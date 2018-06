Egyszerre akár 26-an netezhetnek gond nélkül egy UPC modemmel!

Kütyü Magazin, 2018. június 28. 11:05

Akár 26 ember végezhet egyszerre különböző internetes tevékenységet egyetlen routerrel úgy, hogy az mindenkinek ugyanazt az élményt biztosítja, a net pedig nem áll le, és nem is szakadozik – derül ki a Wifipedia készítői és Nessaj közös Connect Box- tesztjéből .

Ma már alapvető elvárás, hogy otthoni modemünk egyszerre több eszközt is megfelelően szolgáljon ki, hiszen – akár egy kisebb közösségen belül is – az internetfelhasználók online szokásai különböznek, így az általuk használt alkalmazások és a generált adatforgalom mennyisége is eltérő.

A munkahelyi e-mailes kommunikációtól kezdve az online hírportálok olvasásán keresztül egészen a nyaraláson megosztott közösségi média posztokig, szinte észrevétlenül lett részese életünknek az internet. A szélessávú és szupergyors kommunikáció lehetősége új szakmákat szült, elfogadottá tette a távmunkát, megváltoztatta a tudással kapcsolatos paradigmákat. Az okostelefonunk, vagy tabletünk már egyszerre a világ legvastagabb szakácskönyve, térképe és újságja, de Magyarországon is milliók használják naponta online játékra. A hazai e-sport mára többmilliárdos piac lett, a legsikeresebb gamerek pedig szupersztárok a fiatalok körében.

Egyre többet és egyre többen választják az internetes vásárlást; évről évre nő a szórakoztató elektronikai, valamint a könyves webáruházak forgalma, de sokan vannak azok is, akik a próbafülke helyett inkább otthon bújnak bele a neten rendelt ruháikba, legfeljebb visszaküldik, ha nem jó. Repülőjegyet, akciós nyaralást szintén az interneten vadászunk.

A YouTube-on szinte végtelen számú videó közül válogathatunk: megtanulhatunk nyakkendőt kötni, elleshetjük a tökéletes lágytojás titkát, unalmas perceinkben hosszasan nézhetjük ilyen-olyan termékek kicsomagolását vagy videóbloggerek kritikái alapján dönthetünk, meg akarjuk-e nézni a legújabb filmet a moziban. Az – internet legújabb termékeiként számon tartott – influencerektől azonban nem csak filmekről hallhatunk, a videójátékoktól a szépségápoláson és divaton keresztül egészen a paródiákig mindenfajta tartalommal szolgálnak a követőknek. 139 olyan magyar YouTube-csatorna van, amelyet 100 ezernél többen követnek, és 79 magyarnak van legalább ennyi követője az Instagramon. A televíziós nézettségi adatokhoz egyre több tévécsatorna számítja hozzá az online megtekintéseket, a kábelszolgáltatók videótárai és az internetes film- és sorozatplatformok egyre több háztartásban egészítik ki a tévénézést.

Az internet tehát számos területen könnyíti meg és színesíti életünket, de csak akkor, ha megfelelően és gyorsan szolgál ki minket. Ez pedig különösen igaz az otthoni wifire. Ha vendégül látjuk családtagjainkat, barátainkat, akik a köszönés után szinte azonnal a wifihálózatunk jelszavára kíváncsiak, akkor fontos, hogy routerünk bírja a tempót, és a wifi megfelelően működjön egyszerre több eszközön is. Ehhez azonban olyan készülékre van szükségünk, aminek teljesítménye lehetővé teszi a nagy terhelést. A UPC Connect Box egyszerre testesíti meg a kábelmodemet és a – vezetékes oldalon a gigabites, vezetéknélküli oldalról pedig AC szabványú – wifi routert, így sokkal távolabbra tudja továbbítani az erős wifi jelet, mint egy átlag modem.

Nessaj, napjaink egyik legkedveltebb YouTubere, egyben a Wifipedia nagykövete, kíváncsi volt, hogy mire is képes a Connect Box, ezért – a tavalyi őrült balatoni kísérlet után, ahol vízibiciklivel tették próbára a router hatótávolságát – különleges módon tesztelte a készüléket. A kísérlet alatt folyamatosan csatlakoztak fel a felhasználók ugyanarra a wifi hálózatra, ahol aztán HD felbontású (720p) videókat néztek, amelyek perceként mintegy 7,4MB adatot generáltak. A Connect Box 26 embernek biztosított tökéletes internet-élményt, így elmondhatjuk, hogy a router egy igen népes család vagy baráti társaság találkozóján is tökéletesen megállja a helyét.

Az ügyfélélmény növelését és a teljes lefedettséget biztosító Connect Boxból június elején már több mint 300 000 db volt a háztartásokban.