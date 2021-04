A Xiaomi ünnepe: Mi Fan Festival 2021

forrás: Prím Online, 2021. április 2. 16:19

A világszintű vásárlási őrület április 6-án kezdődik, melynek speciális ajánlatai több mint 147 millió dollár értékben a hivatalos értékesítési csatornákon keresztül lesznek elérhetők. A Xiaomi több mint 70 online platformot és 300 offline partnert von be 59 országban, hogy legújabb termékeit a legjobb árakon tegye elérhetővé a Xiaomi rajongók számára. A Mi Fan Festival fantasztikus ajánlatai a magyar felhasználók számára is elérhetők lesznek, fedezd fel a Xiaomi ajánlatait a partnereinknél április 6-18 között!

A Google és a Qualcomm Technologies is megünnepli a Xiaomi alapításának évfordulóját az MFF 2021-en. A fesztiválra közösen készített posztereken az „&” egységes szimbólum látható, mint a kép központi kreatív eleme, utalva a Xiaomi és a Google, valamint a Xiaomi és a Qualcomm Technologies közötti szoros együttműködésre. A posztereken látható a végtelenséget megidéző Möbius-szalag is, amely arra utal, hogy a Xiaomival a vállalatok a végtelen lehetőségeket igyekeznek behozni a felhasználók életébe.

A Xiaomi, a Google és a Qualcomm Technologies mindig az elsők voltak, akik innovatív szoftvereikkel és hardvereikkel új trendeket indítottak el saját területükön. A Xiaomi szoros együttműködésben dolgozik együtt a Google-lal és a Qualcomm Technologies-zal, hogy támogassák és gyorsítsák technológiai újdonságaik széleskörű alkalmazásának elterjedését. A Xiaomi kéz a kézben halad tovább két technológiai partnerével az MFF 2021 témájának megfelelően az új lehetőségek felé, azzal a céllal, hogy okosabbá és könnyebbé tegye az emberek mindennapi életét.

„A Xiaominál mindig a felhasználókat helyeztük a középpontba, bármit is csináltunk. A Xiaomi rajongók fesztiválja (MFF) a rajongói kultúra ikonikus megjelenése. Az idei a tizedik MFF, és a Xiaomi alapításának 11. évfordulója. Minden évben együtt ünneplünk ezen a fesztiválon a Xiaomi rajongókkal, a felhasználókkal és a partnereinkkel a világ minden tájáról, hogy kifejezzük hálánkat a támogatásukért, ami az egyik legfontosabb hajtóereje a felfedezéseinknek és az innovációinknak.

A Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition bejelentésével és különböző MFF aktivitások indításával reméljük, hogy mindenkihez eljuttatjuk a márkánk üzenetét, az innovációt és a smart életstílust, és az az iránt érzett elkötelezettségünket, hogy mindig ott legyünk a rajongóink számára” – mondta a Xiaomi szóvivője.

Redmi Note 10 Pro Mi Fan Festival Special Edition

Az idei Xiaomi rajongói fesztiválon a Xiaomi bemutatja a Redmi Note 10 Pro MFF Special Editiont ezzel a jelmondattal: „Fedezd fel a végtelen lehetőségeket!”, ami egy a rajongók által hazavihető egyedi MFF emléktárgy is egyben. Az MFF special edition telefon jelképezi a Xiaomi vállalkozó szellemét, és arra bátorítja a márka rajongóit, hogy a Smartphone x AIoT-hez csatlakozva felfedezzék az életben rejlő végtelen lehetőségeket.

Hogy csatlakozzon a végtelenség témájához, a Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition kozmosz-ihlette csomagolásban érkezik. A doboz első oldalán galaxisokon keresztül lebegő űrhajósok képe látható, utalva a Xiaomi és a Xiaomi rajongók közös felfedezéseire az élet végtelen lehetőségeiben.

A dobozban található egy MFF képeslap is Mi Bunny űrhajósok képével. A képeslap hátoldala egy MFF témájú matrica, ami mobiltelefonra, számítógépre vagy bőröndre ragasztva egy kis plusz Xiaomit ad a felhasználóknak. Az idei Xiaomi rajongói fesztiválra a Redmi Note 10 Pro fémes csillogású Gradient Bronze színárnyalata került kiválasztásra, aminek az exkluzív MFF 2021 ikon kerül a hátoldalára nyomtatva.

Mint az idei fesztivál különleges emléktárgya, a Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition világszerte korlátozott számban lesz elérhető.

