A 2021-es Cadillac Escalade-ben debütál a világ első autós LG P OLED műszerfala

forrás: Prím Online, 2020. február 7. 08:23

Az LG Electronics P-OLED technológiájú műszerfalával mutatkozott be a 2021-es Cadillac Escalade, amely ezzel a legelső olyan kereskedelmi forgalmazásra szánt jármű, amelybe hajlított OLED kijelzőt építettek.

A P-OLED kijelző központi elem a Cadillac ikonikus SUV modelljének teljesen új dizájnnal érkező változatában, amely az első, az LG P-OLED digitális műszerfal-megoldását alkalmazó jármű. A 38 hüvelykes kijelző három különálló P-OLED panelből áll, melyek közül a legnagyobb 16,9 hüvelykes képátlójú. A három hajlított képernyő az alapvető járművel kapcsolatos információk megjelenítésével kiváltja a hagyományos műszerfalat, valamint infotainment-kijelzőként az audio-, video- és navigációs tartalmak megjelenítéséért felelős központi rendszert is.

Az Escalade ultramodern fedélzeti rendszere olyan funkciókat kínál, mint például a kiterjesztett valóság (Augmented Reality, AR) alapú navigáció és az éjszakai mód — ezek mind az LG által fejlesztett szoftveres háttérre épülnek. Az LG fejlett szoftvermegoldása teljesíti az ISO közúti járművek funkcionális biztonságára vonatkozó nemzetközi követelményeit, ezáltal pedig ASIL (Automotive Safety Integrity Level, az ISO 26262 által meghatározott kockázati osztályozási rendszer) besorolást kapott.

Az IHS Markit piackutató vállalat előrejelzése szerint a globális autóipari kijelzőpiac forgalma a tavalyi 7,8 milliárd dollár után 2023-ra 10,5 milliárd dollárra bővül majd. A P-OLED technológiájú kijelzőket a széles betekintési szög, a hajlíthatóság és a kiváló grafikus megjelenítés teszi alkalmassá arra, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható járművekben is megállják a helyüket. Az OLED kijelzőmegoldások könnyű személyre szabhatósága és példátlan vékonysága szintén előnyös az olyan prémium autógyártók számára, melyek törekednek arra, hogy rendszeresen új innovációkkal lepjék meg az újdonságokra nyitott vásárlóközönségüket.

„Az, hogy a P-OLED technológia egy olyan legendás márkanév támogatásával debütálhat, amilyen a Cadillac nem csupán megtiszteltetés számunkra, de bizonyítéka annak is, hogy autós megoldásaink az iparág legjobbjai közé tartoznak” — mondta Kim Jin-yong, az LG járműalkatrész-üzletágának elnöke. „Azt a sok évnyi tudást és tapasztalatot, amelynek felhalmozásával az LG globálisan is vezető szerephez jutott az OLED televíziók piacán, most az autós felhasználói élmény fejlesztésében kamatoztathatjuk.”