Pehelykönnyű Sony-objektív igényes fotósoknak

forrás: Prím Online, 2018. szeptember 20. 21:05

Az objektív saroktól sarokig egyenletesen nagy felbontást kínál, még F1.4 blendenyílás mellett is. Az FE 24mm F1.4 GM új belső kialakítással büszkélkedhet, amelyben 10 csoportba rendezték az összesen 13 optikai elemet, valamint továbbá XA (extrém aszférikus) és három ED (extra alacsony szórású) lencsetagot is tartalmaz. A két XA lencsetag együttesen csökkentik a szagittális peremsugarak kialakulását, így az olyan fényforrások, mint a csillagfények is torzulás nélkül örökíthetők meg. A Sony egyedülálló Nano AR bevonata gátolja a becsillanást és a szellemkép kialakulását, így lenyűgözően tiszta tájképek készíthetők a Nap pozíciójától függetlenül.

A csupán 445 gramm tömegű objektív rendkívül kis méretű és pehelykönnyű kialakítása mellett is piacvezető teljesítményre képes. A tájfotósoknak jó hír, hogy többé nem kell nagy súlyú felszerelést magukkal cipelniük a kiválasztott helyszínhez. Csomagjuk még tovább csökkenthető, ha az FE 24mm F1.4 GM objektívet a Sony díjnyertes α7 / α9 vázaival használják. Az objektívben egy új, nagy teljesítményű DDSSM (Direct Drive SSM) meghajtórendszer dolgozik, amely körülbelül háromszor nagyobb tolóerőt biztosít, mint a régebbi DDSSM motorok. Az új motor továbbá gyors válaszidőt, magas pozicionálási pontosságot és csendes működést biztosít állóképek és videók felvétele közben is.

Táj- és csillagfotózási képességei mellett az FE 24mm F1.4 GM kiváló közeli felvételek rögzítésére képes 0,24 méterre lévő témákról is, amelyeken szintúgy lágy és természetes bokeh-effektek jelenhetnek meg. A Sony egyedülálló G Master Series legújabb tagjaként az objektív a sorozatra jellemző hihetetlen képminőséget és bokeht kínálja. A bokeh minőségét befolyásolja a szférikus aberráció, a longitudinális és laterális kromatikus aberráció is, amelyek színátfolyást okozhatnak. Ezért a Sony mérnökei a gyártási fázisban gondos ellenőrzés mellett minden objektívet egyenként teszteltek annak érdekében, hogy a lencsék a lehető legjobb bokeh- és képminőséget jeleníthessék meg.

Mindemellett az FE 24mm F1.4 GM objektív jónéhány professzionális beállítási lehetőséget kínál, amelyek megkönnyítik a használatot állóképek és videók felvétele közben is. A rekeszgyűrűvel könnyen és egyszerűen beállítható a blende mérete, a rekeszkapcsolóval pedig igény szerint aktiválhatók vagy kioldhatók az ütközők. A fókuszgyűrű lineáris válaszú manuális fókuszt tartalmaz, mellyel a manuális fókusz gyorsan és pontosan vezérelhető. A testreszabható fókusz rögzítő gomb és a fókuszmód kapcsoló gyors váltást tesz lehetővé az auto- vagy manuális fókuszbeállítások között, így könnyedén alkalmazkodik a váltakozó körülményekhez.

Az FE 24mm F1.4 GM objektív 2018 októberétől érhető el Európában.