A Cellum közreműködésével vadonatúj külsőt és új funkciókat kapott az Erste MobilePay

forrás: Prím Online, 2018. november 8. 16:59

Kezelhetőség és forma szempontjából is lényegesen megújult a Erste MobilePay, az új felület egyszerűbbé, kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a használatát. Emellett az alkalmazás tudásában is bővült, még több dologra lehet használni: többek között hűségkártyákat is lehet már benne tárolni.