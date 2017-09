Bővült a Sony prémium okostelefon családja

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 1. 10:27

Az új készülékek az emberi szem számára láthatatlan mozgásokat is megörökítő Motion Eye kamerával, az okostelefonok piacán forradalmian új 3D-Szkenner funkcióval, a lélegzetelállító képeket megjelenítő, kategóriaelső – az Xperia XZ1 esetében a nagy dinamikatartományú, HDR képernyőt is magába foglaló – kijelző technológiával, és a csúcsminőségű zenehallgatási élményt biztosító Hi-Res Audio funkcióval is rendelkeznek. Az Xperia XZ1 és az Xperia XZ1 Compact a legfejlettebb feldolgozási teljesítményt egyesíti a szupergyors letöltési sebességgel egy időtlen, prémium kategóriás külsőbe csomagolva.

Xperia XZ1

Az Xperia XZ1 Motion Eye kamerája egyesíti a Sony ‘α’ és Cyber-shot fényképezőgépeiben megtalálható szakértelmet, melynek eredményeként a készülék úgy örökíti meg az élet pillanatait, ahogyan más okostelefon nem képes. A beépített memóriás Exmor RS szenzor új szintre emeli a felvételkészítést, és kivételes képminőséget biztosít. A fejlett kamerarendszernek köszönhetően szenzációs videókat készíthetsz a mindennapi pillanataidról, mivel a készülék a szuper lassított visszajátszásokat biztosítva akár másodpercenként 960 képkocka rögzítésére is képes. Ezen felül a Predictive Capture – egy lépéssel előrébb járva –, ha mozgást vagy akár mosolygást érzékel, már az exponáló gomb lenyomása előtt megkezdi a képek készítését. Így utólag négy kép közül válogatva könnyedén rátalálhatsz arra a pillanatra, amelyről egyébként lemaradtál volna. Az új, automatikus élességlátású sorozatfelvétel mód a mozgást lekövetve fókuszban tartja, és elmosódás nélkül rögzíti az akciódús témákat is. A prémiumkategóriás fényképezési élményt az első osztályú, 13 megapixeles előlapi kamera, a 1/3”-os szenzor és az előlapi vaku tökéletesíti, mellyel fantasztikus szelfiket készíthetsz bármilyen fényviszony mellett.

Az okostelefonos szórakozás terén áttörésnek számító 3D-Szkenner – mely a Sony egyedi, innovatív házon belüli algoritmusával rendelkezik – a 3D-s tárgyak gyors és egyszerű szkennelését teszi lehetővé. Ezzel új távlatokat nyitva a kreatív lehetőségek világában. Okostelefonnal elsőként örökítheted meg a tárgyak kiváló minőségi 3D-s lenyomatát mindössze egy perc alatt az alábbi négy beolvasási mód segítségével: head scan (fejszkenner), face scan (arcszkenner), food scan (ételszkenner) és freeform scan (kézi szkenner). Az egyszerű használat érdekében mindegyik mód saját útmutatóval lett ellátva. A szkennelés után különféle szórakoztató lehetőségek állnak a rendelkezésedre: megoszthatod stickerként barátaiddal üzenetküldő alkalmazásokban, feltöltheted olyan 3D közösségekbe, mint például a Sketchfab, életre keltheted avatárként a fényképezőgép Kiterjesztett valóság effektjeihez, használhatod más appokban, élő háttérképéként, vagy akár egy 3D nyomtató segítségével maradandó emléktárgyat készíthetsz belőle. Ezen felül a 3D-Szkenner alkalmazáson belül a „Tudj meg többet” gombra kattintva még több lehetőség áll rendelkezésedre a Google Play-en keresztül, ahol egy széleskörű, folyton növekvő 3D ökoszisztéma felfedezése vár rád.

A Sony egyedi technológiáinak felhasználása adja az Xperia okostelefonok mindenre kiterjedő szórakoztatási lehetőségeit, amelyet az Xperia XZ1 maximálisan kamatoztat. A Sony BRAVIA TV technológiáját alkalmazva az Xperia XZ1 képernyője még több színnel és kontraszttal rendelkezik, így a kedvenc sorozataidat és filmjeidet az elképesztően valósághű HDR (High Dynamic Range), 5.2”-es Full HD kijelzőn élvezheted. Az éles és élénk kijelző minőségét olyan további technológiák gazdagítják, mint a TRILUMINOS Display for mobile, az X-Reality for mobile és a Dynamic Contrast Enhancer (kontrasztjavító technológia ).