A Xiaomi rajongókkal együtt egy jobb világot építünk

A Xiaomi alapítása óta a felhasználókkal kialakított igazi barátság, és a Xiaomi jövőjében nekik szánt szerep áll a vállalat kultúrájának középpontjában. A Xiaomi rajongók a kezdet kezdetétől részei a Xiaomi Közösségnek, ahol elmondhatják javaslataikat, megoszthatják ötleteiket, melyekkel segítik a Xiaomi fejlődését. A Xiaomi rajongói kultúra mindig szerves része volt a Xiaomi brandnek.

A 2021-es MFF alkalmából a Xiaomi Global Mi Közösség bemutatta hivatalos dalát, melynek címe A Melody for Mi. A dalt online készítették a Xiaomi rajongók Mi Közösségének tagjai 15 országból. Közel 1000 Xiaomi rajongó vett részt a dalszerzési projektben. Harminc kiválasztott Xiaomi rajongó közreműködésével készült el a zene és a szöveg. A dal témája a Xiaomi rajongók törekvése egy jobb élet felé, aminek a szeretet, a szenvedély, az innováció, az életerő és egy okosabb élet a középpontja – ezek azok az értékek, amelyeket a Xiaomi több mint egy évtizede közvetít a rajongói felé. Ma a Xiaomi rajongók küldik ugyanezt az üzenetet a világnak. Együtt, egy közös vízió zászlaja alatt a Xiaomi rajongók elszántan bíznak és hisznek egy jobb világ megteremtésében.

A Melody for Mi című dal hivatalos csengőhang is, amit a felhasználók a világon bárhol le tudnak tölteni a Mi Theme Store-ból. Ez a dal lesz hallható az ügyfélszolgálat hívásakor is a várakozás ideje alatt.

A Xiaomi ügyel rá, hogy a vállalat imidzse a legmenőbbek közé tartozzon a Xiaomi rajongók és felhasználók szemében. A Xiaomi felhasználókat évek óta összeköti a kapcsolódás és az élet közös élménye ezeken a valódi változást jelentő, innovatív termékeken keresztül, amelyek valóban megváltoztatják az életüket. A Xiaomi globális Mi Közösségében már több ezer rajongó posztolta a történetét, és mesélte el, hogyan változtatta meg az életét a Xiaomi brand és a Xiaomi termékek.

Egy Mi Közösségi aktivitás alkalmával egy „Crossfiree” nevű Xiaomi rajongó a Mi Smart Home-ról osztotta meg a történetét. Több mint 30 Xiaomi ökoszisztéma terméket használ az otthonában, noha inkább technofóbnak, mint techrajongónak tartja magát. A Mi Légtisztító segített az otthona levegője minőségének javításában, és enyhítette durva porallergiáját, a Mi Band pedig az egész családjának segített egészségesebb életmódra váltani. Egy másik Xiaomi rajongó, Arun Abhimanyu arról mesélt, hogy a Mi Motion Aktív Éjjeli Fény megoldotta a nagymamája régi problémáját, aki nem találta a sötétben a villanykapcsolót, amikor éjszaka felkelt, hogy kimenjen a fürdőszobába. Ez csak egy volt a Xiaomi termékekkel kapcsolatos tapasztalatai közül. „Ezek a termékek úgy tették egyszerűbbé az életemet, amire korábban nem is gondoltam volna. Ez az, amivel a Xiaomi elnyeri a felhasználók bizalmát” – mondta.

Az MFF története

Az első MFF 2012. április 6-án került megrendezésre Kínában, a Xiaomi ekkor döntötte el, hogy megünnepeli alapításának második évfordulóját. Mivel a Xiaomi rajongóknak kiemelkedő szerepük volt a Xiaomi gyors növekedésében, a vállalat meghívta a rajongókat, hogy ünnepeljenek együtt egy nagy party keretében. A helyszín olyan volt, mint egy szórakozóhely, a vendégek ünnepeltek, miközben egy DJ játszott és beszélgetett velük. Aznap 6 perc 5 másodperc alatt 100 000 Xiaomi okostelefont adtak el. Azóta a Xiaomi minden évben megrendezi az MFF-et, hogy kifejezze háláját a Xiaomi rajongóknak.

Kína után Indiában és Indonéziában rendezték meg a következő MFF-eket 2015-ben, mielőtt megjelentek volna 2018-ban az európai piacokon, az első vásárló karnevál Spanyolországban volt. Idén a tizedik MFF-re fog sor kerülni, az ünnepléshez még több piac csatlakozik világszerte.