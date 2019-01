Légy része a divat forradalmi és tudatos generációjának az új magyar alkalmazással!

forrás: Prím Online, 2019. január 22. 17:28

A LiveRobe célja, hogy a second hand népszerűsítésével, valamint kis butikok és feltörekvő divattervezők támogatásával felvegye a harcot a fast fashion negatív hatásaival szemben. A Magyarországról induló nemzetközi online piactéren bárki digitalizálhatja, frissítheti ruhatárát, és eladhatja nem használt darabjait. Az app már ingyenesen letölthető iOS és Android készülékekre!

„Globális missziónk a környezetvédelem mellett a divatvilág ösztönzése a tudatosságra. Egy hatékony és jól működő körforgást szeretnénk beindítani, ami egyszerre szórakoztató, játékos, mégis hasznos a résztvevőknek” – mesélte Molnár Nini, az alkalmazás egyik megalkotója.

A LiveRobe egy divat fókuszú, közösségi média alapú e-commerce piactér, ahol bárki létrehozhat egy önálló mini webshopot, ahova feltöltheti már megunt, vagy sose hordott darabjait. A feltöltött, igényesen megkomponált outfit képek inspirációs alapot nyújtanak, így az érdeklődő kontextusba helyezve tud válogatni az eladó termékek között.

Az inspirációs felületre feltöltött outfit fotókon kombinálhatók a nem eladó és eladó termékek, amik különböző színnel vannak kiemelve a kép alatt – az eladó termékeket zölddel, a nem eladó termékeket szürkével jelöli az app. Ezzel könnyedén inspirálhatják egymást a felhasználók, hogy el tudják képzelni, hogy az adott terméket, hogyan érdemes hordani. Az életérzés és a szituáció bemutatása, melyet a termék viselésekor élünk meg fontos tényező lehet a sikeres LiveRobe webshop és profil felépítésénél. Az eladónak megjelölt termékek automatikusan bekerülnek az online webshopba, a nem eladó termékek pedig az online ruhatárba. Ezt a feltöltő utólag is módosítani tudja egy egyszerű „on sale” gomb ki- és bekapcsolásával, ami igazán felhasználóbaráttá teszi a készlet és a webshop kezelését.

„A fast fashion világában rengeteg kidobott – gyakran még tökéletes állapotban lévő – ruha egyre nagyobb környezeti károkat okoz a bolygónknak, így a LiveRobe szuper lehet azoknak a tudatos vásárlóknak, akik szeretnének hozzájárulni egy fenntarthatóbb világhoz. A nagy ruhatárral rendelkező stíluskirálynők pedig egyszerűen szabadíthatnak fel helyet a gardróbjukban” – mondta Angyal Ivett, az alkalmazás ötletgazdája, aki azt is hozzátette, hogy az alkalmazás tökéletes lehet feltörekvő dizájnereknek és kisebb butikoknak is, akik szeretnék egyszerűen elérni a célcsoportjukat.

Egy lean startuphoz hasonlóan a LiveRobe készítői is kifejezetten ösztönzik arra a felhasználókat, hogy hangot adjanak véleményüknek. Az elkövetkező időszakban beérkező visszajelzések alapján fejlesztik tovább az alkalmazást, így igazodva a felhasználók tényleges igényeihez, mivel nem titok, hogy a jövőben a globális piacra is be szeretne törni a csapat.