A Sony szakértői gondoskodtak arról, hogy a zenehallgatás élménye is feledhetetlen legyen. Az Xperia XZ1 High Resolution zenelejátszása lehetővé teszi, hogy a legapróbb részleteket is úgy halld, mintha ott lennél az előadó koncertjén. A Sony DSEE HX technológiája pedig közel nagyfelbontású minőségűre javítja a tömörített zenefájlokat. Élvezd zenéid és filmjeid fejhallgatóval vagy anélkül, hisz a továbbfejlesztett, S-Force Front Surround technológiával ellátott sztereó hangszórókkal 50%-kal nagyobb hangnyomás érhető el, mint a korábbi Xperia modellek esetén. Ráadásul a beépített Digital Noise Cancelling (DNC) technológia akár 98%-kal is csökkenti a külső zajokat DNC fejhallgatóval párosítva a zavartalan élmény érdekében.

A minden szempontból egységes Xperia XZ1-et a Sony dizájnerei által megalkotott időtlen formavilág öleli körül. A telefon külsején a Sony védjegyének számító, szélein lekerekített üveg kijelzővel egybefüggő fém keret köszön vissza, amely kellemesen illeszkedik a kézbe. A készülék prémium kategóriás megjelenése nem csupán eleganciát sugároz, hanem tapintása is rendkívüli finomságról tesz tanúbizonyságot.

Az Xperia XZ1 tervezésekor az aktív használatot is szem előtt tartották, így szerkezete fokozottabban ellenáll a hajlításoknak. A telefon a természet viszontagságaival szemben is hasonlóan strapabíró, hisz a Corning Gorilla Glass 5 üveggel megerősített készülék fröccsenés- és porálló. A személyreszabás és az egyedi biztonság érdekében az intuitív ujjlenyomat-olvasó a bekapcsoló gombba került, amely már egyetlen érintéssel azonosít téged. A csúcskategóriás megjelenés négy új színben lesz elérhető: Moonlit Blue (Holdfény Kék), Venus Pink (Vénusz Pink), Warm Silver (Ezüst), és klasszikus fekete; melyeket a felkelő nap sugarainak változó tónusai inspiráltak. A tökéletes harmónia érdekében a Sony új h.ear fejhallgatói (WH-H800, WH-H900N and WI-H700 h.ear on 2 Mini Wireless, h.ear on 2 Wireless NC and h.ear in 2 Wireless) is kaphatók lesznek a fenti színekben.

Az Xperia XZ1 erejét a legkorszerűbb, X16 LTE modemmel felszerelt Qualcomm Snapdragon 835 mobil platform adja, amely képes a szupergyors Gigabit LTE (akár 1 Gbps) letöltési sebességre, és teljesítményével biztosítja, hogy munka vagy szórakozás közben is kiélvezhesd a mindennapok pörgését. A Snapdragon 835 mobil platform támogatja a lenyűgöző grafikákat, a kiváló teljesítményt és a fejlett akkumulátor hatékonyságot. Így a PS4 Remote Play használatával tökéletes választás kedvenc PlayStation4 játékaidhoz. Az adatátvitel az USB 3.1 csatlakozónak köszönhetően szintén szupergyors, amely akár 5 Gbps-os átviteli sebességével tízszer gyorsabb, mint az USB 2.0. Az XZ1 akár egyetlen feltöltéssel teljes napon keresztül megbízható partnered lesz. Fokozott akkumulátor-igénybevétel esetén a Smart Stamina pontosan megbecsüli, meddig bírja az akkud normál használat mellett. Még figyelmeztet is, amikor felismeri, hogy készüléked le fog merülni a nap folyamán, és felajánlja a Stamina üzemmód aktiválását. A Battery Care és a Qnovo Adaptive Charging (Qnovo adaptív töltés) is megtalálható a készülékben, mely funkciók tovább hosszabbítják az akkumulátor élettartamát.

Xperia XZ1 Compact

A Sony Mobile ma az Xperia XZ1 Compact készülékét is bejelentette, amely a kompakt okostelefon kategóriát új szintre emelve foglalja magában a Sony legújabb innovációt: a Motion Eye kamerát szuper lassított videó funkcióval, a 3D-Szkennert, a szuper nagylátószögű előlapi kamerát, és a prémium minőségű zenehallgatási élményt kényelmes, tenyérbe simuló 4.6”-es méretben.

A beépített szenzoros Motion Eye kamera kivételes minőségi képeinek köszönhetően új szintre emeli az okostelefonos felvételkészítés világát. Az XZ1 Compact elhozza a legújabb funkciókat: a Predictive Capture-t, hogy ne szalaszd el többé a váratlan pillanatokat és az Autofókusz burst módot (automatikus élességlátású sorozatfelvétel mód), amely a mozgást intelligensen lekövetve biztosít arról, hogy képeid elmosódásmentesek legyenek. A készülék továbbá egy kategóriaelső, szuper nagylátószögű (120° - Field of View) előlapi kamerával is büszkélkedhet, mely tökéletes csoportszelfik és lenyűgöző tájképek készítésére, de a 80°-os, megszokott látószögre is bármikor átkapcsolhatsz mindössze egyetlen érintéssel. Az előlapi vakunak köszönhetően pedig szelfijeid gyenge fényviszonyok között is világosak maradnak.

