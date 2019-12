Már bérletet is lehet vásárolni a MÁV mobilalkalmazás segítségével

forrás: Prím Online, 2019. december 6. 11:57

A MÁV-START újabb fejlesztésének köszönhetően a menetjegyeken kívül már bérletet is lehet váltani a MÁV applikáción keresztül. Az új funkció kezdetben azok számára lesz elérhető, akiknek Android operációs rendszert futtat okoseszköze; az iOS-t használók pedig várhatóan február 15-től vehetik igénybe az új szolgáltatást.

A MÁV app frissítés előtti változata közel 405 ezer készüléken fut, a jegyvásárlási funkciót több mint 245 ezer regisztrált felhasználó alkalmazza a mindennapokban, amivel a pénztári jegyárhoz képest 10 százalékos kedvezmény is érvényesíthető. Mára minden harmadik jegyet önkiszolgáló csatornából váltanak az utasok, a MÁV app részesedése az online értékesítés bevételéből 30 százalék, az eladott jegyek darabszámát tekintve közel 39 százalék, és ez a részesedés folyamatosan növekszik: 2019-ben hetente átlagosan 91 500 jegy kelt el a MÁV app segítségével, de októberben ez a darabszám már meghaladta a 138 ezret.

A MÁV applikációban megválthatók a kizárólag a MÁV-START szolgáltatási területére érvényes belföldi másodosztályú, 30 napos bérletek és tanulóbérletek (országos, regionális és BKK csatlakozó); a bérletek viszonylata nem tartalmazhat GYSEV vonalszakaszt. A bérletvásárlási funkció használatához a vasúttársaság azt javasolja, hogy a korábbi verziójú alkalmazást töröljék és telepítsék újra a felhasználók. Az eddig megvásárolt jegyek elérhetők maradnak a bejelentkezést követően. A frissítést követően a bérletvásárlás könnyen, a jegyvásárlás alatti külön menüpontban érhető el. Ha az utas az applikációban váltott bérlettel, feláras vonaton kívánja igénybe venni a szolgáltatást, a felárat – a vasúti bérlet viszonylatán belül a gyorsvonati pótjegy kivételével – külön, alkalmanként kell megváltani.

A további fejlesztéseknek köszönhetően, tervezetten 2020 első felétől lesz lehetőség menetjegyet váltani a felszállási állomástól a menetrend szerinti indulási idejénél később induló (késő) vonatra is az alkalmazáson keresztül. A tervek szerint nem kell majd külön regisztráció az internetes jegyvásárlási felülethez és a MÁV applikációhoz – ezeket egységesíti a vasúttársaság, valamint tovább fejlődnek az alkalmazáson belüli utastájékoztatási funkciók is. Emellett várhatóan 2020 márciusától a Budapest – Bécs viszonylatra nemzetközi menetjegy vásárlására is lehetőség lesz.

A kiemelt fejlesztések mellett jelenleg már lehetséges a MÁV-HÉV H5, H6 és H8-H9 vonalára a Budapest közigazgatási határán kívüli szakaszra érvényes kiegészítő jegyeket megvásárolni. Továbbá tervben van a HÉV-ek Budapesten közigazgatási határán kívüli szakaszokra érvényes bérlet és a budapesti szakaszokra váltandó BKK vonaljegy értékesítésének lehetősége is. A közlekedési társaságok integrációs törekvései mentén a MÁV appban külön menüpontban helyi közlekedési társaságok jegyei is megvásárolhatók lesznek.

A bérletvásárlás lépései:



A vásárlási folyamat első lépéseként a kívánt viszonylatot, és az érvényesség kezdetét kell megadni, továbbá a kedvezményt beállítani, a már megszokott módon. A keresés gombot megérintve, a megjelenő ajánlatok közül kell kiválasztani egyet (nem kell vonatot választani). A kiválasztás után el kell dönteni, hogy a bérletet elektronikus személyi igazolványhoz vagy a rendszerben létrehozott bérletigazolványhoz rendeli hozzá az utas. Az elektronikus személyigazolvány kiválasztása esetén a „QR” ikon megérintésével lehet az eSZIG-en lévő kódot beolvasni, sikeres beolvasás alkalmával megjelenik a felületen az igazolványszám. A bérletigazolvány az alkalmazásban az utas által létrehozott „igazolvány”, ami az utas nevét, születési dátumát személyazonosításra alkalmas igazolványszámát, tanulók/hallgatók esetén az OM azonosító számát is, és az utas (igazolványkép előírásainak megfelelő) arcképét tartalmazza. Egy felhasználói fiókban több bérletigazolvány is lehet, az érvényességi idejük a kiállítástól számított 5 év, azonban olyan bérletigazolványhoz már nem lehet bérletet váltani, melynek az érvényességének legkésőbbi időpontja korábbi, mint az ahhoz váltandó bérlet érvényességének vége.

Az utasok, a már megszokott módon, vásárláskor a felhasználói fiókhoz tartozó e-mail címre kapnak egy, a megvásárolt termék adatait tartalmazó fájlt és elektronikus, de letölthető, kinyomtatható számlát. Papíralapú számla igénylésére nincs mód. Az igazolást célszerű nem kitörölni az okoseszközről, az esetleges technikai problémák esetére, hogy elősegítse az ügyintézési folyamatot. Átalány-kártérítés igénylése esetén, ha az utas az applikációban váltott (eSZIG-hez vagy bérletigazolvány hozzárendelt) bérletével feláras vonaton utazik, az általános szabályok szerint jogosult a kártérítésre, melyet kizárólag, az eset körülményeinek teljes kivizsgálásával, az ügyfélszolgálat bírálhat el.

A bérletek érvénytartama és felhasználási feltételei megegyeznek a papíralapú bérletek érvénytartamával és a bérlet igénybe vételi feltételeivel, az alábbi eltérésekkel:

valamennyi, applikációban váltott bérlet visszatérítését az önkiszolgáló felületen érvénytartam kezdete előtt legkésőbb 60 perccel korábban (mindig az érvénytartam első napját megelőző nap 22:59-ig) lehet kezdeményezni. A vasúttársaság a bérlet árának 10 százalékát számolja fel kezelési költségként.

Ha az utas érvénytartam kezdete után kívánja visszatéríttetni a bérletet, az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia, ahol – egyedi méltányosság alapján, az eset összes körülményeinek mérlegelése után, pozitív elbírálás esetén – a bérlet árának 10 százalékkal csökkentett árából a felhasznált napok számának megfelelő részt vonják le és a maradék összeget visszautalják.

Útmutató a MÁV applikáció használatához.