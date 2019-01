Egyre több e-matricát vásárolnak online

forrás: Prím Online, 2019. január 12. 12:45

Egyre többen próbálják ki és használják rendszeresen az applikáción keresztüli autópálya-matricavásárlásokat is: egy év alatt tíz százalékponttal nőtt azok aránya, akik használtak már okostelefonos alkalmazást a tranzakciókhoz.

Immár harmadik alkalommal végezte el az OTP Mobil és az NRC közösen azt a hazai fogyasztói szokásokat vizsgáló kutatást, amely az autópálya-matricavásárlási trendek felmérésére szolgál. Az eredmények alapján a 18-59 éves, személygépjárművel rendelkező, autópálya-matricavásárló lakosság harmada ma már nem benzinkúton, hanem elektronikusan szerzi be a vignettákat. Ez az egy évvel korábbi adathoz képest 5 százalékpontos emelkedést mutat – mind a weboldalon, mind a mobil applikáción keresztüli vásárlás népszerűsége nőtt a korábbi felmérés óta. Az elektronikus úton történő matricavásárlás a megkérdezettek közül elsősorban a 40 év alattiakra, a felsőfokú végzettségűekre és a Budapesten élőkre jellemző.

Az e-matricák melletti legfőbb érv egyértelműen a kényelem, ezt a válaszadók több mint háromnegyede jelölte meg. Szintén fontos (és a tavalyi mérés óta még fontosabb) a módszer gyorsasága és egyszerűsége – véli 10 megkérdezettből 7.

Tovább nőtt a bizalom is a matricák elektronikus úton történő beszerzése iránt: alig egy év alatt hat, a két évvel ezelőtti eredményhez képest pedig 19 százalékpontot nőtt az online vásárlás iránti bizalom, így a vásárlóknak már a 42 százaléka tartja megbízhatónak ezt a módszert. Ez alapján, most először, már nem a benzinkutakon való matricaváltás a legmegbízhatóbb, hiszen ezt csak a válaszadók harmada jelölte. Érdekesség, hogy a benzinkutas vásárlást egyre kevesebben, az elektronikus megoldásokat pedig egyre többen érzik megszokottnak – ez is mutatja a vásárlási trendek átalakulását és az online módszerek előretörését.

„Örömmel láttuk a kutatásból, hogy a válaszadók már megbízhatóbbnak találják az elektronikus matricavásárlást a benzinkúton való beszerzésnél. Az OTP Mobilnál, ahogy eddig is, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Simple alkalmazás és a weboldal fejlesztései is a fogyasztók kényelmét szolgálják. A kutatás eredményei is visszaigazolták, hogy vásárlási folyamatunk felhasználóbarát: gyors, egyszerű és valóban megbízható. Ez megmutatkozik a tranzakciók számában is: 2018-ban közel kétszer annyi matricát vásároltak a Simple alkalmazáson keresztül a felhasználóink, mint 2017-ben” – mondta Benyó Péter, az OTP Mobil ügyvezetője.

A Simple by OTP alkalmazásnak már több mint 660 ezer regisztrált felhasználója van, amivel már most is kiemelkedik az autópálya-matricavásárlásra alkalmas applikációk mezőnyéből. A mostani kutatás alapján azonban ez a szám tovább növekedhet, hiszen egy év alatt 10 százalékponttal, 32 százalékra nőtt azok aránya, akik kipróbálták már a mobilalkalmazáson keresztüli vásárlást. Emellett azok aránya is emelkedett 5 százalékponttal, akik a leggyakrabban okostelefonos alkalmazás segítségével vásárolják meg a matricát. A három mérés eredményeiből kirajzolódó trend azt mutatja, hogy egyre népszerűbb az applikáción keresztüli vásárlás.

A matricavásárlások időpontját illetően továbbra is tartja magát a tendencia, miszerint az éves országos és megyei matricákat jellemzően év elején, míg a rövidebb érvényességi idejű vignettákat csak az utazás előtt veszik meg a gépjárművezetők. A tíznapos és havi matricák 70 százalékát mindössze néhány perccel, további 20 százalékát néhány nappal indulás előtt szerzik be a sofőrök. Az egész évre szóló vignettákat érdemes a következő hetekben megvenni, hiszen így mintegy 13 hónapig, egészen 2020. január 31-ig érvényesek.