A Sony mindig is ismert volt egyedi hangtechnológiai újításairól, ami alól – mérete ellenére – az Xperia XZ1 Compact sem jelent kivételt. A készülék tartalmazza a Sony olyan legújabb hangtechnológiáit is, mint a Hi-Res Audio, a DSEE HX hangminőség-javító, az LDAC, a Digital Noise Cancelling (DNC) zajszűrő rendszer és a ClearAudio+. Az XZ1 Compact a valaha volt legerősebb Xperia sztereó hangszórókat is megkapta, amelyek 50%-kal nagyobb hangnyomással rendelkeznek, mint a korábbi modellek, lehetővé téve a páratlan hangminőségű zene fejhallgató nélküli élvezetét is. A zenei ízlésed most a stílusodban is tükröződhet a Sony legmodernebb h.ear fejhallgatóinak köszönhetően (h.ear on 2 Mini Wireless, h.ear on 2 Wireless NC és h.ear in 2 Wireless), mely kínálat az Xperia XZ1 Compact okostelefonnal tökéletes színharmonizációban érhető el.

Az XZ1 Compact egy minden igényt kielégítő kompakt prémium készülék, a Sony formatervezésben tapasztalt rendíthetetlen filozófiáját is ide értve, amiről a káprázatos, gyémántvágás-szerű fém élek is tanúskodnak. Nem csak gyönyörű, de a tevékeny életmódhoz igazodva a követező tulajdonságokkal bír: fröccsenésálló (IP65/IP68 besorolású), fém antennával szerelt felül és alul, a jobb kapcsolódás érdekében, valamint erős, üvegszállal megerősített hajlításnak fokozottan ellenálló szerkezettel is rendelkezik a Corning Gorilla Glass 5 üvegbevonat mellett. A készülék négy csodaszép színben lesz elérhető: fekete, White Silver (fehérezüst), Horizon Blue (horizontkék) és Twilight Pink (alkonyrózsaszín), így könnyedén kiválaszthatod a Hozzád leginkább illő árnyalatot.

A kicsi, ám erős Xperia XZ1 Compact gyors teljesítőképességét az egyedülálló Qualcomm Snapdragon 835 mobil platform adja, amivel lépést tarthatsz az élet adta izgalmakkal és kalandokkal. A 800Mbps-os letöltési sebességet kihasználva egy sorozatepizódot akár 30 másodperc alatt is letölthetsz. A Smart Cleaner funkció is a lehető leggyorsabb teljesítményt hivatott biztosítani azáltal, hogy a használaton kívüli alkalmazásokat kiszűri, majd törli azokat a gyorsítótárból. Továbbá az olyan intelligens funkciók, mint Smart Stamina, a Battery Care és a Qnovo Adaptive Charging (Qnovo adaptív töltés) technológiák garantálják a megbízható akkumulátor teljesítményt.

Kiegészítők

Kiegészítő tartozékok széles választéka érkezik a készülékekhez, beleértve a Style Cover Touch-t, ami Xperia XZ1-gyel megegyező színekben érhető el, és a Style Cover Stand-et, mindkét készülék színeiben. A Quick Charger UCH12W is kapható majd, amely már néhány perc csatlakoztatás után több órával meghosszabbítja az akkumulátor töltöttségi szintjét. Az új SBH24 Stereo Bluetooth Headset - amellyel vezeték nélkül hallgathatsz zenét vagy telefonálhatsz - és az STH32 Stereo Headset mindkét modellhez tökéletesen illeszkedő színekben érkezik majd. A termékek elérésével kapcsolatban a helyi szolgáltatóknál és viszonteladóinknál tájékozódhatsz.

Elérhetőség

Az Xperia XZ1 és az Xperia XZ1 Compact 2017 szeptembere folyamán válik elérhetővé világszerte, mindkét készülék operációs rendszere az Android 8.0 (Oreo) lesz.

A készülékekre előrendelési akció indul szeptember második hetében, melynek keretein belül az előrendelők 79.990 Ft értékű, vezetéknélküli Sony h.ear on 2 Mini fejhallgatót kapnak ajándékba. Az Xperia XZ1 előrendelhető lesz a Vodafone és a Telenor kínálatában, illetve az EMAG, a Sony Center és az Extreme Digital üzleteiben. Az Xperia XZ1 Compact előrendelési akcióival pedig az EMAG, a Sony Center és az Extreme Digital kínálatában találkozhatsz majd.