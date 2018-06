Elképesztő sebességet nyújt a Zyxel új jelerősítője

Az otthonok biztonsága világszerte egyre nagyobb jelentőséggel bír a vásárlók számára. Egyre többen fektetnek be olyan rendszerekbe, amelyekkel biztonságban tudhatják lakásaikat még akkor is, amikor nem tartózkodnak otthon. Az LG egyik készüléke már ezen a területen is hasznos megoldásokat kínál: a wifis HOM-BOT robotporszívó nemrégiben sikeresen elijesztett egy betörőt az izraeli Holon városában, miközben értesítette a lakás tulajdonosát a rablási kísérletről.