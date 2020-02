Megjelent az NMHH 2020-as felügyeleti terve

Kütyü Magazin, 2020. február 18. 10:35

Többek között a roaminggal és a határozott időre szóló szerződésekkel kapcsolatos előírásokat ellenőrzi majd a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) az idei felügyeleti terve alapján. A szolgáltatók kötbérkezelési folyamatai a korábbi évekhez hasonlóan idén is a fókuszban lesznek. Jó hír, hogy a nemzetközi hívások tavalytól érvényes árcsökkentési uniós előírását megfelelően alkalmazták a hazai szolgáltatók.

Az NMHH folyamatosan ellenőrzi, hogy az elektronikus hírközlési és a postai szolgáltatók működésükben és gyakorlatukban megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak. A hatóság éves felügyeleti tervében azokat a vizsgálati területeket határozza meg, amelyeket az előző évek tapasztalatai, a piaci változások és a hatósághoz érkező panaszok nyomán az NMHH kiemelten fog vizsgálni.

Roaming és postai szolgáltatások

A hatóság idén kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a mobilszolgáltatók betartják-e az uniós roamingrendelet díjazásra vonatkozó szabályait, vagyis egy-egy utazás alkalmával tájékoztatják-e az előfizetőket az ezzel kapcsolatos szabályokról, és biztosítják-e számukra azokat az eszközöket, amelyek megvédik őket egy váratlanul magas számlától – ilyen például az SMS-értesítés.

A postai szolgáltatások piacán a tisztességes verseny fenntartása érdekében az NMHH idén is figyelmet fordít arra, hogy felderítse a hatóság engedélye vagy bejelentés nélkül postai szolgáltatást nyújtó cégeket. A hatóság azt is ellenőrzi, hogy a különböző postai közvetítők – amelyek például egy-egy cég küldeményeit összegyűjtik és feladják, vagy a postáról kiszállítják a nekik érkezett küldeményeket – végeznek-e postai szolgáltatást, ezt ugyanis már csak a jogszabályi feltételek teljesítésével végezhetik.

Határozott idejű szerződések és speciális szabályok

A hírközlési szolgáltatóknak csak készülékvásárláskor, az előfizetők kérése alapján lehet kétéves határozott idejű előfizetői szerződést kötniük, egyéb esetekben a határozott idő maximum egy év lehet. Az NMHH ennek betartását is ellenőrzi mind a szolgáltatók általános szerződési feltételeiben (ÁSZF), mind a követett gyakorlatban.

A mobiltelefonos, mobilinternetes és a műholdas, valamint a digitális földfelszíni televíziós szerződéskötéseknél az előfizetőnek lehetősége van 14 napon belül felmondani szerződést, ha a szolgáltatás nem megfelelően működik ott, ahol használnák. A hatóság itt is az ÁSZF-eket és a szolgáltatói gyakorlatot fogja vizsgálni.

Visszatérők: kötbér, körzetszámok és berendezések

Nemcsak az idei, de a 2019-es felügyeleti tervben is szerepelt – aminek eredményeként tavaly több bírságot is kiszabott az NMHH – annak vizsgálata, hogy a szolgáltatók helyhez kötött szolgáltatásai kapcsán a lakossági ÁSZF-jeikben a jogszabályok szerint szerepeltetik-e a szolgáltatáslétesítési, -áthelyezési, -átírási, korlátozásmegszüntetési folyamatokat, és megfelelően alkalmazzák-e a kapcsolódó kötbérszabályokat.

A hatóság – akárcsak tavaly – 2020-ban is hangsúlyozottan fogja ellenőrizni, hogy a vezetékestelefon-szolgáltatásokra a szolgáltatók az adott földrajzi helyszínnek megfelelő telefonszámokat adnak-e ki, illetve ellenőrzi, hogy a szolgáltatók a kijelölési engedélyeket, illetve az azok alapján kijelölt számmezőket nem engedik-e át más szolgáltatóknak, egyéb szereplőknek. Erre azért van szükség, mert egyes külföldi cégek lehetővé teszik, hogy ügyfeleik magyarországi vezetékes telefonszámokon legyenek hívhatók anélkül, hogy jelen lennének hazánkban. Ez a gyakorlat – amellett, hogy a számhasználati szabályokba ütközik – a szolgáltatók egymás közötti elszámolását is eltorzítja, mivel más díjakat számláznak egymásnak a belföldi és a külföldről érkező hívások után.

Visszatérő feladat az elektronikus hírközlő berendezések ellenőrzése is. A hatóság tavaly 44 rádióberendezés-típus forgalmazását ellenőrizte, amelyből 29 esetben problémák merültek fel a megfelelőségi nyilatkozatokkal és/vagy az azt igazoló műszaki dokumentációval. Az NMHH emellett 34 berendezésnél vizsgálta az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó szabályok betartását, itt két esetben tárt fel problémát. Az érintett gyártók, forgalmazók felhívást kaptak a hiányosságok javítására, aki ezt nem tette meg, ott a berendezés forgalmazását, importját a hatóság megtiltotta – a játéktanktól a laptoptöltőig szóródó teljes lista az NMHH honlapján olvasható. Ha a gyártók nem tartják be a műszaki előírásokat, a rádiós frekvenciákat használó eszközök egy háztartáson belül, illetve tágabb környezetben is zavarhatják egymást.

Eredményes volt a hírközlési piac 2019-es ellenőrzése

Fontos piacfelügyeleti vizsgálati eredmény tavalyról, hogy az ellenőrzött telefonszolgáltatók zöme betartotta az EU-s országokba indított nemzetközi hívások maximált árával kapcsolatos előírásokat: senki nem kért többet a hívásokért a megengedettnél, az árak pedig csupán egy esetben szerepeltek hibásan az ÁSZF-ben. Az NMHH még az ellenőrzés előtt intenzív tájékoztató kampányban 168 szolgáltató figyelmét hívta fel közvetlenül az új előírásra.

A szolgáltatáskorlátozás gyakorlatát vizsgálva viszont a hét ellenőrzött szolgáltató közül szinte mindegyiknél felmerült valamilyen jogsértés gyanúja, legtöbbször az, hogy nem tudták igazolni, az előfizetőket határidőben értesítették a korlátozásról. Emiatt az NMHH idén mindegyik szolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít.

Az NMHH a korábbi évekhez hasonlóan ellenőrizte, hogy a szolgáltatók betartják-e a hálózatsemlegességre vonatkozó szabályokat, és biztató, hogy tavaly nem talált olyan szolgáltatót, amely tartalmakat blokkolt, szűrt vagy lassított volna. Kissé árnyalja a képet, hogy terven kívül eljárva viszont talált ilyen gyakorlatot a hatóság – a Telekom Korlátlan Net/Net Korlátlan csomagjait –, ez ellen fel is lépett és a jogsértések megszüntetésére kötelezte a szolgáltatót.