikor az információtechnológiai szakemberek elvárásairól esik szó. Az IT-s nem egy bináris rendszerben működő robot. Sokkal összetettebb gondolatok, motivációk, elvárások mozgatják a karrierútja tervezése során. A jelöltek nemcsak a magasabb fizetés vagy a jobb légkör reményében váltanak munkahelyet. A szakmai fejlődés, a rugalmas munkavégzés lehetősége vagy az egyéb béren kívüli juttatások nem kevésbé fontosak számukra, mint bármely más szektorban dolgozó fehérgalléros munkavállalónak” – tette hozzá Bozsoki Ádám, a No Fluff Jobs Country Managere.