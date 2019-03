47 díjjal lett gazdagabb a Huawei

A magánélet és a digitális adatok védelmét az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) után az elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelettel (e-Privacy) is erősítené az Európai Unió. Az új szabályozás az adatvédelem egy speciális területére, az elektronikus kommunikációra összpontosít és az „over the top” („OTT”) szolgáltatókra is vonatkozik majd.